BSV Menden: Niels Altmann verlässt die Landesliga-Mannschaft

Will sich neu orientieren: Niels Altmann wird die Landesliga-Fußballer des BSV Menden nach der Saison verlassen. Er wechselt zum Bezirksligisten SV Deilinghofen/Sundwig.

Menden Bei den Fußballern des BSV Menden dreht sich das Personalkarussell. Niels Altmann verlässt den Verein. Der Vorstand bleibt gelassen.

Der Kader des Fußball-Landesligisten BSV Menden wird sich zur Saison 2021/22 verändert darstellen. So gibt es mit Niels Altmann einen weiteren Abgang bei der Mannschaft aus dem Huckenohl.

Nachdem sich Namensvetter Niels Hachmann studienbedingt in Richtung Aachen verabschiedet, sucht Niels Altmann beim Bezirksligisten SV Deilinghofen/Sundwig sein neues Glück. Ein Abgang, der den eingefleischten BSV-Fan schmerzen dürfte, denn der flinke Offensivspieler kann als BSV-Eigengewächs bezeichnet werden. Seit den D-Junioren kickte Altmann für den BSV Menden und hat in den vergangenen Jahren rund 70 Landesliga-Spiele absolviert.

"Das war ein sehr offenes Gespräch. Niels hat sich für diesen Schritt entschieden. Das respektieren wir", weiß Kevin Hines, dass man sich im Fußball auch immer wieder sieht. Dirk Henneböhl, Vorsitzender des BSV Menden, hat bereits vor einiger Zeit deutlich gemacht, dass Veränderungen zum Fußball gehören. "Die Mannschaft wird ihr Gesicht verändern. Das ist doch völlig normal", sieht der BSV-Chef sein Team auf einem guten Weg.

Bereits drei Neuzugänge

Zumal ja Trainer Kevin Hines mit Robin Hilberg (A-Jugend, FC Iserlohn), Philipp Freier (A-Jugend, Eintracht Dortmund) und Joel Hauser (FC Iserlohn) schon drei neue Leute für die Rot-Weißen gewinnen konnte. Allerdings werden in der kommenden Saison zwei weitere Namen erstmal nicht zum Landesliga-Kader zählen.

Nils Kraume wird sich in der nächsten Spielzeit auf die Kreisliga-Reserve konzentrieren. Brian Prince wird zum SC Hennen zurückkehren. Er war erst zu Beginn der aktuellen Spielzeit an den Oesberner Weg gekommen. "Wir werden aus der A-Jugend Merlin Niehoff in den Kader nehmen", verkündet Hines eine weitere Personalie. "Die Kader-Planungen sind ja noch lange nicht abgeschlossen."