Interview: So fiebert ein Mendener dem Super Bowl entgegen

Menden In der Nacht auf Montag steigt der 55. Super Bowl in den USA. Der Mendener Footballer Christian Martello wirft einen Blick voraus.

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat das Warten für viele Sportfans ein Ende. Mit dem 55. Super Bowl steigt das größte Sportevent der Welt. Gegenüber stehen sich am Montag um 0.30 Uhr die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs. Das Duell zwischen den Superstars Tom Brady und Patrick Mahomes elektrisiert die Sportwelt und alle Freunde des American Football. Diese Redaktion sprach mit dem Mendener Footballer Christian Martello, der aktiv bei den Iserlohn Titans in der NRW-Liga spielt, über das Finale, seinen Favoriten auf den Sieg, wie er das Spiel verfolgt, über eine ungewöhnliche NFL-Saison, die von der Corona-Pandemie überschattet wurde, und über den Football-Hype in Deutschland.

Herr Martello, in der Nacht von Sonntag auf Montag steht der 55. Super Bowl an. Es treffen die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs aufeinander. Wie werden Sie die Partie verfolgen?

Christian Martello: Leider alleine vor dem Fernseher, da ja aufgrund des Lockdowns nicht viel mehr möglich ist. Wir werden wahrscheinlich mit ein paar Leuten eine Telefonkonferenz durchführen und da ein bisschen quatschen. Normalerweise übertragen wir das Spiel im Kino im Filmpalast Iserlohn, das fällt natürlich dieses Jahr auch aus. Wir machen aber vom Verein ein kleines Gewinnspiel über Facebook und Instagram, wo die Teilnehmer Trikots von uns gewinnen können, wenn sie uns Fotos schicken, während sie selbst den Super Bowl schauen.

Es ist eine Saison, die durch die Corona-Pandemie überschattet wurde, wie haben Sie die NFL in diesem ungewöhnlichen Jahr erlebt?

Es war schon ein komisches Jahr. Allein die leeren Stadien zu sehen, tut weh. Die Profis hatten auch keine normale Vorbereitung. Das hat man meiner Meinung nach auch in den Spielen gemerkt. Gerade wenn Mannschaften neue Spieler bekommen haben, hat man gemerkt, dass es für sie schwierig war, diese direkt gut einzubauen. Da hat oft vieles nicht sofort funktioniert. Aber da kann man aktuell nicht viel machen. Das betrifft halt alle.

Sie haben die leeren Stadien schon angesprochen. Auch beim Super Bowl ist nur eine begrenzte Anzahl an Zuschauern erlaubt. Inwieweit kann das ein solches Event beeinträchtigen, wo normalerweise bis zu 100.000 Fans im Stadion sind?

Die Atmosphäre wird sowohl bei den Menschen im Stadion als auch bei den Fans zuhause eine andere sein. Für die Spieler auf dem Platz wird das ein gravierender Unterschied sein. Das kann man sich wahrscheinlich nur vorstellen, wenn man es mal selbst live erlebt hat. Mit so wenigen Fans wird die Stimmung schon gewaltig darunter leiden.

Wer ist denn im Finale Ihr Favorit und wem drücken sie besonders die Daumen?

Ganz schwierige Frage. Eigentlich bin ich relativ neutral, weil es nicht meine Lieblingsmannschaften sind. Ich bin Fan von den Carolina Panthers. Ich gönne es beiden Teams. Ich gönne es Patrick Mahomes, weil er noch sehr jung ist und ich gönne es auch Tom Brady, der erst bei den New England Patriots mehrmals den Super Bowl gewonnen hat und jetzt mit den Bucks direkt in der ersten Saison wieder im Finale steht. Das zeigt einfach, was er für ein Ausnahmeathlet ist. Ich hoffe, dass es ein spannendes Spiel mit vielen Punkten und trotzdem guter Defense-Arbeit wird.

Der Super Bowl ist mit einem Milliarden-Publikum weltweit das größte Sportereignis. Mittlerweile ist der Hype auch in Deutschland angekommen. Generell werden amerikanische Bräuche wie beispielsweise Halloween oder US-Sportligen wie die NFL, NBA und NHL in unserem Land immer besser angenommen. Wie sehen sie diese Entwicklung?

Endlich bekommt der Football in Deutschland die Aufmerksamkeit, die er meiner Meinung nach auch verdient. Es ging ja damit los, dass der Super Bowl vor ein paar Jahren zum ersten Mal im deutschen Free-TV zu sehen war. Die entsprechende Sender haben da auch eine sehr gute Arbeit geleistet, das weiter zu verbreiten. Sie sind und waren Botschafter für den Sport. Immer mehr Menschen faszinieren sich für unsere Sportart. Ich selbst trainiere ja in Iserlohn unsere U16. Da kommen jetzt auch immer mehr Jungs nach, die sich für den Sport begeistern, weil sie ihn im Fernsehen verfolgt haben. Das ist schon eine spannende Entwicklung. Es wird hoffentlich noch weiter wachsen und sich in Deutschland dann auch richtig etablieren. Es liegt natürlich auch daran, dass die Jugend immer offener wird. Jeder kann sich ja heute mit einem Smartphone Infos über die Spiele holen oder sich Videos anschauen. In den sozialen Netzwerken, sei es bei Facebook, sei es bei Instagram oder sei es bei Youtube, kann man sich ja fast alles anschauen, was man will. Die Jugend interessiert sich auch sehr dafür, was in der Sportwelt, abseits von Deutschland so passiert. Vielleicht auch noch mehr, als das vor einigen Jahren noch der Fall war. Und diese ganze Entwicklung hilft natürlich den Football-Vereinen in Deutschland enorm.