Interview: Trainer Christian Manza über den BSV Menden II

Menden Jochen Leipertz hört als Trainer beim BSV Menden II auf. Sein Nachfolger wird Christian Manza, der in Menden kein Unbekannter ist.

Bei den Fußballern des BSV Menden gibt es auch in Zeiten das Corona-Lockdowns sportliche Veränderungen. So wird Jochen Leipertz nach Ende der Saison nicht mehr als Trainer der zweiten Mannschaft fungieren. Sein Nachfolger steht aber bereits in den Startlöchern und ist kein Unbekannter. Christian Manza wird ab Juli neuer Trainer des A-Kreisligisten sein. WP-Sportredakteur Matthias Scheuren sprach mit ihm darüber, wie der Kontakt entstanden ist, wie er die Aufgabe angehen möchte und warum ihn dieser Posten in der Hönnestadt so reizt.

Herr Manza, Sie werden ab nächster Saison Trainer vom BSV Menden II, wie ist es dazu gekommen?

Christian Manza: Ich kenne Kevin Hines, den Trainer der ersten Mannschaft des BSV, schon sehr lange. Als ich A-Jugendtrainer in Sümmern wurde, hat Kevin einmal bei einem Spiel von uns zugeguckt und war von der Art und Weise, wie wir dort gespielt haben, sehr begeistert. Danach sprach er mich an und meinte, dass ich das sehr gut machen würde und wies mich darauf hin, dass es gut wäre, wenn ich den Trainerschein auch machen würde. Das habe ich dann auch gemacht, weil etwas zu lernen, ergibt für mich auf jeden Fall Sinn. Kevin war ja auch Stützpunkttrainer, und unter ihm habe ich dann quasi meinen Trainerschein gemacht. Als dann feststand, dass Jochen Leipertz als Trainer der zweiten Mannschaft vom BSV Menden aufhört, ist Kevin Hines auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Da ich in Hennen nach der Saison aufhöre, war und ist das für mich eine gute Perspektive dort als Trainer weiterzuarbeiten. Und in den weiteren Gesprächen mit dem Vorstand hörte sich das alles sehr gut und vielversprechend an. Die Mannschaft ist ja auch sehr gut, das Ganze klang für mich schon sehr verlockend. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, es zu machen.

Was reizt Sie speziell an dieser Aufgabe?

Die Mannschaft hat sehr viele junge Spieler, die gerade erst aus der A-Jugend gekommen sind. Es gibt aber auch viele ältere Spieler, die die jungen Spieler führen können. Die Mischung ist also sehr gut. Zudem gibt es eine starke Verbindung zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft, wo mir dann auch zusätzliche Spieler zur Verfügung stehen werden. Das alles ist für mich sehr interessant. Außerdem wird das für mich eine neue Erfahrung. Ich bin gespannt und gucke, wie das so funktioniert. Für mich ist das ein neues Abenteuer.

Inwiefern haben Sie den BSV Menden II schon verfolgt, was wissen Sie über die Mannschaft?

Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht viel. Ich habe sehr viel von Kevin Hines gehört, dem ich in der Hinsicht sehr vertraue. Aktuell haben wir ja auch die Situation rund um die Corona-Pandemie. Für mich ist aber selbstverständlich, falls die Mannschaft in dieser Saison noch einmal spielen sollte, werde ich mir natürlich so viele Spiele von ihnen wie möglich anschauen.

Sie sprechen den Lockdown schon an. War es für Sie überhaupt schon möglich, Kontakt zum Vorstand oder den Spielern aufzunehmen?

Nein. Aber aktuell bin ich ja auch noch Co-Trainer beim SC Hennen. In Hennen stehen wir aktuell nicht gut in der Tabelle. Also gilt meine ganze Kraft und Aufmerksamkeit bis zum Ende meiner Tätigkeit meinem Job in Hennen. Es wäre für mich persönlich nicht richtig, mich jetzt schon mit der kommenden Saison und dem BSV Menden zu beschäftigen, obwohl ich da ja noch Zeit bis zum Sommer habe. Und wenn die Corona-Pandemie es zulässt, werde ich ja hoffentlich eine ganz normale Vorbereitung haben, wo ich den neuen Verein und die Spieler kennenlernen kann. Ich muss mir ja nicht ein halbes Jahr im Voraus alle Spieler anschauen, um zu gucken, ob sie gut sind oder schlecht.

