Was wird aus dem Kreispokal im Kreis Olpe?

Während die sportliche Fortsetzung der Saison inzwischen völlig ausgeschlossen ist, wie FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski in einem Interview auf der Homepage des Verbandes noch einmal betont, ist ein anderer Wettbewerb zumindest in der Theorie noch nicht abgeschrieben: der Kreispokal.

Es sind deutliche Worte, die der große Mann des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen an die Landesregierung richtet. „Ich war von dieser weitgehenden Öffnung des Sportbetriebs völlig überrascht. Wohl niemand hat ernsthaft damit gerechnet. Für mich fühlt es sich an, wie ein öffentlich stattfindender „Öffnungs- Überbietungswettbewerb“ unter dem Motto: „Alles was du kannst, kann ich viel besser”. Was sich spontan als „frohe Botschaft“ ausgibt, entpuppt sich bei gründlichem Überdenken aus meiner Sicht als voreilig, unausgegoren und hoch riskant“, wettert Walaschewski und kommt zum logischen Schluss: „Deshalb halten wir auch an der Empfehlung des VFA fest.“

Halbfinale hätte im April stattgefunden

Während die Fortsetzung der Meisterschaft abgehakt ist, gerät der Kreispokal als letzter noch ausstehender Wettbewerb ins Blickfeld. Hier müssen noch die Halbfinals und das Endspiel des Kreispokals ausgetragen werden. Die Semifinalspiele waren eigentlich für den 9., bzw. 22. April angesetzt, mussten aber aufgrund der Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

In der Runde der letzten Vier trifft Oberliga-Aufsteiger SG Finnentrop/Bamenohl beim A-Kreisligisten Türk Attendorn an, sowie Landesligaaufsteiger SV 04 Attendorn auf den zukünftigen Ligarivalen SpVg Olpe. Pokalspielleiter Uli Keine dämpft allerdings die Erwartungen.

Entwicklung überrascht Keine

„Wir sind von der Entwicklung völlig überrascht worden und müssen uns mal Gedanken machen. Die Mannschaften sind ja auch nicht im Training und die Frage ist, ob sie jetzt für den Pokal extra wieder einsteigen würden. Hinzu kommt die unsichere Frage, welche Maßnahmen auf den Plätzen getroffen werden müssten, um alle Regeln einzuhalten. Dürfen dann vielleicht überhaupt keine Zuschauer kommen, oder nur 100 oder doch 500? Das sind alles offene Fragen. Ich werde das mit Joachim Schlüter und den Vereinen besprechen“, verspricht Keine. Eile ist nicht geboten, da noch unklar ist, wann der Westfalenpokal startet, müssen auch die Teilnehmer der einzelnen Kreise noch nicht gemeldet werden.

Der Kreisvorstand wird sich auch Gedanken über alternative Wege machen, um einen Kreispokalsieger zu finden. Uli Keine: „Wir haben auch mal die Idee diskutiert, den Kreispokalsieger in einem Turnier an einem Tag mit den vier Halbfinalisten auszuspielen. Dann würden erst die Halbfinals und danach das Endspiel stattfinden.“ Wie die endgültige Entscheidung aussehen wird, ist jedoch noch nicht abschließend geklärt.