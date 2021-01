Iserlohn Roosters: Das erwartet Trainer O’Leary in Berlin

Iserlohn. Zwei Niederlagen in Folge sorgten für Gesprächsbedarf bei den Iserlohn Roosters. Was Trainer O’Leary beim Spiel in Berlin erwartet.

Krise? Davon möchte Jason O’Leary nichts hören. Gleichwohl verschwand der Trainer der Iserlohn Roosters mit seiner Mannschaft nach dem zurückliegenden Spiel so schnell wie nie zuvor in dieser Saison der Deutschen Eishockey Liga in der Kabine. Während die Krefeld Pinguine auf dem Eis am Seilersee ihren ersten – und bislang einzigen – Saisonsieg feierten. O’Leary hat deshalb an das Spiel der Roosters an diesem Donnerstag bei den Eisbären Berlin (18.30 Uhr) ganz spezielle Erwartungen.

Roosters: Keine Krise

„Das ist keine Krise“, antwortete der Coach der Sauerländer auf die Frage, ob sich seine Mannschaft nach einem starken Start in die Serie in einer solchen befinde. Nach der Niederlage gegen Krefeld und der vorherigen gegen die Düsseldorfer EG entstand der Eindruck, dass die Roosters nicht nur auf dem Boden der Tatsachen gelandet waren, sondern kriselten. Denn schon der Sieg nach Verlängerung in Wolfsburg offenbarte einige Schwächen.

In der Offensive zu abhängig von der starken ersten Reihe mit Alexandre Grenier, Joe Whitney und Casey Bailey, in der Defensive nicht mehr konsequent und konzentriert genug – das monierten Experten ebenso wie die Fans. Einzige Konstante in der Hintermannschaft: Torwart Andy Jenike, der immer wieder überragend hielt und auch in Berlin beginnen wird.

Hommel relativiert starken Start

„Das war im vergangenen Jahr doch dasselbe“, sagte Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Roosters: „Da haben wir Punkte in Köln geholt und waren gefühlt Deutscher Meister. Wir wissen, wo wir stehen, und dass wir nicht mit 90 Prozent gewonnenen Spielen durch die Saison gehen. Dass es eine Talfahrt gibt, das wissen wir auch. In so einer sind wir gerade.“

Die Partie in Berlin ist deshalb ein erster Charaktertest für die Mannschaft der Sauerländer.

„Ich erwarte eine Antwort von den Jungs“, erklärte auch Jason O’Leary. Aber eine Krise sieht der Trainer aktuell nicht. Er sieht sie auch nicht aufziehen. „Das ist ein Loch“, sagte er zu den zwei Niederlagen in Folge, „wir müssen mehr arbeiten, mehr Intensität aufs Eis bringen.“ So soll es wieder Punkte im Kampf um den Einzug in die Play-offs geben. Die jeweils besten vier Teams der Gruppen Nord und Süd qualifizieren sich für diese – mit 17 Punkten nach zehn Spielen liegen die Roosters auf Kurs.

Die Eisbären weisen drei Zähler mehr auf und haben in der vergangenen Woche mit dem Kanadier Zach Boychuk vom HC Friburg-Gotteron (Schweiz) einen neuen Center verpflichtet. Aber auch ohne ihn ist die Qualität schon enorm. „Das ist eine Mannschaft mit sehr viel Talent, die schnell spielt, eine starke Offensive und mit Mathias Niederberger natürlich auch einen starken Torhüter besitzt“, sagte O’Leary. Für seine Iserlohner bedeutet das, dass neben der Topeinstellung auch einfaches Spiel und große Disziplin erforderlich sind.

Nur O’Connor fällt aus

Sehr glücklich ist der Roosters-Coach, dass er personell weiter aus dem Vollen schöpfen kann. Es fällt nur Ryan O’Connor aus, mit dessen Rückkehr nach einer Handverletzung Ende Februar gerechnet wird. „Und von Bobby Raymond ganz zu Beginn abgesehen, hatten wir keine Probleme mit Corona. Aber ich achte auch sehr genau darauf, dass die Spieler alle Regeln einhalten“, sagte O’Leary.

„Wir wissen alle in der Mannschaft, dass wir zwei schlechte Spiele gemacht haben“, erklärte sein Spieler Taro Jentzsch noch und ergänzte: „In Düsseldorf hat es angefangen und gegen Krefeld hat es aufgehört. Irgendwann musste Krefeld auch mal ein Spiel gewinnen. Wir müssen jetzt mental stark sein und in das nächste Spiel wieder mit breiter Brust gehen.“

Krise? Von einer solchen sind die Roosters aktuell weit entfernt.