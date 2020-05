DJK Bösperde: Virtuelle Stadtmeisterschaft begeistert Teams

Es war schon ein ungewöhnliches Ambiente für eine Siegerehrung am Sonntagmittag am Gemeindesportplatz in Bösperde. Den Anwesenden war es aber egal, sie freuten sich über ihre Platzierungen und die Preise, die sie bei den ersten Mendener Stadtmeisterschaften im eSports errungen haben.

Der Desinfektionsspender stand am Eingang bereit und erfreute sich notwendiger Beliebtheit bei den Anwesenden. An Masken wurde natürlich auch gedacht und die Tische, an denen die Siegerteams platz nahmen, standen ausreichend weit voneinander entfernt. „Da haben wir sehr genau drauf geachtet, dass alle Maßnahmen genau eingehalten werden. Die Gesundheit aller steht natürlich im Mittelpunkt“, erklärte Max Wergen, einer der Organisatoren der Meisterschaften, der gemeinsam mit DJK-Vorsitzenden Jörg Krabbenhoff und WP-Redaktionsleiter Thomas Hagemann die Siegerehrung vornahm.

Idee kommt gut an

Dabei wurde eines deutlich: Die Bösperder haben mit ihrer Idee, eine virtuelle Stadtmeisterschaft im Fifa20 durchzuführen, einen Nerv getroffen. „Das Feedback, das wir bekommen haben, war durchweg positiv. Alle waren zufrieden, die Umsetzung hat prima geklappt. Es war einfach klasse“, freute sich Wergen.

Lob, das die Teilnehmer gerne zurückgaben. Die Idee wurde vor gut fünf Wochen geboren. „Wir haben uns im kleinen Kreis überlegt, wie wir auf virtuellen Wege einen Wettbewerb erschaffen können, um wieder ein bisschen Wettkampfsport zu betreiben und gleichzeitig etwas Gutes für die Einzelhändler in Menden tun können“, erklärt der Bösperder Handballer zum Ursprung des Turniers.

Teilnehmerfeld schnell besetzt

Philipp Merse und Joscha Niehoff (es fehlt Louis Bongard) gewinnen mit dem SV Oesbern den Titel. Foto: Dietmar Reker

Die Resonanz war groß, die 16 Teilnehmer schnell zusammen, sodass das Turnier starten konnte. Die technischen Voraussetzungen stimmten, die Spiele wurden über die Facebookseite der DJK Bösperde live gestreamt, sodass die Fans zuhause bei ihren Teams mitfiebern konnten. Für die Teilnehmer war das Turnier eine willkommene Abwechslung.

„Das Turnier war für uns in der wettkampffreien Zeit eine super Sache. Als wir davon erfahren haben, stand sofort fest, dass wir teilnehmen möchten“, lobte Joscha Niehoff, Mitglied der Siegermannschaft des SV Oesbern, die Bösperder Idee. Bei einer Neuauflage können die Bösperder wieder mit einem Team vom Habicht rechnen.

„Wir würden auf jeden Fall wieder daran teilnehmen, organisatorisch hat Bösperde das sehr gut gemacht“, betont Philipp Merse, zweites Mitglied der Oesberner Siegermannschaft. Die beiden vertraten bei der Siegerehrung ihre Farben, Louis Bongard, dritter Oesberner im Bunde, war nicht anwesend.

Spende an Grundschulkinder

Auf dem zweiten Platz landete Westfalia Halingen, die mit Linus Nicholls, Philipp Jansen und Finn Jungermann antraten. „Wir waren sehr glücklich mit dem Turnier, denn auch bei uns Handballern wurde die Saison ja unterbrochen. Da wussten wir auch nicht so richtig, was wir machen sollten, um die Zeit zu überbrücken. Das Turnier war dazu eine super Gelegenheit für uns“, fand auch Linus Nicholls lobende Worte für die Bösperder.

Die Halinger spenden die Hälfte ihres Gewinns für die Betreuung der Grundschulkinder in Halingen spenden, um damit einen guten Zweck zu unterstützen.

Den dritten Platz belegte die Mannschaft des BSV Menden bestehend aus Dean Müsse, Fabian Jenusch und Nico Hallmanns, die sich ebenfalls eine Wiederholung des Turniers wünschen würden.