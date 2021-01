Fanclub aus Menden feiert Bundesliga-Sieg des FC Schalke 04

Menden Der FC Schalke 04 hat nach fast einem Jahr ohne Sieg wieder ein Spiel gewonnen. Der Schalke Fanclub Blau-Weiß-Hönnetal ist erleichtert

Menden. Das Warten hat ein Ende. Am gestrigen Samstag konnte der FC Schalke 04 das erste Mal nach 30 Bundesliga-Spielen wieder eine Partie gewinnen. Der 4:0-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim bedeutete gleichzeitig, dass man den Negativrekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 mit 31 sieglosen Spielen am Stück noch gerade so abgewendet hat.

Auch der Schalke Fanclub Blau-Weiß-Hönnetal aus Menden feiert diesen wichtigen Sieg der Königsblauen. "Es wurde langsam Zeit. Wir sind schon alle sehr erleichtert", sagt Jörg Schlund, der Vorsitzende der 240 Mitglieder umfassenden Fangemeinschaft, die 1993 gegründet wurde. "Ich war gestern schon etwas überrascht. Aber warum wir eigentlich nach dem letzten Sieg gegen Borussia Mönchengladbach vor knapp einem Jahr so abgestürzt sind, bleibt für mich weiterhin ein Rätsel und unerklärlich", erklärt der 61-Jährige mit nachdenklicher Miene.

Kolasinac könnte für Wende sorgen

Einen Grund dafür sieht er in der Personalsituation mit vielen verletzten Spielern. "Zudem haben Spieler wie Nastasic oder Oczipka, die vorher nur Mitläufer waren, als Führungsspieler vollkommen versagt. Sie konnten die jungen Leute nicht mitreißen", stellt Schlund enttäuscht fest. Doch die Rückkehr von Sead Kolasinac, der von Arsenal London kam, könnte aus seiner Sicht für die Wende sorgen. "Kolasinac ist jemand, der immer voran geht und Verantwortung übernimmt. Von dieser Sorte bräuchten wir eigentlich zwei bis drei Spieler, wenn wir den Abstieg vermeiden wollen."

Mit dem Negativ-Rekord von Tasmania Berlin hat sich Schlund gar nicht großartig beschäftigt. "Damit konnte ich gar nicht viel einfangen. Bei Tasmania waren es 31 Spiele in einer einzigen Saison am Stück. Bei uns war es eine Serie, die saisonübergreifend war. Dennoch war das für die Mannschaft extrem wichtig, vor allem für die Köpfe der jungen Spieler."

Zuversicht im Abstiegskampf

In die nähere Zukunft blickt der Vorsitzende mit gemischten Gefühlen. "Ich hoffe, dass wir den Schwung mitnehmen können. Es ist gut, dass Mannschaften wie Köln, Bielefeld oder Mainz auch alle wenig punkten und schwach unterwegs sind, sonst wäre der Zug in Sachen Klassenerhalt für uns schon längst abgefahren." Für den 61-jährigen Fan stirbt die Hoffnung zuletzt. "Ich habe in den 1980er-Jahren drei Abstiege miterlebt. Einen vierten Abstieg möchte ich nicht mitmachen müssen. Ich bin immer optimistisch gestimmt und glaube, dass es zu einem guten Ende kommt. Es würde aufgrund unserer wirtschaftlichen Situation sehr schwer in der 2. Liga werden. Daher wäre es wichtig, die Klasse zu halten. Es ist zwar noch ein langer Weg, aber ich glaube daran."