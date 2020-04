MCM-Triathlet Broszeit und sein Traum von der TV-Moderation

Menden. Sportmoderator und Triathlet beim Marathonclub Menden: Janik Broszeit. Wie stressig ist sein Alltag – und wo will er in Zukunft zu sehen sein?

In Menden ist er als Läufer beim MCM bekannt. Janik Broszeit läuft seit 2004, seit 2010 mit großen Ambitionen. Aber es ist noch etwas anderes, was ihn unverwechselbar macht: Seine Stimme.

Denn Janik Broszeit ist Sport- und Eventmoderator, und hat neben dem Mendener Citylauf auch schon den Silvesterlauf in Werl mit seiner Stimme begleitet.

Und auch Studium und Privatleben bringt der 25-Jährige in seinem Alltag unter. Im Interview erklärt Broszeit, wie er alles unter einen Hut kriegt, und wie sein Alltag jetzt – in der Coronazeit – aussieht.

Hallo Janik Broszeit. Fangen wir mal ganz von vorne an, Sie machen ja ziemlich viel. Was gehört denn so in Ihren Alltag?

Janik Broszeit: Sein Aushängeschild ist die Moderation. Foto: Privat

Janik Broszeit: Es sind zwei Dinge, die auf Social Media meine Aushängeschilder sind: Einmal der Triathlon und dann die Moderation. Was den Triathlon betrifft, sieht es so aus, dass ich auch dieses Jahr für den Marathon Club Menden starte – und auch drei Jahre von Hans-Jürgen Kasselmann trainiert wurde. Mittlerweile trainiert mich Monika Keunecke, die auch schon am Ironman auf Hawaii teilgenommen hat. Die Saison für 2020 sehen wir aber schon als gelaufen an – drei von drei Vorbereitungswettkämpfen sind abgesagt worden.

Und die Moderation?

Die Moderation ist mein Steckenpferd Nummer zwei – und mein hauptsächliches Aushängeschild. Damit hab ich vor vier, fünf Jahren angefangen, und bin jetzt auch in ganz Europa unterwegs. Ich moderiere natürlich vor allem Triathlons und Laufveranstaltungen. Und mein Weg soll auf jeden Fall Richtung TV gehen. Ich habe auch schon Kontakte zur Sportredaktion des ZDF geknüpft, und auch zu Matthias Opdenhövel und Thorsten Schröder.

Sie sind noch jung. Wie hat das mit der Moderation damals bei Ihnen angefangen?

Menden Janik Broszeit: Auch ohne Mikrofon beeindruckend Seine erste offizielle Moderation startete Broszeit beim Silvesterlauf in seiner Heimatstadt Werl. Auch davor moderierte er Dorfturniere. Broszeits eigene Internetseite für Kontakt und weitere Infos: http://runningvoice.de/Startseite/ Auch wenn er selbst startet, weiß er zu beeindrucken: Zehn Kilometer läuft er in 8 Minuten. Einen Halbmarathon absolvierte er in 1:24 Stunden. Seine Zeiten waren vor seiner Verletzung und seinen sechs Knie-OPs sogar noch besser. Das ist für ihn aber Nebensache: „Ich bin froh, dass ich wieder laufen kann.“

Eigentlich kam das alles nur, weil ich mir vor vier Jahren einfach mal das Mikro geschnappt hab – beim Citylauf Menden. Da sollte jemand den Countdown zählen. Und dann ging alles ganz schnell. Jetzt hab ich mich zur Stimme für die Läufe im Sauerland und Westfalen entwickelt. Aber schon in meinen Kindheitstagen habe ich auch bei Fußballspielen gerne mal den Ton ausgeschaltet und selbst kommentiert. Da haben meine Eltern dann immer gesagt, ich werd irgendwann mal Journalist. Dass es wirklich so kommt, hätte ich damals nicht gedacht.

Was ist das Faszinierende an der Moderation?

Ich hab schon in meinem ersten Studium zum Fitnessökonom gemerkt, dass das einzige, was mir Spaß macht, die Spinning-Kurse waren. Da konnte ich die Leute mit meiner Stimme motivieren. Und als Moderator ist es wirklich toll, mit den Sportlern zu interagieren. Am Start hat zum Beispiel jeder Moderator seinen eigenen Move. Ich lasse die Starter gern die Hände hochheben und versuche, ihnen die Nervosität zu nehmen. Genauso cool ist es, die Läufer dann im Ziel zu empfangen und zu sehen, dass sie nicht mehr nervös sind, sondern einfach glücklich.

Thema Nervosität: Wie nervös sind Sie denn vor so einer Moderation?

