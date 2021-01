BSV Menden: Zwei neue Spieler verstärken den Landesligisten

Menden Das Personalkarussell beim BSV Menden dreht sich. Sogar der Neffe des früheren Nationalspielers Paul Freier wechselt in die Hönnestadt.

In seiner Position als Trainer der Landesliga-Mannschaft des BSV Menden kann Kevin Hines zwei personelle Zugänge für sein Team vermelden. So wird sich Philipp Freier von der Westfalenliga-A Jugend des TSC Eintracht Dortmund dem heimischen Landesligisten anschließen. Der Youngster ist im Huckenohl kein Unbekannter, machte er seine ersten fußballerischen Schritte beim Mendener Nachwuchs. Und trainierte dort als Youngster auch schon ein D-Jugendteam.

"Wir freuen uns, dass sich Philipp für uns entschieden hat. Seine sportliche Bedeutung kann man ja auch daran sehen, dass er bei Eintracht Dortmund Kapitän der A-Junioren ist", sagt Kevin Hines. Philipp Freier soll die Lücke mit schließen, die Niels Hachmann hinterlässt. Der langjährige Innenverteidiger des Hines-Teams steht nicht mehr zur Verfügung. Hachmann studiert in Aachen und hat dort auch mittlerweile seinen neuen Lebensmittelpunkt gefunden.

Philipp Freier und Joel Hauser kommen

Philipp Freier ist übrigens nicht der einzige Kicker, mit diesem Namen beim BSV Menden. Anfang der 1990er Jahre spielte ein Paul Freier in der B-Jugend für den BSV Menden. Und dieser machte später eine richtige Fußballerkarriere. Paul Freier absolvierte 396 Spiele in der ersten Bundesliga für den VfL Bochum sowie Bayer 04 Leverkusen. Freier trug 19 Mal das Trikot der A-Nationalmannschaft des DFB.

Paul Freier ist der Onkel von Philipp Freier.

Darüber hinaus wird Tobias Fischer den Rot-Weißen vorläufig nicht mehr zur Verfügung stehen. "Er absolviert im Rahmen seines Studiums ein Praktikum bis September und steht uns aus zeitlichen Gründen erstmal nicht zur Verfügung. Für "Tobi" stehen bei uns die Türen weit offen, wir sind von ihm überzeugt. Man muss sehen wie sich das bis September entwickelt", so Hines.

Ein weiteres neues Gesicht am Oesberner Weg wird Joel Hauser. Der 21-jährige Offensivakteur vom Westfalenligisten FC Iserlohn hat als Junior schon auf sich aufmerksam gemacht. So spielte er für die TSG Sprockhövel in der A-Junioren Bundesliga und schnupperte dort erste Seniorenluft in der Oberliga. "Ein Spieler, der uns weiterbringt", freut sich Kevin Hines auf den Youngster.

Gespräche mit aktuellem Kader

Parallel zu den "Neuen" laufen auch die Gespräche mit dem aktuellen Kader. Die Gespräche gestalten sich aufgrund der Corona-Bestimmungen als langwierig, bringen aber erste Erfolge. So haben Marcel Hoffmann, Kai Rupprecht, Mike Davids, Tim Kießler, Dean Müsse und Patrick Leclaire ihre Zusage für ein weiteres Jahr bei den Rot-Weißen gegeben. In den kommenden Tagen dürfte es weitere Zusagen geben.