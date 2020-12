MCM-Athletin Juliane Ilgert organisiert Spenden-Lauf

Menden Ultra-Trail-Runnerin Juliane Ilgert ist ein Aushängeschild des MC Menden. Jetzt organsiert sie ein Laufevent für den guten Zweck.

Menden. Der Begriff Läuferin würde Juliane Ilgert nicht gerecht. Die 30-jährige Sportlerin des Marathon-Clubs Menden ist vielmehr eine Athletin, die es liebt, die ganz außergewöhnlichen Herausforderungen zu meistern. Als Ultra-Trail-Runnerin ist ihr keine Strecke zu weit, kein Anstieg zu hoch. So wie zum Beispiel beim 118 Kilometer langen Dalmacia Ultra-Trail.

Zum Jahresende hat sich die Vorzeige-Athletin noch eine ganz besondere Herausforderung vorgenommen. Eigentlich sollte es zum Bergsteigen nach Nepal gehen. Doch Corona machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Jetzt organisiert sie zusammen mit Lukas Papst - die beiden gehören zur Laufgruppe eines Sportartikelherstellers - einen Spendenlauf zu Gunsten eines Kinderheimes in Nepal.

Vorzeigeathletin des MCM

Unter dem Motto "Nicht nur mit einem guten Vorsatz, sondern auch mit einer guten Tat ins neue Jahr" suchen Juliane Ilgert und Lukas Papst möglichst viele Mitstreiter für die gute Sache zu gewinnen. Das Spendenziel lautet 2292 Euro. "Damit könnte das Kinderheim in Nepal einen ganzen Monat mit warmen Mahlzeiten versorgt werden", erklärt Juliane Ilgert.

Der Athletin merkt man an, dass ihr diese Charity-Aktion unheimlich viel bedeutet. "Auch wenn wir Athleten in diesem Jahr unseren Sport aufgund des Corona-Virus nicht so betreiben konnten, wie wir es gerne wollten, können wir mit dieser Aktion mal ein wenig zurückgeben", sagt Juliane Ilgert. "Das ist eine Herzensangelegenheit von Juliane", ist MCM-Vorsitzender Hans-Jürgen Kasselmann stolz diese Athletin in seinem Verein zu wissen. "Sie ist eine Vorzeige-MCM-lerin", so Kasselmann.

Kilometerzahl frei wählbar

Das Konzept des Spendenlaufes ist schnell erklärt. Im Zeitraum vom 28. Dezember 2020 bis zum 6. Januar 2021 läuft jeder Sportler streng nach den Corona-Vorgaben für sich allein. Jeder Teilnehmer soll so viele Kilometer absolvieren, wie er will und dann pro Kilometer einen selbst gewählten Betrag spenden. Die erlaufenen Gelder sollten dann bis zum 15. Januar per PayPal an runfornepal2021@gmail.com gesendet werden. "Wir wollen allerdings nichts vorschreiben. Jeder soll das spenden was er mag", sagt Julian Ilgert.

Für diese Wohltätigkeitsaktion arbeiten die beiden Organisatoren mit ROKPA Deutschland zusammen. Dieser Verein gehört zu einer Gruppe von 20 Hilfsorganisationen, die gemeinsam soziale Projekte finanzieren und ausführen. "Ich habe diese Organisation bei einem Ultra-Trail in Österreich kennengelernt", erzählt Juliane Ilgert, die als Juristin in München lebt und arbeitet, aber regelmäßig in der westfälischen Heimat ist.

Medaillen für Teilnehmer

Anmeldungen zu diesem etwas anderen sportlichen Jahreskehraus sind noch möglich. Infos gibt es bei den beiden Organisatoren und beim MCM. Es ist auch geplant, dass jeder Teilnehmer ab einer Spende von 15 Euro eine Medaille erhält. Und auch die Startnummer für diesen Lauf wird ein besonderer Hingucker sein.

Eine Aktion, die jegliche Unterstützung verdient - findet nicht nur Hans-Jürgen Kasselmann. "Juliane ist eben eine wahnsinnig begeisterungsfähige und positive Persönlichkeit. In allem was sie macht. Von solch jungen Menschen brauchten wir mehr", sagt Hans-Jürgen Kasselmann. Für Juliane Ilgert ist der "RunForNepal" schon etwas ähnlich besonderes wie ein Ultra-Trail-Run. Eine besondere Herausforderung zusammen in der Gemeinschaft mit tollen Menschen - die jede Unterstützung verdient.