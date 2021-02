Darum läuft es bei der SG Balve/Garbeck in dieser Saison gut

Balve Nach einer schwachen Vorsaison ist der A-Kreisligist SG Balve/Garbeck in dieser Spielzeit besser unterwegs. Robby Hanbücken weiß warum.

Die erste Mannschaft, die in der Fußball-Kreisliga-A Arnsberg auflief, durchlief ein sportliches Tal, das mit einem unbefriedigenden elften Tabellenplatz endete, bevor die Saison im März des vergangenen Jahres abgebrochen wurde. In der aktuellen Saison läuft es deutlich besser. Die Mannschaft befindet sich derzeit auf dem fünften Tabellenplatz, und wäre nicht der zweite Corona-Lockdown im Oktober dazwischengekommen, hätte man den Blick gerne noch weiter nach oben gerichtet. Ein wichtiger Teil des Umschwungs ist auch Robert „Robby“ Hanbücken, der seit dem 1. Januar 2020 als Sportlicher Leiter und C-Jugend-Trainer zur SG in Doppelfunktion zurückgekehrt ist. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt er, woher der Aufschwung kommt, wie er über die restliche Saison denkt und welche Pläne der Verein über den Sommer hinaus hat.

Herr Hanbücken, die letzten Saison hat die erste Mannschaft auf dem elften Tabellenplatz in der Kreisliga A beendet, nachdem die Saison vorzeitig abgebrochen wurde. Was hat damals nicht gestimmt?

Robby Hanbücken: Wir hatten natürlich eine sehr hohe Anzahl an Verletzungen. Als ich im Winter dazu kam, haben der Mannschaft teilweise 13 oder 14 Stammspieler gefehlt, sodass wir teilweise sogar auf Altherren-Spieler zurückgreifen mussten. Es hatte sich schon im Sommer angedeutet, dass es schwer werden würde, weil die Mannschaft schon da viele Verletzte und keine gute Vorbereitung gehabt hatte. Darunter haben die Quantität und Qualität im Training klar gelitten. Allerdings hat die Mannschaft nach schlechtem Start nach der Winterpause die Kehrtwende geschafft hat.

In dieser Saison stehen Sie mit Tabellenplatz fünf viel besser da. Was hat sich zuletzt verbessert?

Wir haben leider auch in dieser Saison eine unfassbare Verletzungsmisere gehabt, die wir uns nach letzter Saison eigentlich nicht mehr vorstellen konnten. Wir konnten aber vor der Saison einige sehr gute Transfers tätigen, haben ein paar Spieler zurückgeholt und auch neue Spieler dazubekommen. Zudem haben wir viele junge Spieler eingebaut. Die ersten fünf Wochen der Vorbereitung waren wirklich ganz hervorragend. Die Ergebnisse sind ja in der Vorbereitung zweitrangig. Aber auch da hat sich schon angedeutet, dass die Mannschaft wieder gegen gute Gegner bestehen und gewinnen kann. Leiden haben sich dann kurz vor Saisonbeginn wieder vier oder fünf Spieler schwer verletzt, teilweise mit Arm- und Beinbrüchen. Trotzdem haben wir dann in der Saison von der guten Vorbereitung profitiert und konnten in der Liga gut punkten. Unsere Niederlagen haben wir gegen starke Gegner kassiert.

Die Saison ist noch bis zum 1. April unterbrochen. Der FLVW hofft und setzt auf die so genannte Quotientenregel, die nach 50 Prozent der gespielten Spiele eine Saisonwertung zulassen würde. Glauben Sie, dass diese Marke noch erreicht wird?

Ich war eigentlich immer sicher, dass wir das erreichen würden. Mittlerweile bin ich aber seit einigen Wochen nicht mehr davon überzeugt, ob das praktisch umgesetzt werden kann. Zudem weiß man ja auch, dass 14 Tage Vorbereitungszeit nicht genügen werden. Ich denke, dass man die Saison vielleicht doch annullieren sollte.

Wie sehen die Planungen für die kommende Saison aus? Was wird sich personell tun?

Wir haben schon sehr früh angefangen, die Gespräche mit den Spielern aus der ersten und zweiten Mannschaft zu führen. Mir persönlich ist es auch wichtig, dass wir eine stabile und qualitativ sowie quantitativ starke zweite Mannschaft haben. Unsere Reservemannschaft bleibt nach aktuellem Stand fast komplett zusammen. In der ersten Mannschaft haben wir noch drei Fragezeichen. Da gehts jetzt aber nicht darum, den Verein zu verlassen, außer vielleicht bei einem Spieler, der vielleicht höherklassiger spielen möchte, sondern darum zu schauen, wie geht es weiter mit Studium oder beruflicher Weiterbildung. Wir arbeiten auch weiterhin mit Hochdruck an Neuverpflichtungen. Haben aber in der letzten Woche leider vier Absagen von höherklassigen Spieler bekommen. Wir sind aber aktiv dabei. Wir werden unsere Neuverpflichtungen natürlich vermelden, sobald das ganze offiziell und druckreif ist (lacht).