Das sind die zehn besten Kreisliga-Torjäger der Region

Marvin Enterlein erzielte bereits 22 Saisontore für den TuS Medebach lll in der Kreisliga C HSK Ost.

Hagen Bis zum Lockdown wurde in den Fußball-Kreisligen der Region schon reichlich eingenetzt. Das sind die zehn erfolgreichsten Stürmer.

Platz 10 - Tarik Güclü, 14 Tore

22 Saisontore hat Vatanspor Hemer in der Iserlohner Kreisliga A insgesamt erzielt. Für knapp zwei Drittel davon war allein Tarik Güclü verantwortlich. Trotz dieser eindrucksvollen Quote liegt das zweitplatzierte Vatanspor schon neun Punkte hinter der Tabellenspitze zurück.

Platz 9 - Qendrim Sadrija, 14 Tore

Auch dank seines zuverlässigen Torjägers steht der VfB Marsberg lll an der Tabellenspitze der Kreisliga C HSK Ost. Nur sechs Einsätze brauchte Qendrim Sadrija, der auch zweimal für die zweite Mannschaft in der Kreisliga A spielte und dabei einmal traf, für 14 Tore.

Platz 8 - Philipp Kyselka, 15 Tore

Der TuS Petersborn-Gudenhagen steht in der Kreisliga B HSK Ost auf dem vierten Tabellenplatz, hat mit Philipp Kyselka aber den gefährlichsten Angreifer der Liga. 15 von insgesamt 26 Saisontoren gehen auf dessen Konto. Wirklich überraschend ist das nicht, nachdem Kyselka in der Saison 2017/18 44-mal traf - damals gelang ihm gar ein Achterpack.

Platz 7 - Marcel Becker, 15 Tore

Nur acht Partien benötigte Marcel Becker für den FC Gleidorf/Holthausen, um seine Vorjahres-Marke von 15 Treffern zu egalisieren. Trotz seiner Eiseskälte vor dem gegnerischen Tor hat sein Klub, derzeit auf Platz fünf, die Tabellenspitze in der Kreisliga B HSK West aus den Augen verloren.

Platz 6 - Alexander Valdix, 17 Tore

Auch in unbeständigen Zeiten kann sich der SC Obersprockhövel ll auf seinen Torgaranten verlassen. Mit 17 Treffern in nur sechs Spielen schoss Alexander Valdix Obersprockhövels Reserve an die Tabellenspitze der Kreisliga A2 Hagen und damit auf Bezirksliga-Kurs. In den vergangenen vier Spielzeiten war der 27-Jährige bereits 158-fach erfolgreich.

Platz 5 - Markus Pielot, 18 Tore

Selbst mit 35 Jahren auf dem Buckel verbreitet Markus Pielot noch Angst und Schrecken in den Abwehrreihen der Kreisliga C2 Hagen. Im letzten Spiel vor dem Lockdown kam der Routinier von Spitzenreiter SuS Volmarstein ll so richtig in Fahrt: Beim 12:1 gegen den SC Zurstrasse 70 ll gelang ihm ein Fünferpack.

Platz 4 - Janis Riedel, 18 Tore

Dank einer sensationellen Quote von 3,6 Toren pro Begegnung steht Janis Riedel einsam an der Spitze der Torjägerliste der Kreisliga C West Iserlohn. Der Offensivspieler der Reserve der SpVgg. Nachrodt ll erzielte mitunter drei Vierer- und einen Fünferpack.

Platz 3 - Marco Sica, 20 Tore

Marco Sica als die Lebensversicherung des SG Hemer lll zu bezeichnen, wäre wohl nicht übertrieben. Der Stürmer traf für den Tabellendritten der Kreisliga C Iserlohn Ost am ersten Spieltag in der Schlussminute zum 2:2-Ausgleich, wenige Wochen später glänzte er mit einem Viererpack beim 4:1 gegen Vatanspor Hemer IV. Ladehemmungen plagten Sica nur in einem Saisonspiel - und das ging mit 0:6 verloren.

Platz 2 - Matijas Markovic, 21 Tore

Exakt die Hälfte der 42 Saisontore der SF Hüingsen ll fielen in den Zuständigkeitsbereich von Matijas Markovic. Damit liegen die erstplatzierten Mendener aus der Kreisliga B Iserlohn Ost auf Aufstiegskurs. Markovic, der bei der Reserve nicht nur als Torjäger, sondern auch als Trainer fungiert, war bereits 2018 mit der ersten Mannschaft in die Bezirksliga aufgestiegen.

Platz 1 - Marvin Enterlein, 22 Tore

Der erfolgreichste Schütze der Region stürmt für die 9er-Mannschaft des TuS Medebach lll in der Kreisliga C HSK Ost. Allein sechs seiner 22 Buden erzielte Enterlein beim 9:2 gegen die SG Giershagen-Hoppecketal/Padberg lll am zweiten Spieltag. Im bundesweiten Ranking steht Enterlein auf dem zwölften Platz. In der Vorsaison war er mit 51 Saisontoren (16 Einsätze) gar der zweitbeste Kreisliga-Stürmer Deutschlands. Ob er diesen Wahnsinns-Wert im Falle einer Saisonfortsetzung noch übertreffen kann?