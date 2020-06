Balve: Testlauf für das Optimum glückt

„Nummer 280 bitte“, schallt es über den Arbeitsplatz auf Gut Wocklum. Elisabeth Kruse macht sich auf den kurzen Weg vom großen Abreitplatz hinter dem Stadion auf den kleinen Einreitplatz direkt vor den Augen der Turnierleitung. Gewöhnungsbedürftig, aber notwendig ist das. Die Balverin nimmt die Einschränkungen so hin, wie sie sind. So wie das eigentlich alle ihrer Kolleginnen und Kollegen auch tun. Sie alle eint die Freude über die Rückkehr in den Wettbewerb.

Dass das im Jahr 2020 mit Einschränkungen und Auflagen verbunden ist, gehört dazu. „Es ist ja schon fast normal geworden, dass wir zueinander Abstand halten“, sagt „Püppi“ Kruse. Zum Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus hat sich der Alltag verändert, auch der der Reiter. Keine Zuschauer, getrennte Plätze zur unmittelbaren Vorbereitung auf den Wettkampf, Desinfektionssäulen auf dem gesamten Gelände – Kruse und die vielen anderen Starter nehmen die Einschränkungen so hin, wie sie sind.

Turnier als Testlauf

„Das ist auch ein Testlauf für die anderen geplanten Turniere“, sagt Gabi Holtmann. Sie organisiert das Turnier wie viele andere auch, der Erfahrungsschatz ist groß. Doch auch für sie gilt es, sich anzupassen. Insgesamt sollen in diesem Jahr noch vier weitere Turniere auf der Anlage des Reitervereins Balve stattfinden. „Ich denke, es ist alles gut gelaufen und es gibt nichts zu beanstanden“, schildert Kruse ihre Eindrücke vom gesamten Turnierwochenende.

Nächstes Turnier mit neuen Lockerungen Der Termin für das zweite Turnier des Jahres in Balve steht bereits fest. Vom 16. bis 18. Juni findet wieder ein Late-Entry für Springreiter in Wocklum statt. Dann soll es laut dem Veranstalter vom Turnierservice Holtmann auch weitere Lockerungen im Veranstaltungsablauf geben. So sollen nach den gemachten Erfahrungen mehr Pferde auf dem Abreiteplatz zugelassen werden. Bisher durften sich auf dem oberen Abreiteplatz sechs Pferde vorbereitet werden.

So wirklich vergessen konnten die Teilnehmer die den Umständen geschuldeten Anforderungen aber auch nicht. Immer wieder nahm sich Parcourssprecher Berthold Gilberg die Zeit, die Situation und die Maßnahmen eindrücklich zu schildern. „Das hier“, so sagt Gilberg, „soll schließlich nur der Anfang für uns alle sein.“

Gilberg hofft wie Kruse auf die Durchführung des Optimums im September, geplant ist, dass die Deutschen Meisterschaften am 17. September stattfinden können – mit dem Turnier am Wochenende haben Veranstalter und Reiter einen ersten Beweis geliefert, dass die Anforderungen erfüllt werden können.

Vor leeren Zuschauerrängen: Elisabeth "Püppi" Kruse (RV Balve) mit Bakar DKG, Foto: Dietmar Reker

Auch wenn das besondere Flair der Veranstaltungen in Balve natürlich fehlt. „Das ist für Pferd und Reiter ein himmelweiter Unterschied“, sagt Kruse. Keine jubelnden Menschen auf den Rängen, die direkt am Parkour enden. Manchmal, so berichtet die Balver Reiterin weiter, sind die Zuschauer auch besonders feinfühlig und hieven das eine oder andere ältere oder müde Pferd mit ihren Anfeuerungen über die Hindernisse – all das fehlt in diesen Tagen natürlich besonders. „Es gibt derzeit ein großes, lachendes und ein kleines, weinendes Auge“, so die 33-Jährige.

Die Freude unter den Startern, sich überhaupt wieder einmal in einem Wettkampf präsentieren zu können, war riesig. Die Trauer darüber, dass kaum ein Zuschauer davon Notiz nimmt, allerdings auch. „Die Anfeuerungen fehlen“, gibt Kruse unumwunden zu.

Wichtig für den Wert

Für die Reiterinnen und Reiter haben die Wettkämpfe, auch ohne Zuschauer, einen immens wichtigen Wert. Nur hier können sie Leistungspunkte sammeln, die laut der Leistungsprüfungsordnung relevant für den Verkaufswert eines Vierbeiners sind. Finden keine Turniere statt, kann das Pferd also keine Prüfungen ablegen – weshalb der Wert des Tieres stagniert. In den kommenden Wochen fährt das Leben der Turnierreiter aber wieder hoch, die Frequenz der Turniere steigt wieder. „Wobei immer alles unter Vorbehalt ist und wir spontan sein müssen“, sagt Elisabeth Kruse.

Bisher blieb nicht viel mehr übrig, als zu trainieren, die Pferde auszubilden und so auf die möglichen Wettbewerbe vorzubereiten. „Irgendwann fehlt dir aber das Ziel, auf das du das Pferd und dich selbst vorbereitest“, sagt Kruse. Eben jenes Ziel gibt es spätestens seit dem Turnierwochenende nun wieder. „Das war für uns Reiter wie Ostern und Weihnachten an einem Tag“, so die Balverin.

