Interview: So geht es dem Kanuclub Menden im Corona-Lockdown

Menden Der Kanuclub Menden blickt auf ein hartes Jahr zurück. Ihr Vorsitzender Peter Küffner bleibt aber positiv und wagt einen Blick voraus.

An vielen Stellen ist die Hönnestadt derzeit von Schnee und Eis bedeckt. Flüsse wie die Ruhr fließen allerdings immer noch. Dennoch ist in und auf den Gewässern derzeit noch weniger los als sonst. Ein Trend, der schon seit März vergangenen Jahres zu beobachten ist und eindeutig mit der Corona-Pandemie zusammenhängt. Für den Kanuclub Menden war es ein bemerkenswert ruhiges und ereignisloses Jahr. Schon seit langer Zeit können sie nicht mehr auf der Ruhr paddeln und sich dabei entspannen. Im Interview berichtet der Vorsitzende Peter Küffner darüber, wie das Jahr aus Sicht des KCM verlaufen ist, welche Termine ausfallen mussten und welche Pläne es für 2021 gibt.

Herr Küffner, aktuell befinden sich die Gesellschaft und auch die Sportwelt im Corona-Lockdown. Wie läuft es zurzeit beim Kanuclub Menden?

Peter Küffner: Aktuell machen wir gar nichts. Unser Bootshaus, das sich in Fröndenberg kurz vor der Ruhrbrücke auf der rechten Seite befindet, ist stillgelegt. Nur Privatleute dürfen dort ihre Materialien nutzen. Der ein oder andere hat im vergangenen Jahr auch ein paar Fahrten gemacht, aber offizielle Vereinsfahrten gibt es aktuell gar nicht

Der Verein hatte im vergangenen Jahr sicherlich auch viele Termine und Pläne. Was hat die Corona-Pandemie dort angerichtet?

Wir hatten sehr viele Pläne. Normalerweise gibt es jedes Jahr sechs Bezirksfahrten und Verbandsfahrten unseres Kanuverbandes. Diese sind komplett ausgefallen. Unser gesamtes Vereinsleben liegt derzeit brach. Wir haben vergangenes Jahr nur unsere Jahreshauptversammlung und eine Bezirksehrung in unserem Bootshaus durchführen können. Von März bis Mitte August hat dann gar nichts stattgefunden. Danach haben wir uns im August noch zweimal am Bootshaus getroffen, wo es noch möglich war. Da haben wir mit Vereinsmitgliedern sogenannte Boothaustage gemacht und waren dann dort das ganze Wochenende. Das alles ging natürlich nur unter strengen Corona-Auflagen mit Masken und wenig Leuten im Bootshaus. Aber es hat fast alles draußen stattgefunden. Dann kam erneut Corona in die Quere und wir haben uns seit September nicht mehr gesehen.

Inwiefern hat sich die Pandemie auf den Verein ausgewirkt? Gab es einen Rückgang bei den Mitgliederzahlen?

Gott sei Dank sind uns unsere Mitglieder, aktuell sind es zirka 80, treu geblieben. Die haben für viele Sachen Verständnis. Da ist uns jetzt zum Glück nichts Gravierendes passiert.

Werfen wir einmal einen Blick voraus. Was sind Ihre Pläne für 2021? Dann hoffentlich ohne Corona-Probleme...

Wir hoffen alle, dass die Corona-Pandemie bald ein Ende findet. Noch ist unser Bootshaus in diesem und im nächsten Monat komplett dicht. Wir haben in diesem Jahr noch kein Fahrtenprogramm aufgestellt. Normalerweise machen wir im Herbst immer unsere Pläne für das Folgejahr. Zudem habe ich in den vergangenen Tagen unsere Jahreshauptversammlung, die eigentlich im Februar stattfinden sollte, abgesagt. Wir planen ein Onlinegespräch mit einigen Mitgliedern, wo wir nach eventuellen Lockerungen mal überlegen können, was wir dann akut machen können. Das ganze machen wir über eine Videokonferenz, die auf Zuruf und relativ kurzfristig durchgeführt werden soll.

Sie sprechen es schon an. Die Corona-Pandemie ist schwer zu berechnen und Vereine können in diesen Tagen schwer für die Zukunft planen.

Was würden Sie tun, wenn sich die Corona-Pandemie erneut über das ganze Jahr erstreckt?

Wir können da relativ wenig machen. Wir hoffen einfach, dass es wie im vergangenen Sommer auch, hin und wieder Lockerungen gibt. Es wäre schön, wenn man innerhalb von Deutschland ein wenig reisen könnte, so dass man sich vielleicht zu zweit oder zu dritt treffen und zusammen eine kleine Tour machen könnte. Das ist unser großer Wunsch. Aber sollte es gar nicht funktionieren, können wir es nicht ändern. Wir halten natürlich die vorgegebenen Gesetze ein. Auch wenn es uns schwerfällt.

Abschließend: Was ist für Sie das schöne am Kanusport?

Wenn ich von der Arbeit komme und dann paddeln gehe, komme ich ganz schnell zur Ruhe. Man bekommt auf dem Wasser fast nichts mit und kann die Natur für sich aufsaugen. Man ist für sich alleine und kann die Stille genießen. Zum Beispiel paddle ich oft mit meiner Frau alleine. Wir paddeln dann von unserem Bootshaus bis nach Wickede hinauf. Und in diesen zwei Stunden reden wir kaum miteinander.