Danach wird entschieden

Am 31. März ist Einsendeschluss. Dann wird der Verband entscheiden: Welcher Verein bekommt wie viel Geld? Kriterien für die Entscheidung kann Kisler schon grob nennen. „Uns ist natürlich wichtig, dass die Gelder an entsprechender Stelle gut aufgehoben sind. Da stellt sich dann die Frage, ob die Förderung sinnvoll ist und der Verein etwas damit anfängt.“ Andere Kriterien seien die soziale und ökonomische Nachhaltigkeit. Auch Mitgliederzahlen und die Vereinsentwicklung sind für den SSV ein wichtiger Punkt. „Genauso werden wir auch nach der Anzahl der Übungsleiter und Sporthelfer fragen. Das spiegelt das Engagement wieder.“ Dazu komme dann auch die Jugendarbeit und die Beteiligung an Gesamtveranstaltungen. Kisler erklärt: „Vermutlich wird das alles dann mit einem Punktesystem beurteilt.“