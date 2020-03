Iserlohn Roosters: Nur Dmitriev trifft beim 1:4 in Augsburg

Augsburg. Während die Iserlohn Roosters in der DEL in Augsburg deutlich mit 1:4 verloren, gab es in Köln etwas, was die Fans der Sauerländer erfreut.

Auf der einen Seite feierten die Augsburger Panther den endgültigen Einzug in die Pre-Play-offs, auf der anderen Seite verließen die Iserlohn Roosters zügig die Eisfläche. Mit 1:4 verloren die Sauerländer ihr Auswärtsspiel in der Deutschen Eishockey Liga deutlich – und trotzdem wehrte sich Daniel Weiß anschließend gegen eine Sichtweise des Saisonendspurts der Roosters.

Rote Laterne droht weiter

Für die Roosters gehe es um nichts mehr, entgegnete der Kommentator von „MagentaSport“ dem Verteidiger im Interview nach dem Spiel. Das – sah Weiß allerdings anders. „Einige spielen ja noch um Verträge“, sagte er. Und der Blick auf die Tabelle zeigt: Noch ist die Gefahr, diese Saison als Tabellenletzter zu beenden, nicht gebannt.

„Im ersten Drittel haben wir brutal gepennt“, sagte Weiß noch über das Spiel der Roosters in Augsburg, „im zweiten war es besser, aber insgesamt war es zu wenig, um hier zu gewinnen.“ Damit analysierte er die Vorstellung der Sauerländer, die neben den Langzeitverletzten auch auf Jake Weidner und Brody Sutter verzichten mussten, treffend. Im Tor spielte Anthony Peters; Andy Jenike trat die Reise nach Augsburg auf Grund der Geburt seines zweiten Kindes nicht mit an.

Dmitriev erzielt das 1:3

Peters musste in der 18. Minute zum ersten Mal hinter sich greifen. Daniel Schmölz nutzte eine Überzahl der Gastgeber und fälschte einen Schuss unhaltbar zur 1:0-Führung ab. Ein Doppelschlag von Andrew LeBlanc (32.), der Roosters-Verteidiger Chris Rumble ziemlicht alt aussehen ließ, und Patrick McNeill (34.), der erneut eine Überzahl ausnutzte, brachte Augsburg nicht unverdient mit 3:0 in Führung.

Zwar gelang Alexej Dmitriev in der 44. Minute der Anschlusstreffer zum 1:3, doch die Gastgeber spielten ihre Führung souverän aus und machten mit dem 4:1 durch LeBlanc (58.) den Heimsieg sowie den Einzug in die Pre-Play-offs perfekt.

Roosters-Trainer Jason O’Leary war entsprechend verärgert. „Die Leistung war schwach. Alles, worum die Spieler noch spielen, ist der Stolz und ein neuer Vertrag. Aber verschiedene Spieler sind nicht bereit, auf dieser Stufe zu spielen“, kritisierte er und ergänzte: „Auf ein paar Spieler bin ich stolz, weil sie gut gearbeitet haben. Das kann sich auszahlen.“

Letztes Heimspiel am Freitag

Im Kampf gegen die Rote Laterne müssen die Roosters auf eine Niederlage der Schwenninger Wild Wings am Dienstag gegen Berlin hoffen. Ihr letztes Heimspiel in dieser Saison bestreiten die Sauerländer am Freitag gegen die Adler Mannheim, ehe die Saison mit dem Auswärtsspiel am Sonntag, 8. März, in Straubing für sie endet.

Die Fans der Roosters schauten am Sonntag übrigens nicht nur nach Augsburg, sondern auch nach Köln. Dort wurde vor dem Heimspiel der Haie gegen Straubing – trotz des 4:1-Sieges können sich die Gastgeber nicht mehr für die Play-offs qualifizieren – die Kölner Meistermannschaft von 1995 geehrt. Zu dieser gehörte neben Co-Trainer Bernd Haake unter anderem auch Karsten Mende als Spieler. Der ehemalige Manager der Iserlohn Roosters, der Ende Dezember 2018 einen Schlaganfall erlitt, trat zum ersten Mal wieder vor einem großen Publikum auf.