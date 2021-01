DJK Bösperde: Gewissheit in der Ungewissheit

Bösperde Die Handballer von der Bahnhofsstraße rechnen nicht mit einer schnellen Rückkehr aufs Spielfeld. Andere Dinge stehen gerade im Fokus.

Die Corona-Unterbrechung hätte für die Landesliga-Handballer der DJK Bösperde zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können. Nach zwei absolvierten Spielen und zwei Siegen stand die Sieben von Hendrik Ernst an der Tabellenspitze - gemeinsam mit dem Rivalen Westfalia Halingen. Seitdem ist auch an der Bahnhofsstraße in Bösperde Stillstand.

Die Sehnsucht ist groß, aber gerade ist bei den Handballern eine andere Charaktereigenschaft gefragt: Geduld. "In der aktuellen Zeit verbietet es sich, an Sport zu denken. Angesichts der steigenden Infektionszahlen glaube ich nicht daran, dass wir uns in absehbarer Zeit wieder in der Halle treffen können. Es wird irgendwann wieder Lockerungen geben, aber der Handball wird da erst einmal ganz weit hinten anstehen", ist Joshua Schefers, Männerwart der DJK Bösperde, sicher. Trainer Hendrik Ernst sieht es ähnlich. "Wir hören ja gerade täglich neue Entwicklungen auf die die Politik reagieren muss. Da sehe ich einfach noch nicht, dass wir bald wieder in die Hallen dürfen."

Zwei Szenarien vorgestellt

Dass der Handballverband Westfalen nun zwei Szenarien vorgestellt hat, um die Vereine auf die Saison-Fortsetzung vorzubereiten, finden die Bösperder gut. Zur Erinnerung: Der erste Plan des Verbands sieht den Optimalfall vor. In diesem könnten die Vereine am 1. März wieder mit dem Spielbetrieb beginnen, die Hinrundenspiele abschließen und somit eine verwertbare Saison spielen. "Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir am 1. März schon wieder in die Hallen können. Das halte ich für eine äußerst unrealistische Möglichkeit", weiß Schefers, dass wohl eher der zweite Plan des HVW in Betracht gezogen werden wird.

Diese Variante sieht vor, dass es einen späten Re-Start im April oder Mai geben wird. Dann würde nicht mit der regulären Saison fortgefahren, sondern zwei Gruppen aus den einzelnen Ligen gebildet. Die erste Gruppe spielt in einer Runde den Aufsteiger aus. Hierzu können sich die Mannschaften, die gerne aufsteigen möchten, bewerben. Den restlichen Mannschaften wird die Möglichkeit gegeben, in einer Art Pokalrunde gegeneinander zu spielen.

DJK wartet noch ab

"Wir haben uns noch gar keine Gedanken darüber gemacht, ob wir bei einer Meisterrunde mitspielen würden oder in der Pokalrunde. Die Idee einer Pokalrunde finde ich recht charmant, weil die Spiele dann zumindest mit Wettkampfhärte durchgeführt würden und für die Aktiven auch ein Anreiz da wäre. Denn im Training oder in Freundschaftsspielen würde man ja doch noch ganz anders aufs Feld gehen", findet der DJK-Männerwart die Idee gut, aber die Umsetzung noch weit weg.

"Es ist ja logo, dass sich der Verband darüber Gedanken macht und sich auf jedes Szenario einstellt. Es ist gerade einfach eine Phase, in der man immer wieder mit der Zeit gehen muss. Und das beinhaltet auch, dass ein Verband immer wieder seine Pläne anpasst", weiß Ernst.

Ungewissheit nervt

Der fehlende Tag X, ein Datum, an dem es wieder losgeht, macht den Handballern zu schaffen. "Wir wissen ja gar nicht, was passieren wird. Vielleicht wird es auch damit enden, dass die Saison annulliert wird, weil wir nicht mehr rechtzeitig wieder in die Hallen kommen. Dann starten wir im Herbst wieder in den gleichen Staffeln. Aus unserer Sicht wäre es schade, weil wir bereits vier Punkte geholt haben. Aber es wäre natürlich verschmerzbar, wenn es nicht anders geht", betont Schefers. Am kommenden Mittwoch wird der Verband den Vereinen in einer Videokonferenz erläutern, wie diese beiden Szenarien konkret umgesetzt würden.