Lars Henkels verstärkt SG Menden Sauerland

Nach dem Abgang von Matthias Zimny in der vergangenen Woche, gibt es bei den Drittliga-Handballern der SG Menden Sauerland wieder positive Nachrichten zu verkünden.

„Wir haben heute Lars Henkels für die neue Saison verpflichtet und damit einen sehr erfahrenen und kampfstarken Spieler hinzugewonnen“, freut sich Birgit Völker-Albrecht, Vorsitzende der SG Menden Sauerland über die Verpflichtung. Lars Henkels hat in den vergangenen Spielzeiten beim HTV Hemer in der Oberliga gespielt, kam ursprünglich vom Oberligisten HG Remscheid, wo er auch ein Zweitspielrecht für den Bergischen HC besaß. Von da aus wechselte er zum VfL Eintracht Hagen.

Führungsspieler

Die Wölfe wollen in erster Linie von Lars Henkels Erfahrung und seiner positiven Einstellung profitieren. „Lars ist ein Spielertyp, der eine ganze Mannschaft mitreißen kann. Er hat Führungsspielerqualitäten und geht in jedem Spiel voran“, schwärmt die SG-Vorsitzende von den Qualitäten des Rechtshänders und ergänzt: „Ein solcher Charakter hat der Mannschaft in der vergangenen Saison gefehlt und ist besonders für die junge Garde der Wölfe wichtig. Die Perspektivspieler werden von seinem Erfahrungsschatz im Training profitieren.“

SG sucht Zimny-Ersatz

Auch wenn die Planungen in den vergangenen Tagen einige Rückschläge hinnehmen mussten, bleibt es das Ziel der Wölfe, auch in der kommenden Saison in der Drittel Liga zu starten. „Die bisherigen Planungen bleiben in dieser Hinsicht unverändert“, unterstreicht Völker-Albrecht, die noch auf der Suche nach einem Zimny-Ersatz ist. „Nach dem enttäuschenden Abgang muss der Kader jetzt noch im rechten Rückraum, vorzugsweise mit mindestens einem Linkshänder ergänzt werden.“