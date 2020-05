So verfolgen Mendens Fanclubs das Corona-Derby

Die Rivalität zwischen den beiden Fußballclubs Borussia Dortmund und FC Schalke 04 füllt Bücher. Immer wieder, wenn es zum direkten Duell der beiden Vereine aus dem Ruhrgebiet kommt, sprechen nicht wenige Menschen vom wichtigsten Spiel der Saison – unabhängig davon, ob es für eine der beiden Teams sportlich noch um irgendwas geht. In diesem Jahr kommt eine weitere, historische Geschichte dazu: Das erste Derby ohne Zuschauer. Die beiden Fanclubs „BVB Freunde Menden“ und „Blau-Weiss Hönnetal werden ihr Team dennoch unterstützen – wenn auch in ungewohntem Umfeld.

Die besondere Atmosphäre im Stadion wird fehlen. Und einen seltsamen Beigeschmack hat die Austragung des 156. Revierderbys ebenfalls. „Die Vorfreude auf das Spiel ist gleich null“, sagt Ute Mertens von den BVB Freunden. Daheim zu sitzen und das Spiel zu verfolgen, dazu noch ein Derby bei dem keine Zuschauer im Stadion sind, ist für sie unerträglich.

Neustart kommt nicht allen gelegen

Die BVB Freunde Menden vor ihrem Vereinslokal an der Mühle mit BVB-Legende Siggi Held Foto: Ute Mertens

Viel bedenklicher als das empfindet Mertens aber generell die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Profifußball. „Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mir fehlt auch der Glaube, dass diese Saison zu Ende gespielt wird“, sagt sie. Das Derby aber, so ist zumindest der aktuelle Stand, findet am Samstag statt.

Wo sonst nur selten Eintracht in der Meinung herrscht, stimmt Ralf Reich, Geschäftsführer des S04-Fanclubs Blau-Weiss Hönnetal Ute Mertens zu. „Ich denke auch, dass das vielleicht noch ein bisschen früh ist“, sagt Reich zum Start der Bundesliga am kommenden Samstag. Das Leben müsse aber weiter gehen. „Natürlich sind wir als Fußballfans froh, dass es wieder was zu gucken gibt“, führt Reich weiter aus. Nur ob das unter den aktuellen Umständen auch Sinn macht, stellt der Schalke-Fan in Frage.

Der Wunsch nach Fangesängen

Sicher hingegen ist, dass ein Spiel wie das Duell der beiden Ruhrpott-Rivalen vor allen Dingen von der Atmosphäre lebt, vom Knistern in der Luft, wenn sich Schwarz-gelb und Blau-Weiß miteinander messen. „Ich fände es schon schön, wenn im Stadion die ein oder anderen Gesänge eingespielt werden während des Spiels“, sagt Mertens. Ersetzen wird das die einmalige Stimmung bei einem normalen Revierderby aber nicht können. „Es ist aber vollkommen richtig, dass keine Zuschauer ins Stadion dürfen“, sagt Ralf Reich.

Er sieht auch die Anhänger der Fußballclubs nun in der Verantwortung, die weitere Durchführung der Bundesliga-Saison zu gewährleisten. „Wir wollen die Maßnahmen der Regierung damit unterstützen, da sind wir strikt“, sagt der Fanclub-Chef über die erteilten Maßnahmen rund um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Auch wenn in seinen Augen gerade die Schalker Kicker von den Emotionen rund um dieses Spiel leben. „Ich sehe uns schon in der Außenseiterrolle, aber mit unserem Kämpferherz können wir vielleicht was holen“, hofft Reich auf einen Schalker Sieg im leeren Dortmunder Stadion.

Überzeugung und Zurückhaltung

Der Vorstand des Schalke-Fanclubs "Blau-Weiss Hönnetal" Foto: BW Hönnetal

Das Spiel werden er und die Mitglieder nicht gemeinsam gucken. „Die WhatsApp-Gruppe wird wahrscheinlich glühen“, glaubt er. Und das ist ein Novum, denn gerade das Revierderby ist ein Spiel, dass sich weder Schalker noch Dortmunder ansonsten alleine ansehen. Auch die BVB Freunde werden das Spiel jeder für sich vor dem heimischen Fernseher verfolgen. „Es ist nichts geplant“, sagt Ute Mertens. Da wo sonst immer zwischen 15 und 18 Anhänger zu den Heimspielen nach Dortmund fahren, wird dieses Mal vor allem auf dem digitalen Weg miteinander kommuniziert.

Bleibt die Frage, wer denn als Gewinner aus diesem geschichtsträchtigen Revierderby hervorgehen wird. „3:1 für uns“, antwortet Ute Mertens, noch bevor die Frage ausformuliert wurde. Auf Schalker Seite ist Ralf Reich etwas zurückhaltender. „Ich hoffe auf ein schönes Spiel und das unsere Jungs irgendwie merken, dass wir trotzdem alle von zuhause aus anfeuern“, sagt er. Auf ein genauen Tipp möchte er sich nicht festlegen, schließlich könne keiner derzeit absehen, wie sich die aktuelle Situation auf die Sportler auswirken wird. Eines wünschen sich aber beide Fanclubs: Am Ende sollte es nicht nur Verlierer geben.

