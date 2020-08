Kreisliga-Spielplan: Aufsteiger Olympos Menden startet auswärts

Menden. Die Ungewissheit hat ein Ende: Der Fußballkreis Iserlohn hat die Spielpläne der Kreisligen veröffentlicht.

Drei Wochen vor dem Saisonstart haben nun auch die Kreisligisten Gewissheit. Am Donnerstagmittag veröffentlichte der Fußballkreis Iserlohn die Spielpläne der heimischen Kreisligen.

„Das war dieses Jahr schon etwas speziell“, sagte der Kreisvorsitzende Horst Reimann. Aufgrund der Corona-Beschränkungen dürfen sich maximal 30 Personen auf dem Spielfeld aufhalten. Haben zwei Seniorenmannschaften an einem Tag ihr Heimspiel, dann könnte es im Übergang beider Spiele eng werden.

„Die Mannschaften dürfen sich ja nicht begegnen. Weder auf dem Spielfeld, noch in der Kabine. Da gab es zunächst Überlegungen von unserer Seite, ob wir die Anstoßzeiten flexibler gestalten und eine längere Pufferzeit zwischen den Spielen einführen, um den Mannschaften entsprechend mehr Zeit zu geben“, erklärt Reimann die besondere Situation in diesem Jahr.

Übergegangen ist man nun zu einer flexiblen Lösung. „Wir belassen die Anstoßzeiten so wie vorher, wenn Vereine aber sagen, dass sie erst eine Stunde später anstoßen möchten, dann werden wir auch nichts sagen“, betont Reimann.

Noch keine eingleisige Kreisliga B

Da es nach dem Saisonabbruch keine Absteiger gab und mit dem SV Deilinghofen/Sundwig nur eine Mannschaft die Liga verlassen hat, geht die Kreisliga A dieses Jahr mit 17 Mannschaften in den Spielbetrieb. Mit Olympos Menden und Holzpfosten Schwerte kommen zwei neue Teams dazu.

Diese Aufstockung hat direkt Auswirkungen für den Vize-Meister des Vorjahres, BSV Lendringsen. Die Mannschaft hat am ersten Spieltag spielfrei und darf sich auf eine verlängerte Sommerpause einstellen. Im ersten Spiel trifft die Mannschaft dann am zweiten Spieltag im Mendener Nord-Süd-Gipfel auf die DJK Bösperde.

26 Teams in zwei Staffeln

In der Kreisliga B tummeln sich 26 Mannschaften in zwei Staffeln. Hier ist in diesem Jahr alles beim Alten. „Das Thema der eingleisigen B-Kreisliga wird kommen, aber noch nicht in diesem Jahr“, betont Horst Reimann. Nach den ursprünglichen Plänen des vergangenen Jahres sollte die eingleisige Kreisliga B bereits in dieser Saison realisiert werden. Durch den coronabedingten Saisonabbruch haben die Verantwortlichen jedoch Abstand von dieser Idee genommen.

Durch den Rückzug von Sinopspor Iserlohn II, den Aufstieg von Olympos Menden in die Kreisliga A ist mit den beiden C-Ligaaufsteigern FC Iserlohn II und DJK Bösperde II die Anzahl der Mannschaften gleich geblieben. Die Reserve vom Gemeindesportplatz in Bösperde reist am ersten Spieltag zu Italia Menden. Die Reserve des SV Oesbern empfängt Vatanspor Hemer II , der VfL Platte Heide II empfängt Hemer Erciyes. Auswärts müssen die Sportfreunde Hüingsen II (bei Tornado Westig) und Menden Türk (beim FC Iserlohn III) ran.

In der Staffel West empfängt die dritte Mannschaft der Sportfreunde Hüingsen die Reserve von Eintracht Ergste.

SVÖ-Frauen starten mit Heimspiel

Planungssicherheit haben inzwischen auch die Frauen des SV Oesbern. In der Frauen-Landesliga 2 empfängt die Mannschaft von Marcus Potthoff zum Start den SuS Scheidingen bevor es eine Woche später zur SpVgg Horsthausen geht. Bei den Frauen startet die Saison erst am 20. September und damit zwei Wochen nach den Männer-Ligen.

Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga trifft die SVÖ-Reserve im Derby auf die SF Sümmern.

