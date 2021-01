Der BSV Menden bekommt einen Defensiv-Allrounder

Menden Youngster Robin Hilberg verstärkt den Fußball-Landesligisten BSV Menden. Er ist bereits der dritte Neuzugang der Hönnestädter.

Fußballerisch kann der BSV Menden zurzeit keine Ausrufezeichen setzen. Dafür sorgt wie bei den anderen Sportlern der Corona-Lockdown. Trotzdem kann der Hönnestädter Branchenführer zumindest bei der Planung der kommenden Saison einige Erfolge erzielen. So vermeldet das Team vom Oesberner Weg einen weiteren Neuzugang für die nächste Spielzeit. Von den A-Junioren des FC Iserlohn zieht es Robin Hilberg zum heimischen Landesligisten.

Von Kreuzbandriss genesen

Wir freuen uns sehr, dass Robin sich für uns entschieden hat“, sagt BSV-Trainer Kevin Hines. Denn der Youngster besticht durch seine Vielseitigkeit. „Er ist defensiv auf vielen Positionen verwendbar“, so der Mendener Coach, der aber auch gleichzeitig Geduld für seinen Neuen einfordert. „Robin ist erst gerade von einem Kreuzbandriss genesen. Wir wollen ihn jetzt in aller Ruhe und Geduld wieder heranführen“, ist der Zugang des jungen Mannes, der einst in der Jugend des BSV Menden seine ersten Fußballschritte machte, ein Schritt für die Zukunft. Der Heimkehrer ins Huckenohl hat einen interessanten Werdegang hinter sich. So kickte er für den Nachwuchs von Borussia Dortmund und FC Schalke 04. Der große Schritt beim Nachwuchs der Bundesligisten sollte ihm aber nicht gelingen.

Schon mit elf Jahren auffällig

Einer, der Hilbergs Werdegang mit beobachtet hat, ist Massimo Mariotti. Der ehemalige Profi betrieb in Menden lange Zeit eine Fußballschule, dort zählte Robin Hilberg zu den Teilnehmern. „Er war schon mit elf Jahren sehr auffällig auf dem Platz“, erinnert sich Mariotti. Der 19-jährige Hilbert ist nach Philipp Freier (A-Jugend Eintracht Dortmund) und Joel Hauser (FC Iserlohn) das dritte neue Gesicht im Hines-Team. Jetzt muss der BSV Geduld zeigen, bis er die Neuen auf dem Platz erleben kann.