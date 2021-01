Wehe, wenn sich Robin Entrup den Ball zurecht legt

Kreis Olpe. Sie sind die kleinen, aber feinen Kunstwerke des Fußballs: Direkt verwandelte Freistöße.

Einige Mannschaften haben da ihre Spezialisten, die beherrschen entweder den raffiniert gedrehten Ball oder den Dampfhammer. Was beide Fachkräfte am ruhenden Ball gemeinsam haben, ist ein hohes Maß an Einfallsreichtum. Sie müssen innerhalb kürzester Zeit entscheiden, wie sie sowohl die Mauer als auch den Torwart überlisten.

Beim Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl sind dies in erster Linie Phillip Hennes und Robin Entrup, um nur zwei zu nennen. Legendär sind Entrups zwei verwandelte Freistöße innerhalb von acht Minuten gegen Concordia Wiemelhausen.

Die gedachte Mauer

Trainieren Sie das speziell, Herr Entrup? „Nach dem Training kommt es schon mal vor, dass sich unser Torwart Ingmar Klose für fünf, sechs Stück ins Tor stellt und ich das eine oder andere probiere“, antwortet Entrup, „und wenn Ingmar mal nicht kann, lege ich mir selber ein paar Bälle hin, stelle mir die Mauer vor und versuche den Ball aufs Tor zu zirkeln“.

Gegen Wickede setzte Robin Entrup zwei sehr hart geschossene Freistöße ins Netz. So der Marke Roberto Carlos, der mit seinen Freistößen einen Ochsen hätte zur Strecke bringen können. Entrup hat sich einiges von dem brasilianischen Nationalspieler abgeguckt. So legt er sich den Ball so hin, dass er das Ventil trifft. Das ist ganz klar die härteste Stelle des Balles, und wenn man die genau trifft, wird das Geschoss noch schneller. „Genau das mache ich auch“, verrät Robin Entrup, „wenn ich den Spin haben will, dann muss ich das Ventil auch immer unten haben, so wie zum Beispiel gegen Türk Attendorn.“

Alu-Pech gegen TuS Haltern

In dieser Saison traf Robin Entrup im Oberligaspiel gegen die Sportfreunde Siegen, und hatte im letzten Spiel gegen den TuS Haltern Pech. Da klatschte sein Freistoß in der 93. Minute an die Torlatte, es wäre der 3:2-Siegtreffer für die SG Finnentrop/Bamenohl gewesen. Auf eines achtet Robin Entrup außerdem: „Ich mache vom Ball immer einen Schritt zurück, und muss mit dem rechten Bein vorne stehen. Normal steht man immer mit dem linken Bein vorn, mit dem linken Bein mache ich allerdings den ersten Schritt“. Dadurch steht Robin Entrup mit dem Standbein schon vor dem Ball. Auch das war bei Roberto Carlos zu beobachten, der dadurch auch mehr Schwung in seinem Schussbein hatte. Entrup: „Das ist mittlerweile der Ablauf, praktisch ein Ritual. Wenn ich den Ball dann so treffe, wird es durchaus gefährlich“.

Bei der SG Serkenrode/Fretter nimmt sich auch Spielertrainer Christian Günther der Freistöße an, außer ihm noch Felix Schmidt-Holthöfer und Matthias Schmidt-Holthöfer. Gibt's da so Typen feines Füßchen oder Dampfhammer? Christian Günther: „Felix und Matthias sind eher diejenigen, die das Ding schlenzen. Ich bin der, der das andere macht“. Also mit Wucht draufhält. Wie hoch seine eigene Quote ist, hat er noch nicht nachgehalten, aber Christian Günther stimmt der Annahme zu, dass er dieses Mittel nicht anwenden würde, wenn die Quote schlecht wäre.

