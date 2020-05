DJK Bösperde: Thiemann wird kein Trainer

Das hatte man sich bei der DJK Bösperde anders vorgestellt. Es ist noch nicht mal einen Monat her, da präsentierten die Offiziellen der Handballer von der Bahnhofstraße in Bösperde den neuen Trainer für die Verbandsliga-Mannschaft. Dominik Thiemann sollte die Nachfolge von Jörg von Estorff antreten. Der neue Coach hatte zuletzt die Ballwerferinnen des TV Wickede trainiert. Nun beginnt die Trainersuche von vorn.

Denn in der heimischen Handballszene machte die Runde, dass sich der Klub bereits von seinem neuen Trainer getrennt habe. „Ja, es stimmt. Ich werde kein Trainer bei der DJK Bösperde“, bestätigte Dominik Thiemann auf Nachfrage der WP das Ende seines Engagements, das eigentlich noch gar nicht begonnen hatte. Zu den Hintergründen mochte er sich nicht mehr äußern. „Da gibt es nichts zu sagen“, so der Kurzzeittrainer. Das man an der Bahnhofstraße in Bösperde nicht über die Entwicklung begeistert ist, dürfte niemanden überraschen. Die Trennung wurde zwar bestätigt, ansonsten steht für die Verantwortlichen der DJK jetzt erstmal die erneute Suche im Mittelpunkt.

Maassen sagt ab

Und da hat es schon eine Absage gegeben. Der kontaktierte Oliver Maassen - zuletzt Trainer von Oberligist TV Arnsberg - kommt nicht. „Es stimmt, man hat mich angesprochen. Aber ich habe eine berufliche Veränderung hinter mir und habe deshalb keine Zeit mehr, um eine Mannschaft zu trainieren. Das war auch der Grund, weshalb ich beim TV Arnsberg aufgehört habe“, erklärt Maassen gegenüber unserer Zeitung.

Mit Franziska Bleß hat sich zudem eine Spielerin gegen die DJK Bösperde entschieden. Die Kreisläuferin des VfL Brambauer wollte zur neuen Saison im DJK-Trikot auflaufen. Doch die junge Dame hat es sich anders überlegt und schließt sich dem Oberligisten TuRa Bergkamen an. Von dort gibt es aber auch Ersatz. Alessia Mariotti - ebenfalls am Kreis daheim - kommt aus dem Kreis Unna in die Hönnestadt zurück. Hier ist „Motti“ aus ihrer Zeit beim TV Menden Schwitten und der SG Menden Sauerland Wölfe bestens bekannt. Es ist einiges noch los im Dorf.