Wie schwer wird es im Sommer sein, wenn Sie in Menden anfangen und die Pandemie vielleicht immer noch ein beherrschendes Thema sein wird?

Wir hoffen natürlich alle, dass sich die Situation verbessern wird, denn so ist es aktuell sehr schwierig. In Hennen trainieren wir aktuell einmal die Woche individuell und anschließend müssen mir die Spieler ihre Laufdaten schicken. Für jeden Trainer ist es immer besser, wenn er mit seinen Augen sieht, was die Spieler leisten. Im Corona-Lockdown ist das alles kompliziert, und ich glaube, so ziemlich keiner ist aktuell damit zufrieden. Ich hoffe, dass bis zum Saisonbeginn noch mehr Menschen geimpft sein werden und sich die Lage verbessert. Das würde zumindest dabei helfen, wieder auf den Platz gehen und trainieren zu können. Fußball macht als Trainer nur Spaß, wenn man mit den Spieler zusammen auf dem Platz steht. Die Videokonferenzen können das aktuell nicht ersetzen

Wenn Sie dann in Menden sind. Wie wollen Sie die Aufgabe dann angehen?

Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, was mich dort erwartet. Das muss ich erst einmal abwarten. Ich muss auf die gegebenen Umstände reagieren. Ich kann ja nicht einfach nach Menden kommen und sofort alles auf den Kopf stellen. Ich werde einfach als Trainer arbeiten, so wie ich es bis jetzt auch immer getan habe. Ich werde an meiner Herangehensweise nicht sofort alles ändern. Wenn mir aber etwas in Verbindung mit der Mannschaft nicht gefällt, dann muss man natürlich darüber sprechen und versuchen gute Lösungen zu finden. Alles andere fände ich doch etwas gewagt. Ich werde aber definitiv das Gespräch mit den Spielern suchen. Denn nur so funktioniert es als Fußballtrainer. Am Ende sind es ja die Spieler, die auf dem Platz ihre Leistung zeigen müssen. Als Trainer stehe ich ja neben der Seitenlinie. Ich kann ja auch nicht direkt der Mannschaft irgendeine Taktik aufzwingen, ich muss erst gucken, was die Mannschaft so kann. Die Kommunikation zwischen dem Trainer und den Spielern ist das A und O.

Haben Sie denn als Trainer eine spezielle Philosophie?

Ich denke im Fußball ist die Sache individuell zu betrachten. Es gibt viele Wege, die zum Ziel führen können. Fußball ist ein breites Feld, das kann man nicht in einem Wort oder einem Satz definieren. Und jeder Trainer hat seine eigenen Vorstellungen. In Menden werden wir natürlich das spielen, was wir können und was wir besser umsetzen können. Wenn ich sehe, wir haben eine starke Offensive, dann spielen wir natürlich offensiv. Erst einmal muss man sehen, was man hat. Die Spieler sind entscheidend. Daher muss man viel mit ihnen sprechen.

Gibt es Ziele, die Sie sich beim BSV Menden setzen?

Das ist eine schwierige Frage, die ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten möchte und auch nicht kann. Ich kann schwer einschätzen, ob wir in der Kreisliga A oben, unten oder im Mittelfeld landen können. Da bin ich lieber noch etwas zurückhaltend. Am besten stellen Sie mir die gleiche Frage noch einmal, wenn wir schon mal einige Saisonspiele hinter uns haben (lacht).

Abschließend. Wie sehr freuen Sie sich auf die neue Aufgabe?

Ich bin ein Mensch, der immer Dinge macht, die ich möchte und worauf ich auch Lust habe. Das ist bei mir entscheidend. Ich mache nichts, um irgendwem einen Gefallen zu tun. Ich werde den Trainerjob beim BSV Menden mit sehr viel Freude und auch Liebe angehen. Das war sowohl als Spieler als auch als Trainer immer so. Es ist für mich eine Herausforderung, die ich gerne annehme. Deshalb werde ich 100 Prozent geben.