Die ersten zehn Spieltage der Kreisliga A im Überblick:

1. Spieltag, 6. September:

SG Hemer II - SC Hennen II

SpVgg Nachrodt - Olympos Menden

SF Sümmern - Holzpfosten Schwerte

Vatanspor Hemer - SV Oesbern

DJK Bösperde - ASSV Letmathe II

Iserlohner TS - VTS Iserlohn

VfL Platte Heide - Eintracht Ergste

SG Hemer - BSV Menden II

spielfrei: BSV Lendringsen

2. Spieltag, 13. September:

SC Hennen II - SG Hemer

BSV Menden II - VfL Platte Heide

ASSV Letmathe II - SpVgg Nachrodt

SV Oesbern - Iserlohner TS

VTS Iserlohn - SF Sümmern

Olympos Menden - SG Hemer II

Eintracht Ergste - Vatanspor Hemer

BSV Lendringsen - DJK Bösperde

spielfrei: Holzpfosten Schwerte

3. Spieltag, 20. September:

ASSV Letmathe II - BSV Lendringsen

SpVgg Nachrodt - SG Hemer II

SF Sümmern - SV Oesbern

Vatanspor Hemer - BSV Menden II

DJK Bösperde - Holzpfosten Schwerte

Iserlohner TS - Eintracht Ergste

VfL Platte Heide - SC Hennen II

SG Hemer - Olympos Menden

spielfrei: VTS Iserlohn

4. Spieltag, 27. September:

SC Hennen II - Vatanspor Hemer

BSV Menden II - Iserlohner TS

SG Hemer II - SG Hemer

Holzpfosten Schwerte -ASSV Letmathe II

VTS Iserlohn - DJK Bösperde

Olympos Menden - VfL Platte Heide

Eintracht Ergste - SF Sümmern

BSV Lendringsen - SpVgg Nachrodt

spielfrei: SV Oesbern

5. Spieltag, 4. Oktober:

ASSV Letmathe II - VTS Iserlohn

SpVgg Nachridt - SG Hemer

SF Sümmern - BSV Menden II

Vatanspor Hemer - Olympos Menden

DJK Bösperde - SV Oesbern

Iserlohner TS - SC Hennen II

VfL Platte Heide - SG Hemer II

BSV Lendringsen - Holzpfosten Schwerte

spielfrei: Eintracht Ergste

6. Spieltag, 11. Oktober:

SC Hennen II - SF Sümmern

SG Hemer II - Vatanspor Hemer

Holzpfosten Schwerte - SpVgg Nachrodt

SV Oesbern - ASSV Letmathe II

VTS Iserlohn - BSV Lendringsen

Olympos Menden - Iserlohner TS

Eintracht Ergste - DJK Bösperde

SG Hemer - VfL Platte Heide

spielfrei: BSV Menden II

7. Spieltag, 18. Oktober:

ASSV Letmathe II - Eintracht Ergste

Holzpfosten Schwerte - VTS Iserlohn

SpVgg Nachrodt - VfL Platte Heide

SF Sümmern - Olympos Menden

DJK Bösperde - BSV Menden II

Iserlohner TS - SG Hemer II

BSV Lendringsen - SV Oesbern

Vatanspor Hemer - SG Hemer

spielfrei: SC Hennen II

8. Spieltag, 25. Oktober:

SC Hennen II - DJK Bösperde

BSV Menden II - ASSV Letmathe II

SG Hemer II - SF Sümmern

SV Oesbern - Holzpfosten Schwerte

VTS Iserlohn - SpVgg Nachrodt

Eintracht Ergste - BSV Lendringsen

VfL Platte Heide - Vatanspor Hemer

SG Hemer - Iserlohner TS

spielfrei: Olympos Menden

9. Spieltag, 8. November:

ASSV Letmathe II - SC Hennen II

Holzpfosten Schwerte - Eintracht Ergste

SF Sümmern - SG Hemer

DJK Bösperde - Olympos Menden

Iserlohner TS - VfL Platte Heide

BSV Lendringsen - BSV Menden II

SpVgg Nachrodt - Vatanspor Hemer

VTS Iserlohn - SV Oesbern

spielfrei: SG Hemer II

10. Spieltag, 15. November:

SC Hennen II - BSV Lendringsen

BSV Menden II - Holzpfosten Schwerte

SG Hemer II -DJK Bösperde

Vatanspor Hemer - Iserlohner TS

Olympos Menden - ASSV Letmathe II

Eintracht Ergste - VTS Iserlohn

VfL Platte Heide - SF Sümmern

SV Oesbern - SpVgg Nachrodt

spielfrei: SG Hemer