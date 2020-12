Wählen Sie die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften 2020

Kreis Olpe. Corona hat vieles zunichte gemacht im zu Ende gehenden Jahr. Nicht aber unsere Sportlerwahl im Kreis Olpe.

Das ist allein den Sportlerinnen, Sportlern und Mannschaften im Kreis Olpe zu verdanken, die trotz eines extrem dünnen Terminkalenders dennoch Spitzenleistungen erbracht und aus den wenigen verbliebenen Wettkämpfen das Optimale heraus geholt haben.

Sportlerwahl Olpe 2020: Sportlerin des Jahres Wer ist für Sie Sportlerin des Jahes? Liv Heite (Leichtathletik) Johanna Pulte (Leichtathletik) Helena Tröster (Leichtathletik) Annica Deblitz (Leichtathletik) Pauline Fernholz (Fußball) Isabel Schneider (Volleyball) Melina Schöttes (Skilanglauf) Abstimmen

Sportlerwahl Olpe 2020: Sportler des Jahres Wer ist für Sie Sportler des Jahes? Jan-Philipp Springob (Motorsport) Joshua Holterhoff (Leichtathletik) Jörg Heiner (Leichtathletik) Benjamin Selter (Skilanglauf) Florian Friedrichs (Fußball) Fabian Brune (Schwimmen) Simon Huckestein (Leichtathletik) Abstimmen

Sportlerwahl Olpe 2020: Mannschaft des Jahres Wer ist für Sie die Mannschaft des Jahres? SG Finnentrop/Bamenohl (Fußball) SV 04 Attendorn (Fußball) SG Attendorn/Ennest, Damen (Handball) TVO Biggesee (Basketball) Crossmannschaft SG Wenden (Leichtathletik) SG Albaum/Heinsberg (Fußball) SC LWL 05 A-Jugend (Fußball) Abstimmen

Zugegeben: Damit hatten wir, als Mitte März die Corona-Pandemie ins Land zog, und je länger das Jahr wurde, nicht gerechnet. Nämlich, dass wir nun, da dieses 2020 in Auflösung begriffen ist, doch noch eine Sportlerwahl anbieten können. Und das mit einer anständigen Zahl von Kandidaten. Vier könnten es werden, vielleicht fünf pro Kategorie. Dafür eine Wahl? Lohnt sich nicht, so die Gedanken, als schließlich monatelang nichts Sportliches mehr stattgefunden hatte.

Hohes Niveau

Zu viele Wettkämpfe, zu viele Sportereignisse überhaupt, waren der Corona-Pandemie mittlerweile zum Opfer gefallen, so dass davon auszugehen war, dass die Schar der Kandidaten zu klein sein würde, um daraus eine Sportlerin des Jahres ein Sportler des Jahres, und eine Mannschaft des Jahres zu küren.

Doch beim Kramen im November und Dezember kamen am Ende in allen drei Kategorien je sieben Namen zusammen. Was bei dem dünnen Wettkampf-Kalender für die Qualität im Sportkreis Olpe spricht. Um es salopp zu formulieren: Wir habe auf der Suche nach möglichen Kandidaten nicht tiefer ins Regal greifen zu müssen als in den Vorjahren. Diejenigen, die diesmal nominiert worden sind, wären auch in der Vergangenheit ausgewählt worden. Sie, liebe Leser, sind nun aufgerufen, ihre Favoriten zu wählen. Wie in jedem Jahr werden die Stimmen der Coupons, der Klicks und eine Jury zu je einem Drittel gezählt.

Der einzige Unterschied zu den bisherigen Sportlerwahlen in dieser Zeitung ist, dass es am Ende nicht die Krönung, die traditionelle Ehrungsfeier Anfang Februar im Schützenhaus in Rüblinghausen geben wird, und das aus nachvollziehbaren Gründen. Gut 100 Geehrte plus Ehrengäste hatten dort stets einen Abend verlebt, der bei allen gut ankam. Den wird es im Winter 2021 leider nicht geben. Aber geehrt werden die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften auf jeden Fall. In welchem Rahmen, das ist derzeit noch offen, muss derzeit noch offen sein.

Dass diese Feier nicht stattfinden kann so wie man sie gewohnt ist aus den Jahren zuvor, ist sicherlich ein Wermutstropfen. Aber das ist auch ein Grund dafür, dass wir aus den Sonderpreis Trägern nicht das große Geheimnis machen wie sonst. Da haben wir diese besonderen Sportsleute erst in feierlichem Rahmen bekanntgeben werden.

Große Ehrenamtliche

Die beiden großen Männer des Sports, die nicht zur Wahl stehen, sondern von unserer Redaktion bestimmt werden, sind über Jahrzehnte ehrenamtlich und mit großer Wirkung für den heimischen Sport im Einsatz. Tausende von jungen Sportlerinnen und Sportlern haben ihre ersten Schritte unter ihrer Führung gemacht, teilweise die ersten Stufen einer erfolgreichen Laufbahn genommen. Das gilt zum einen für Karl-Heinz Besting aus Olpe, Vorsitzender des Kreis-Leichtathletik-Ausschusses. Und es trifft voll zu auf Gerhard Kowalzik, dem Schwimmbad der Wasserfreunde Finnentrop. Er steht stellvertretend für Menschen, die in der Corona-Pandemie unermüdlich für ihre Sportart gekämpft haben. Menschen, die hunderten von Kindern die Ausübung ihres Sports so gut ist nur eben ging, ermöglicht haben. An dieser Stelle „Hut ab“ vor Karl-Heinz Besting und Gerhard Kowalzik. Alle Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften werden wir in den nächsten Wochen ausführlicher vorstellen.