Drolshagener Elfer-Allergie

Den einen Freistoßschützen haben die wenigsten Mannschaften. Beim Landesligisten SC Drolshagen wird das Thema Freistoß variabel gehandhabt. „Wir haben drei bis fünf Leute, die gute Freistöße schießen“, erklärte Tobias Stahlhacke, sportlicher Leiter des Vereins vom Buscheid. Vielmehr beschäftigt die Drolshagener da schon das Elfmeter-Problem. „Wir hatten in dieser Saison vier Elfmeter, und alle verschossen“, erinnert sich Stahlhacke mit Grausen, „seitdem Oliver Weuste weg ist, hat sich niemand als sichere Elfmeterschütze herauskristallisiert,“ trauert man dem zum FSV Gerlingen abgewanderten Mittelfeldspieler auch aus diesem Grunde nach.

Den einen Freistoßschützen hat der Westfalenligist FSV Gerlingen nicht. Stefan Büdenbender, Sportlicher Leiter: „Ein ganz feines Füßchen hatte natürlich Matthias Beckmann, der ist aber aktuell leider auch nicht mehr bei,“ sagt er, „oder André Zeppenfeld, das ist auch noch einer aus der jüngeren Vergangenheit. Steffen Scheppe sei da eher der Typ Gewaltschuss. In dem Zusammenhang blickt Büdenbender in die ältere Vergangenheit: „Markus Niklas war ein absoluter Spezialist. Da hatte jeder Freistoß zwischen der Sechzehner-Linie und 25 Metern eine Trefferquote, die er auf „acht von zehn“ beziffert. „Wenn es von der Position aus ein Freistoß gab, konnte man fast schon zum Jubeln fertig machen. Daran konnte ich mich noch sehr gut erinnern“.

Fast schon wissenschaftlich geht man beim Bezirksliga-Aufsteiger Rot-Weiß Lennestadt das Fach Freistöße an. „Wir arbeiten die unterschiedlichsten Varianten aus“, berichtet Trainer Wolfram Wienand, „das ist eine Speziaität von mir“. Das habe er damals in der B-Jugend schon gemacht und prompt entsprangen 15 Tore diesen einstudierten Freistößen. Das sei allerdings aus der Not geboren worde, man hatte damals keinen Stürmer. So beschlossen Wienand und sein damaliger Betreuer Dietmar Steinberg: Versuchen wir’s mit Freistößen.

Freistoß-Abteilung bei RWL

Aktuell gibt es bei RW Lennestadt eine fünfköpfige Freistoß-Abteilung innerhalb der Mannschaft. „Das machen wir seit vier Jahren,“ erklärte Wolfram Wieland, „wir haben einen richtigen Ordner angelegt. Da sind gewisse Dinge aufgeführt, die wir auch permanent immer wieder trainieren, damit die richtig gut funktionieren“.

Das bekam zum Beispiel Rot-Weiß Hünsborn II zu spüren, die machten 2019 ihren Bezirksliga-Aufstieg mit 3:2 an der Habuche perfekt. Zuvor hatten sie mit 0:2 zurückgelegen; beide Tore fielen aus einstudierten Dingen. Wienand: „Wir probieren immer etwas Neues aus, da haben wir richtig was aufgebaut und viele Varianten auf Lager“.

Aber mehr wollte Wolfram Wienand nicht verraten. Fünf Mann umfasst diese Freistoß-Riege, zwei mit einem harten Schuss (Sead Balic und Marcel Hanses) sowie zwei mit eher feiner Technik (Christopher Dietermann und Omar Radoncic). Die körperliche Veranlagung spiele da schon eine Rolle. „Die beiden Kraftschützen haben zum Beispiel schon dickere Oberschenkel“, informiert Wolfram Wienand, „der Marcel Hanses hat wohl die dicksten von uns in der Mannschaft“.

Interessant: Rot-Weiß Lennestadt verfügt sogar über einen Freistoßschützen, der die Bälle aus dem Stand schießt. Womit der Fünfte im Bunde auftritt: Amer Selimanjin. „Das ist mir bei ihm mal beim Training aufgefallen, das kann nicht jeder“, erzählt Wolfram Wienand, „er hat auch damals gegen den VSV Wenden, als wir im Pokal weiter gekommen sind, ein super geiles Tor aus spitzem Winkel erzielt“.