Balve Optimum: Event soll wie geplant im Juni stattfinden

Balve Wird das Balve Optimum in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie stattfinden? Pressechefin Dagmar Lühn schätzt die Situation ein.

Balve. Seit vielen Jahren sind die Augen des deutschen Spitzen-Reitsports Anfang Juni auf Balve gerichtet. Denn dort finden mit dem Longines Balve Optimum die Deutschen Meisterschaften im Spring- und Dressurreiten statt. In diesem Jahr ist der Termin vom 3. bis zum 6. Juni. Doch die große Frage, die sich viele Freunde des Reitsports in diesen Tagen mit dem Corona-Lockdown stellen, kann das Großevent in diesem Jahr überhaupt stattfinden?

"Ich habe nichts Gegenteiliges gehört und mir ist nicht bekannt, das irgendetwas gestoppt wurde", sagt Dagmar Lühn, Presseverantwortliche des Balve Optimums. Das Turnier soll, ähnlich wie bereits im vergangenen Jahr, unter einem strengen Hygienekonzept stattfinden - in diesem Jahr allerdings wieder, wie sonst üblich, mit den Deutschen Meisterschaften im Dressur- und Springreiten. "Bei Massenveranstaltungen sollte sich eine Hygienekonzept auch nach Corona etablieren", erklärt die 42-Jährige.

Viele positive Erinnerungen

"Wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, um in diesem Jahr die Deutschen Meisterschaften der Dressur- und Springreiter durchführen zu können. Das größte Geschenk wäre die Umsetzung mit Zuschauern vor Ort, die unseren Reitern zujubeln und mit ihnen mitfiebern. Ohne sie ist es nicht unser Longines Balve Optimum, wie wir es kennen und lieben", sagt Veranstalterin Rosalie von Landsberg-Velen.

"Im Juni haben wir wieder wärmere Temperaturen und mehr Menschen werden geimpft sein. Ich hoffe einfach, dass das Optimum stattfinden kann. Das Dressurfestival war im letzten Jahr unfassbar und ist in die Geschichte eingegangen. Es gab letztes Jahr so viel positive Energie und Emotionen. Es war sowohl für die Organisatoren und Helfer als auch für die Sportler und Zuschauer etwas ganz besonderes", so Dagmar Lühn weiter.

Größere Leistungsdichte in der Dressur

"Wenn es stattfindet, wird es nach dem Lockdown und über einem Jahr Corona-Pandemie wieder ganz speziell. Alle Menschen machen ja eine schwere Zeit durch und wünschen sich wieder ein Stück mehr Normalität", sagt die Pressechefin mit ernster Miene. Wer von den Top-Stars mitmachen würde, ist noch unklar. "Das steht immer kurz vorher definitiv fest. Reiter und Pferd müssen auch fit und gesund sein. Aber gerade in der Dressur ist die Leistungsdichte in den letzten beiden Jahren noch einmal enorm gestiegen und meist ist der komplette Olympia-Kader in Balve am Start - die Wettkämpfe um die Deutsche Meisterschaft in der Dressur beim Longines Balve Optimum suchen wahrlich ihresgleichen", erklärt die 42-Jährige.

Sie empfiehlt den Besuchern "das Optimum zu schätzen und zu genießen, denn das Organisatoren-Team steckt sehr viel Herzblut da rein."