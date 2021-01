HV Westfalen plant Re-Start im März

Menden Während die Fußballer kein konkretes Datum für einen Wiederbeginn genannt haben, sind die Handballer einen Schritt weiter.

Der Verband ist vorbereitet. Egal, was passieren wird. Mit zwei Szenarien haben die Verantwortlichen des Handballverbands Westfalen die Möglichkeit geschaffen, die Saison fortzusetzen.

Plan A ist der Optimalfall. Die Saison kann Anfang März fortgesetzt werden. Das bezieht sich auf die im HVW organisierten Klassen der Ober-, Verbands- und Landesliga. Primäres Ziel ist es dann, die Hinrunde zu Ende zu spielen, um eine Saisonwertung vornehmen zu können.

Da es nach jetzigem Stand äußerst unsicher ist, dass die Saison bereits im März ihre Fortsetzung findet, hat der Verband mit einem zweiten Plan vorgesorgt.

Aufstiegsrunde möglich

Wenn ein Start am 1. März mit einer entsprechenden Vorbereitungszeit nicht möglich ist, werden – sofern dann zulässig – im April und Mai unter allen aufstiegswilligen und -berechtigten Vereinen die vorgesehenen Aufsteiger in den einzelnen Spielklassen ausgespielt.

Dazu wird es eine Neuorganisation der Staffeln geben. Für Vereine, die nicht aufsteigen, aber die Fortsetzung des Spielbetriebs wünschen, wird ein entsprechender Wettbewerb organisiert werden, in dem praktisch um die goldene Ananas gespielt wird. Hierbei wird auch kurzfristig auf das aktuelle Pandemiegeschehen reagiert, wie der Verband in seiner Pressemitteilung versichert. Sofern notwendig, wird dieses unter vom Verband vorgegebenen Testkonzepten erfolgen.

Keine Absteiger

Sportliche Absteiger sind nicht vorgesehen; lediglich Vereine, die nicht erneut melden, werden bei der Saisonplanung 21/22 nicht mehr berücksichtigt. Mit dem letzten Wochenende im August hat das Erweiterte Präsidium zudem den Saisonstart für die nächste Saison festgelegt. Es wird dann in jedem Fall einen erhöhten Abstieg geben, um in angemessener Zeit wieder auf die Sollstärken der Staffeln zurück zu kommen.

Bernd Kuropka, stellvertretender Vorsitzender der technischen Kommission im HVW: „Mit dem nunmehr vorgestellten Abläufen haben die Vereine ein bisschen mehr Planungssicherheit in dieser unruhigen Zeit. Vereine, die aktuell nicht spielen können oder wollen brauchen nicht befürchten, dass sie aufgrund des Virus' absteigen müssen. Ich bin der Überzeugung, dass wir mit diesem Angebot die Interessen der Vereine erfüllen werden. Für jeden Verein, der spielen kann und möchte, haben wir nunmehr ein Angebot.“

Unklare Situation bei der Jugend

Noch härter als die Senioren hat es bislang die Jugendhandballer getroffen. Nachdem die Saison im vergangenen März abgebrochen wurde, gab es für einige Mannschaften im August/September noch Qualifikationsturniere für die überkreislichen Spielklassen. Seitdem warten die Junioren auf den Start ihrer Saison. Der wäre nach den Herbstferien Ende Oktober gewesen. Doch der coronabedingte Spielstopp verzögerte den Start.

Für den Jugendspielbetrieb ist eine Aufnahme des Spielbetriebs nur dann möglich, wenn die Saison nicht wie üblich nach Ostern endet, sondern bis zu den Sommerferien verlängert wird. Patrick Puls, Vize-Präsident Jugend im Handballverband Westfalen, hat sich mit der zentralen Frage, ob man diesem „Corona-Jahrgang“ nicht zumindest noch die Chance auf einen Wettkampf in seiner jetzigen Altersklasse geben sollte, in sechs Onlinekonferenzen an die Vereine gewandt und auch daraufhin viele Gespräche geführt.

Teilweise seit einem Jahr Spielpause

„Natürlich hat gerade für unsere Jugendlichen die Rückkehr zum Trainingsbetrieb, mithin die Mannschafts- und Alltagstrukturen eine essentielle Bedeutung. Die Rückmeldungen zeigen mir jedoch deutlich, dass es so gut wie allen Beteiligten sehr wichtig ist, den Spielern noch eine Perspektive auf eine Spielmöglichkeit für die bestehenden Mannschaften, die teilweise seit März 2020 nur trainiert haben, zu geben. Wie diese in Anbetracht der zur Verfügung stehenden Zeit auch immer aussehen mag.“, fehlt Puls bislang noch ein Masterplan für die Rückkehr der Jugendlichen.

Ob dies in der verkürzten Ausspielung von Meisterschaften anhand der bestehenden Staffelstrukturen enden kann oder nur noch Zeit für neu gebildete Kleingruppen bleibt, wird vom Zeitpunkt des zulässig möglichen Wiedereinstiegs abhängig sein, nach Meinung der Jugendvertreter aber in diesem Jahr nicht im Vordergrund stehen können. Auch hier gilt hinsichtlich der Teilnahme natürlich das Prinzip der Freiwilligkeit.

Verlust eines Jahrgangs droht

„Die Alternative wäre nur, die Saison überhaupt nicht aufzunehmen und beim Wiedereinstieg mit den neuen Jahrgängen zu starten. Damit hätten wir den Jugendlichen ihr Jahr komplett genommen. Das wollen wir verhindern“, ergänzt Puls. Diese Ansicht teilte das Erweiterte Präsidium ebenfalls, so dass Puls als Vorsitzender des Jugendausschusses (JA) einen entsprechenden gemeinsamen Beschluss mit den Kreisvertretern vorbereiten kann. Die Aufstiegsrunden könnten dann erneut erst nach den Sommerferien stattfinden.

Andreas Tiemann, Vize-Präsident Spieltechnik und Staffelleiter der Landesliga sieht in dem vorgestellten Plan einen guten Kompromiss: „Natürlich wäre eine komplette Serie für alle Beteiligten besser. Aber das ist unter den aktuellen Bedingungen leider nicht möglich. So kommt der Handballverband seiner Hauptaufgabe, der Organisation eines Spielbetriebes, nach. Gut ist, dass eine große Einigkeit zwischen den Kreisvorsitzenden und den Mitgliedern des Präsidiums bestanden hat, so dass wir schon so frühzeitig die Weichen stellen können."







Die kommenden Wochen werden zeigen, welches Konzept letztlich umgesetzt wird.