Wadim Blagoweschtschenskij: Ein Leben für den Sport

Er ist aufgewachsen in einem kleinen Dorf rund 250 Kilometer entfernt von Tschimkent, der mit über einer Million Einwohnern drittgrößten Stadt Kasachstans an der Südgrenze zu Usbekistan. „Wir gehörten zur ersten Aussiedlerwelle 1992“, erzählt der heute 38-Jährige von seinen Anfängen im Kreis Olpe. Mit der sowjetischen Staatsbürgerschaft in der Tasche hat es noch etwa ein Jahr gedauert, bis die Einbürgerung in Deutschland erreicht war. „Aber es hat sich gelohnt, ich bin hier voll integriert.“

Kinder sind mit Feuereifer dabei

Dass er dazu selbst sehr viel beigetragen hat und anderen bei der Integration hilft, kann man nur zwischen den Zeilen vermuten. Ein kurzer Blick in die Trainingshalle des Kampfsportvereins „Energy Gym Wenden“ lässt nur erahnen, dass unter den Kindern und Jugendlichen, die gerade beim Kickbox-Training sind, der weitaus größte Teil einen Migrationshintergrund hat. „Schau dir die Kinder an, die sind doch mit Feuereifer dabei“, gewährt der gestandene Kampfsportler und Ex-Weltmeister Einblick in seine (Sport-)Welt.

Auch die jungen Trainer hat er geformt. „Wir bilden unsere Nachwuchstrainer vereinsintern aus. Sie haben die Sportart zunächst von der Pike auf gelernt, sind auch erfahrene Kämpfer und werden jetzt verstärkt in die Fachmaterie eingeführt. Dazu steht auch das Thema Menschenführung ganz oben.“ Blagoweschtschenskij gibt schon seit vielen Jahren zurück, was er selbst in jungen Jahren erfahren hat.

In den Übungsgruppen sind Kinder ab sechs Jahren. „In dem Alter war ich ja noch in Kasachstan. Ein Sportangebot gab es bei uns nicht“, blickt „Blago“ zurück, der bereits in Kasachstan als Deutscher gesehen wurde. Nur Deutsch sprach er (noch) nicht. „In der Schule war man ohne Sprachkenntnisse und Kommunikationsmöglichkeit echt aufgeschmissen. Aber meine Klassenkameraden und der Klassenlehrer haben sich viel Mühe gegeben, damit ich schnell einen Anschluss finden konnte. Auch der Sport hat dazu erheblich beigetragen.“

So mit elf, zwölf Jahren wurde er vom Kampfsportfieber erfasst. Und da waren in den ersten Jahren für ihn die Angebote der Brüder Brutzer wegweisend: Im Taekwondo-Center Olpe war Ludwig Brutzer sein erster Lehrmeister. Bei Robert Brutzer wurde er in die Geheimnisse des Kickboxens eingeführt. „Ich bin dann sechs Jahre zweigleisig gefahren, habe Taekwondo und Kickboxen parallel gemacht. Aber der sportliche Wettkampf, die körperliche Auseinandersetzung hat mich gereizt“, erzählt „Blago“ weiter, „und ich gab Taekwondo auf.“

Taekwondo und Kickboxen parallel

Die Initialzündung zum Kampfsport kam durch ein Video mit Bruce Lee, einem sinoamerikanischen Kampfkünstler und Schauspieler. „Das hat mich fasziniert und nicht mehr losgelassen.“ Was ihn denn so besonders angezogen habe? Er antwortet: „Es ist der Wettkampf grundsätzlich, auch die Verteidigung und die Fitness, die das Training mit sich bringt. Im Ring stehst du allein, hast alles selbst in der Hand. Das hat einen hohen Wert und ist gerade für Jugendliche sehr wichtig.“

Das erzieherische Moment hat für den Cheftrainer also eine große Bedeutung. „Du musst im Training hundert Prozent und mehr geben. Wenn du dann verlierst, war der Gegner eben besser.“ Das gelte doch auch für andere Individualsportarten wie Leichtathletik oder Schwimmen? „Klar. Aber wenn du nicht genug trainiert hast, hast du bei einer Niederlage keine Ausrede mehr. Außerdem: Kampfsport tut auch weh. Man muss im Wettkampf das Risiko maximal minimieren.“

Damit seine Jungs bestens gewappnet sind, bietet er bis zu fünf Einheiten pro Woche in der Sporthalle Hillmicke und Siegen an. „2003 habe ich von Berthold Schade in der Halle einen Platz bekommen und mit zehn Jungs begonnen. Es ging mit drei Einheiten los, und dann nahm die Nachfrage schnell zu.“ Folge war die Vereinsgründung 2016: Die sportfreundliche Kommune hatte mit „Energy Gym Wenden e.V.“ einen neuen Verein, der mittlerweile etwa 160 Mitglieder aufweist. Dass Wadim Blagoweschtschenskij die Trainingsleitung und den Vorsitz in Personalunion führt, versteht sich fast von selbst.

Höchste Trainerlizenz

Aber dem erfahrenen Vollblut-Kickboxer war das nicht genug. 2010 erwarb er die höchste Trainerlizenz, durfte daher in der Ringecke seine Schützlinge betreuen und vor diesem Hintergrund war es ihm möglich, im Jahr 2013 das Amt des Bundestrainers zu übernehmen.

Sein eigener sportlicher Höhepunkt war zu diesem Zeitpunkt schon vorbei. Bereits 2003 wurde er Weltmeister im Superschwergewicht (über 96,5 Kilogramm). Dass ihm dies 2014 noch einmal glückte, war eher dem Zufall geschuldet. Zufallsweltmeister? „Ich war 2014 als Bundestrainer zur Beobachtung bei der WM in Kroatien, hatte ein halbes Jahr vorher wieder mit dem Training angefangen. Ziel war Gewichtsabnahme, ich wollte wieder fit werden und fühlte mich auch fit. Und dann waren da in der Kategorie über 100 Kilo nur drei Teilnehmer, von denen einer aber kurzfristig ausfiel.“

Das war keine Megaleistung, so der zweifache Weltmeister zu den Siegen gegen den 130-Kilo-Ungarn im Halbfinale und den Kosovaren im Finale. „Das musste man nicht an die große Glocke hängen. Das Rampenlicht möchte ich der Jugend überlassen. Sie ist unsere Gegenwart und Zukunft.“

Wadim Blagoweschtschenskij, 1,88 Meter und jeder Zentimeter ein gutes Kilogramm schwer – ein Mann, der durch und durch für seinen Sport lebt. Der versucht, seinen Beruf als Industriekaufmann in Einklang zu bringen mit seinem hohen Engagement. Ein Mann, der seit 2010 verheiratet ist mit einer Ukrainerin mit abgeschlossenem Jurastudium, das hier nicht anerkannt wird. An der Uni Siegen strebt sie jetzt nach dem Bachelor in „Europäisches Wirtschaftsrecht“ den Masterabschluss an.

Wadim und Natalia Blagoweschtschenskij: ein Paar, das klare Ziele hat, das sich in der neuen Heimat voll einbringt und für viele Zuwanderer als Vorbildfunktion gelten kann. Und der Sportler „Blago“? Ein Mann mit harten Fäusten, aber einem weichen Kern.