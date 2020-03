Iserlohn Roosters: Nach 1:4-Niederlage bleibt eine Gefahr

Von ihren Farben sangen die Fans der Iserlohn Roosters, von ihrer Tradition – und davon, irgendwann einmal ganz oben zu stehen. Selbst als Brent Raedeke zum 4:1-Endstand für seine Adler Mannheim ins leere Tor der Sauerländer traf, verstummte der Gesang auf den Tribünen nicht. Und nach der Schlusssirene feierte sich die Iserlohner Leidensgemeinschaft einfach selbst.

Extra-Applaus für Friedrich

Das Team präsentierte ein „Danke“-Plakat, von den Tribünen gab es warmen Applaus. Roosters-Spieler Marko Friedrich, der seit Monaten auf Grund einer Gehirnerschütterung ausfällt, die er sich im ersten Heimspiel gegen Mannheim zuzog, wurde gesondert gefeiert. „Wir sind alle Iserlohner Jungs“, schallte es in Richtung Friedrich.

Denn dass die Partie gegen Mannheim die letzte dieser Saison in der Deutschen Eishockey Liga für die Roosters vor heimischem Publikum sein wird, dass die Play-offs ohne Iserlohn stattfinden werden, stand bereits seit einiger Zeit fest. Nur eine Gefahr ist nach der Niederlage weiterhin nicht gebannt.

Am Sonntag (14 Uhr) treten die Roosters zum Hauptrundenfinale bei den Straubing Tigers an und können im Fernduell mit den Schwenninger Wild Wings noch auf den letzten Tabellenplatz abrutschen. Verliert Iserlohn und gewinnt Schwenningen (allerdings in Mannheim) entscheidet das Torverhältnis über die Rote Laterne.

Darüber mochte sich Roosters-Verteidiger Dieter Orendorz unmittelbar nach dem Spiel jedoch keine Gedanken machen. „Wir haben unsere vor der Saison gesteckten Ziele nicht erreicht und sind traurig“, sagte der Iserlohner, um mit Blick auf die zuvor verlorene Partie zu ergänzen: „Wir hatten auch gute Torchancen, aber Mannheim ist eben eiskalt.“

David Wolf brachte die über die gesamte Spielzeit überlegen agierenden Gäste bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung, als er in Überzahl vor dem Tor von Roosters-Goalie Andy Jenike am schnellsten reagierte. Daniel Weiß vergab für die ersatzgeschwächten Gastgeber in der 10. Minute die größte Torchance, so dass Nicolas Krämmer kurz nach Beginn des zweiten Drittels auf 2:0 erhöhen konnte (23.).

Rumble trifft zum 1:3

Tommi Huhtala erzielte nur 35 Sekunden nach Beginn das Schlussabschnitts das 3:0 – und selbst das 1:3 durch Chris Rumble (43.) in Überzahl machte keine Hoffnung auf eine Aufholjagd. Die Gäste spielten ihre Führung souverän herunter. Brent Raedekes Tor zum 4:1 (60.) diente einzig der Ergebniskosmetik aus Mannheimer Sicht.

„Das Spiel war für uns sehr schwierig, denn man kann diese beiden Teams nicht wirklich miteinander vergleichen“, sagte Roosters-Trainer Jason O’Leary im Anschluss bei der Pressekonferenz: „Unsere Arbeitsleistung war hoch und das Ergebnis lange Zeit knapp. Aber man hat eben auch den Unterschied gesehen, wenn man vor dem Tor eiskalt ist.“ Der Coach, dessen Zukunft noch ungeklärt ist, ergänzte: „Ich bin stolz, wie die Mannschaft gekämpft hat. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt und haben deshalb keine Ausreden.“

Gross: „Nicht ausgeglichen, aber knapp“

Sein Gegenüber Pavel Gross erklärte: „Ich bin froh über diesen Sieg. Das war nicht leicht, denn Iserlohn wollte sich gut von den Fans verabschieden. Das Spiel war zwar nicht ausgeglichen, aber das Resultat war lange Zeit knapp. Wir mussten für diesen Sieg hart arbeiten.“