Zwölf Sonntage ohne Fußball: Wie schwer fällt der Verzicht?

Das hat uns neugierig gemacht. Was machen eigentlich Spieler, Trainer oder Vereinsverantwortliche sonntags mit ihrer freien Zeit? Herbert Schmidt-Holthöfer, 1. Vorsitzender des SV Serkenrode, geht oft mit seiner Frau spazieren. Andere schwingen sich aufs Fahrrad, laufen, hacken Feuerholz oder unternehmen etwas mit der Familie. Hier ist die etwas andere „Sonntags-Umfrage“.

Der Spieler

Als wir Nicolas Herrmann am Telefon erreichen, kommt der 23-Jährige gerade von einer Fahrradtour mit seinem Kumpel Moritz Kümhof, Mannschaftskollege vom Oberliga-Aufsteiger SG Finnentrop/Bamenohl. „Auf einmal hat man sonntags viel Zeit“, sagt der junge Mann aus Lichtringhausen. Die freie Zeit nutzt der Blondschopf unterschiedlich: Herrmann unternimmt etwas mit seiner Freundin, büffelt für die Uni oder treibt Sport. Eins steht für den Offensivspieler aber fest: „Der Fußball fehlt. Es wird Zeit, dass es wieder losgeht.“ Sein letztes Spiel war der 5:0-Sieg am 8. März beim FC Iserlohn. Danach bekam Nicolas Herrmann wie alle Mitspieler Laufpläne von Co-Trainer Mike Schrage. Die Mannschaftsfahrt nach Mallorca ist abgesagt, ein möglicher Saisonabschluss steht in den Sternen. Da ist es für den 23-Jährigen ein schwacher Trost, dass zumindest die Bundesliga wieder läuft.

Der Trainer

Der Fußball-Sonntag hat für Ottmar Griffel seit vielen Jahren ein festes Ritual. „Ich stehe normalerweise früh auf, gehe am Morgen joggen und beschäftige mich mit dem Gegner und der taktischen Einstellung meiner Mannschaft“, berichtet der Trainer des Landesligisten SpVg Olpe. An seiner Runde am Biggesee hat der erfahrene Übungsleiter festgehalten. Ansonsten hat sich sportlich seit dem 8. März für Griffel fast alles geändert. „Natürlich fehlt der Fußball, das Training, der Wettbewerb, die Spannung“, sagt der akribische Vorbereiter, der auch in seiner trainerlosen Zeit ständiger Beobachter auf den heimischen Plätzen war. Aber Griffel, der im Gesundheitsbereich arbeitet, hat mit dem Saisonabbruch und der monatelangen Fußballpause kein Problem. „Es ist, wie es ist“, plädiert der SpVg-Coach für „radikale Akzeptanz“ der von der Politik verordneten Einschränkungen. Mit einem möglichen Trainingsbeginn beschäftigt sich Ottmar Griffel noch gar nicht. „Das macht jetzt doch keinen Sinn. Auf was denn hin? Wir wissen doch gar nicht, wann die neue Saison startet. Wir sind im Moment ziellos.“

Der Vorsitzende

Der Fußball fehlt Michael Berghaus natürlich, auch wenn der 1. Vorsitzende des A-Kreisligisten SV Heggen „erstaunlicherweise keine Entzugserscheinungen“ an sich beobachtet. „Ein bisschen genieße ich sonntags die freie Zeit“, gibt Berghaus zu. Nachmittags gemütlich zu Hause Kaffee trinken statt mit dem SV Heggen unterwegs zu sein: Das hätte sich Michael Berghaus vor ein paar Monaten auch nicht so richtig vorstellen können. Wie so viele Verantwortliche im Amateurbereich wüsste auch der Vereinschef vom Daspel gerne, wie es mit dem Fußball im Amateurbereich weitergeht. Hier vermisst der Vorsitzende „einheitliche Vorschriften“. Auch wenn die Plätze in der Gemeinde Finnentrop noch gesperrt sind, die Vorstandsarbeit läuft unterdessen weiter, aber eher im Hintergrund und wochenlang ohne das persönliche Treffen. Von den Geisterspielen in der Bundesliga hält der Anhänger von Borussia Mönchengladbach nicht viel. „So ganz traue ich dem Braten nicht“, verfolgt Michael Berghaus den Re-Start mit großer Skepsis. Trotzdem sitzt der Heggener wohl bald wieder im Stadion seines Lieblingsklubs, allerdings nur als Pappfigur mit seinem Konterfei. Sohn Dennis, beim SV Heggen im Tor, war mit seinem persönlichen Pappkameraden etwas schneller.

