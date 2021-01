Fokussiert: Auch für Max Wallasch, Spitzenspieler beim TC Menden, sind die Tennisturniere in seiner Heimatstadt interessant.

Tennis Diese Tennisturniere sollen im Sommer in Menden stattfinden

Menden Die lokalen Tennisspieler warten darauf wieder auf den Platz kommen. Fünf Mendener Vereine präsentieren ihre Turniere für den Sommer.

Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen steht die lokale Sportwelt still. Zwar gilt der Lockdown vorerst nur bis zum 14. Februar, doch die Ungewissheit – gepaart mit den Erfahrungen aus den letzten Monaten – lassen die Turnierplaner der Mendener Tennisvereine vorsichtig werden. Der TC Menden, der TC Lendringsen, der TC Rodenberg und der VfL Platte Heide möchten im Laufe des Sommers wieder die bei Tennisspielern beliebten Leistungsklassen-Turniere ausrichten.

Bislang haben allerdings nur der TC Menden, der TC Rodenberg und der VfL Platte Heide Termine bekannt geben. In welcher Form der VfL Platte Heide die Stadtmeisterschaft für die Jugend und Senioren organisiert, steht noch nicht fest.

VfL Platte Heide

Für die Stadtmeisterschaft visiert der VfL Platte Heide den Zeitraum vom 18. bis 29. August an. Die Anmeldung beim Westfälischen Tennis-Verband (WTV) muss noch erfolgen. "Wir werden spätestens im Februar mit den genaueren Planungen starten", erklärt Sportwart Jan Patrick Holzmüller. "Wir könnten die Dauer noch ausweiten, damit sich nicht so viele Personen gleichzeitig vor Ort befinden", überlegt er mit Blick auf die fünf Plätze umfassende Tennisanlage. Nach Möglichkeit sollen die Junioren- und Senioren-Konkurrenzen parallel ausgespielt werden, sodass die Finals zusammen an einem Wochenende stattfinden.

Wenn es soweit ist, wartet auf die helfenden Mitglieder ein Kraftakt. Neben den organisatorischen Abläufen müssen die Verantwortlichen ebenfalls das Hygienekonzept im Auge behalten. Auch die Bewirtung der Gastronomie geschieht in Eigenregie. Finanziell sei die Ausrichtung eines solches Turnieres unter normalen Umständen „ein gutes Zubrot“, sagt Holzmüller. Sollte die Veranstaltung abgesagt werden, fehle demnach eine gute Einnahmequelle.

TC Lendringsen

Von einem „schönen zusätzlichen Verdienst“ spricht hingegen Daniel Schauerte, Sportwart des TC Lendringsen. Der Klub arbeitet erneut an der Realisierung eines Tagesturnieres für die offene Damen- und Herren- sowie für die Herren-50-Konkurrenz – verteilt auf ein Wochenende in den Sommerferien. „Die Planungen haben noch nicht begonnen. Wir warten erstmal ab, vorstellbar wäre ein Zeitpunkt Anfang August – wie auch in den letzten zwei Jahren. Außerdem müssen wir die Veranstaltung noch beim WTV einreichen“, erklärt Schauerte.

Im vergangenen Jahr nahmen pro Tag etwa 30 Spielerinnen und Spieler teil. Eine überschaubare Größenordnung. „Man behält den Überblick und kann durch den Spiralmodus die Spiele unter Corona-Bedingungen gut planen“, führt er aus.

TC Menden

Von einer ähnlichen Größenordnung geht auch Christel Hengst aus. Die Sportwartin des TC Menden plant zwei Turniere am ersten und letzten Wochenende der Sommerferien (3./4. Juli und 14./15. August). „Im letzten Jahr hatten wir ein funktionierendes Hygienekonzept, Veranstaltungen wie diese seien wichtig für das Renommee des Klubs und auch finanziell nicht außer Acht zu lassen.

Schließlich profitiere auch die Gastronomie. Gedanken über einen Plan B habe sich Hengst noch nicht gemacht. „Wir planen so wie immer“, sagt sie. Eine Anmeldung beim Verband steht jedoch noch aus.

TC Rodenberg

Während bei den anderen Vereinen der Terminfokus auf den Sommerferien liegt, startet der TC Rodenberg schon Anfang Mai in die Turniersaison – sofern möglich. Am ersten Mai-Wochenende (1./2. Mai), treffen sich 48 Spielerinnen und Spieler zu einem ersten Kräftemessen. Samstags spielen die offene Herren- und die Herren-40-Konkurrenz und sonntags zum zweiten Mal die offene Herren- und die Damen-30-Konkurrenz.

„2020 haben wir das Turnier auf Ende August verschoben. Daher kennen wir die Abläufe mit einem Hygienekonzept. Die Teilnehmer kamen auch aus Dortmund und Hagen. Das ist gute Werbung für den Verein und ebenfalls aus finanzieller Sicht schön“, meint Sport- und Jugendwartin Myriell Quinting.

TC Halingen

Im Sommer plant der TC Halingen kein überregionales Leistungsklassen-Turnier. Sofern es die Corona-Schutzverordnung zulässt, soll es vor und nach den Sommerferien klubinterne Turniere mit Gästen ohne LK-Punkte geben.