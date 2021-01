Jochen Leipertz hört nach der Saison beim BSV Menden II auf

Menden Jochen Leipertz, Trainer von Fußball-Kreisligist BSV Menden II wird nach dieser Saison sein Amt niederlegen und eine Pause einlegen.

Menden. Die Fußballszene von Menden wird in der kommenden Saison auf einen bekannten Namen verzichten müssen. Jochen Leipertz wird mit Ablauf der Saison - egal wie sie beendet wird nach der Corona-Unterbrechung - seine Arbeit als Trainer von Fußball-Kreisligist BSV Menden II beenden. "Ich muss einfach einmal eine Pause einlegen", begründet Jochen Leipertz seinen Entschluss. Der Unternehmer ist ein wahres Urgestein des BSV Menden, war dort jahrelang als aktiver Spieler und zuletzt als Trainer tätig.

Verhältnis zur Mannschaft ist top

"Es hat keinerlei Unstimmigkeiten gegeben. Das Verhältnis zur Mannschaft ist top, die Zusammenarbeit mit dem Landesliga-Team stimmt. Kevin Hines und Marcel Brünnel haben uns immer bestens unterstützt", betont Leipertz, dass sein Ausscheiden keine zwischenmenschlichen Gründe hat. Leipertz will ein "Sabbatjahr" als Trainer einlegen. "Denn ganz werde ich nicht aufhören. Ich werde weiterhin die F-Jugend beim BSV Menden trainieren", verspricht Leipertz. Das überrascht nicht, denn dort macht Leipertz-Sohn Niklas seine ersten Schritte auf der Fußball-Bühne.

"Es ist schade, aber wir akzeptieren Jochens Entschluss. Er hat sich um den Verein verdient gemacht", sagt BSV-Vorsitzender Dirk Henneböhl. Die Suche nach einem Nachfolger ist bereits angelaufen. "Wir hoffen, dass wir da in einigen Tagen schon etwas mehr sagen können", erklärt der Chef des Landesligisten.

Gerüchte über Nachfolger

Die Gerüchteküche brodelt zumindest kräftig, was potenzielle Nachfolger angeht. So fiel in Verbindung mit dem Klub aus dem Huckenohl unter anderem der Name Giancarlo Fiore. Der ehemalige Trainer von Bezirksligist Sportfreunde Hüingsen ist auf dem Markt. Gehandelt wurden auch Nico Beckmann. Der aus der Jugend des BSV Menden hervorgegangene Routinier war zuletzt beim Soester A-Ligisten TuS Wickede als Spieler tätig.

Streichen von der Kandidatenlisten kann man dagegen den Namen von Matijas Markovic. Der Spielertrainer der Sportfreunde Hüingsen II hat für ein weiteres Jahr im Ohl zugesagt. Die Auflösung dürfte es in einigen Tagen geben.