Der Sportliche Leiter

Christoph Clemens vom VSV Wenden nutzt die ungewohnte Sonntagsruhe und fährt viel Fahrrad mit seiner Ehefrau. Der Saisonabbruch und der Corona-bedingte Ausfall von Großveranstaltungen hat gerade die Wendener Vereine kalt erwischt. Die Einnahmen von der Kirmes fallen komplett weg. „Wir haben tief ins Sahnetöpfchen gegriffen“, nimmt es Clemens mit Galgenhumor. Da ist es für den Nachfolger von Achim Hoffmann gut zu wissen, dass der fast komplett neue VSV-Vorstand auf die Erfahrung der alten Hasen Ulrich Grebe und Wolfgang Lemme zurückgreifen kann. Wann es mit der neuen Saison losgeht? Darauf hat auch Christoph Clemens, der dann wieder die 2. Mannschaft trainieren wird, keine Antwort. „Ich bin gar nicht optimistisch und kann mir gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll“, ist er skeptisch. Nach Pfingsten sollte in Schönau auf freiwilliger Basis das Training mit Ball aufgenommen werden. Bei unserem Gespräch wartete der Sportliche Leiter noch auf die offizielle Bestätigung der Gemeinde Wenden.

Der Schiedsrichter

Auch Schiedsrichter Fabian Kost ist zur Tatenlosigkeit verurteilt. Foto: martin droste

„Ich war gerade laufen“, meldete sich Fabian Kost mit etwas Verspätung bei unserem Sonntagsanruf. Auch der junge Unparteiische vom SV 04 Attendorn hat Anfang März sein letztes Spiel gepfiffen. Seitdem hält er sich mit Joggen und Fahrrad fahren fit. Die regelmäßigen Schiedsrichter-Schulungen sind ausgefallen, Unterlagen wurden online zugestellt. Von Bundesliga-Schiedsrichter Thorben Siewer erhielt Kost, der dem Förderpool angehört, Trainingspläne. Fabian Kost könnte sich mehr Video-Anschauungsunterricht vorstellen. Aber einige ältere Kollegen seien in punkto neue Medien nicht so fit. „Der persönliche Austausch mit anderen fehlt natürlich“, betont der Attendorner. Die Geisterspiele in der Bundesliga schaut er sich an. „Das ist schon ein bisschen komisch, man hört jedes Gespräch“. Eine Erfahrung, die auch seine Bundesliga-Kollegen gemacht haben.

Der Sportreporter

Auch ein Sportjournalist hat an Fußball-Sonntagen seinen festen Tagesplan. Dazu gehört am Vormittag eine halbstündige Laufrunde, um etwas runterzukommen. Den Fußball-Talk „Doppelpass“ erspare ich mir seit ein paar Jahren weitgehend: zu viel Gelaber. Nach einer Mittagssuppe geht es normalerweise auf einen der Sportplätze im Kreis Olpe. Anschließend würde zu Hause telefoniert, Spielberichte geschrieben und Fotos eingescannt. Seit ein paar Wochen gehe ich sonntags im schönen Sauerland wandern, wenn es das Wetter zulässt. Und die Geisterspiele der Bundesliga schaue ich mir auch an.