Eine gewisse Grundnervosität gehört natürlich dazu. Wenn ich jetzt einen Dorflauf moderiere, mit 500 bis 1000 Startern, weiß ich ganz genau, ich kann kaum etwas falsch machen und kann einfach meinen Stiefel runterspielen. Aber wenn ich zum Beispiel eine Gala moderiere mit tausenden Teilnehmern, gehe ich den Ablauf zwei-, dreimal öfter durch und spreche auch mit dem Organisator. Denn: Sobald der Moderator anfängt zu moderieren, hat er alles in der Hand.

Eine der drei Disziplinen beim Triathlon: Das Fahrradfahren. Foto: Privat

Trainiert man für die Veranstaltungen irgendwie?

Ich bereite mich gut vor. Das heißt Infos reinholen: Was ist das für ein Lauf, wie lang gibt’s den schon? Welche Favoriten gibt es? Welche berühmten Teilnehmer? Aber wenn man einen Lauf erstmal moderiert hat, dauert die Vorbereitung nicht mehr so lang. Beim Silvesterlauf dauerte meine erste Vorbereitung sechs, sieben Stunden, jetzt dauert sie nur noch zwei Stunden. Und vor dem Event kommt dann die stimmliche Vorbereitung. Die besteht bei mir meistens daraus, dass ich im Auto zwei, drei Lieder mitträllere (lacht).

Sie sind ja außerdem auch noch Media-Reporter-Student mit dem Schwerpunkt Moderation. War der Beruf als Moderator der Grund fürs Studium oder andersherum?

Das ergänzt sich. Bei meinem zweiten Citylauf Menden war zufällig jemand von der Uni Bochum da. Dem hab ich gut gefallen und er hat mich gefragt, ob ich in Bochum studieren will – da gäbe es einen passenden Studiengang. Beim Crosstriathlon in dem Jahr hat man mich dann beobachtet, woraufhin ich ein Stipendium bekam. Da hab ich mein erstes Studium abgebrochen. Und jetzt hab ich ein absolut großartiges Studium – durch die Moderation.

Wenn Sie sich entscheiden müssten bei einem Event: Würden Sie lieber moderieren oder teilnehmen?

Das kommt auf den Lauf an. Wenn das ein Marathon ist, auf den ich mich lang vorbereitet habe, dann lieber laufen. Aber sonst eigentlich eher moderieren. Einmal habe ich moderiert, bin dann gestartet, und hab am Ende wieder moderiert. Das war witzig, da gab’s aber auch noch einen zweiten Moderator. Ich hab selber meinen Countdown gezählt und bin dann los ins Wasser gesprintet (lacht).

Und was war Ihr größter Erfolg – sportlich?

Ich habe mich dieses Jahr mich für die 70.3-Ironman-EM in Dänemark qualifiziert. Aber mein sportliches Highlight war mein Comeback nach zweieinhalb Jahren Verletzung – mit sechs Knie-OPs. Ich dachte damals, dass es eigentlich nie wieder was wird mit dem Sport.

Wie schaffen Sie es, alles unter einen Hut zu bekommen – Uni, Beruf, Training und Privatleben?

Eigentlich ist das gar nicht so schwierig. Uni habe ich nur einmal die Woche. Und ich bin jetzt eh im letzten Jahr. Weil grad die Zeit da ist, ist das Training im Vordergrund. Die Moderationen lege ich gemeinsam mit meiner Trainerin dazwischen. Montags habe ich meinen Ruhetag, da plane ich, wann ich wo was mache. Es ist ganz gut, dass ich mittlerweile in Dortmund wohne, weil hier alles in der Nähe habe. Als ich noch in Werl gewohnt habe und immer nach Menden zum Training musste, hätte der Tag aber am besten 70 Stunden gehabt.

Wie sieht denn Ihr Tag – dank der Coronakrise – denn momentan aus?

Broszeits Lieblingsdisziplin ist das Laufen. Damit hat er auch angefangen. Foto: Privat

Corona ist echt krass… Ich arbeite momentan einer Eventagentur, bei der ich in Videos als Trainer und Sprecher fungiere. Damit verdiene ich immerhin Geld. Und was das Training betrifft: Man kann ja noch alleine laufen gehen, das ist ganz gut – und Radfahren geht auch. Nur Schwimmen ist nicht möglich, da mache ich momentan Zugseiltraining. Meistens arbeite ich von 9 bis 13 Uhr und hab dann den Tag voll mit Training. Sonst würde ich auch einen Lagerkoller bekommen!

Vermissen Sie den Sport momentan?

Ja. Vor allem das Schwimmen. Ich hatte immer einen geregelten Wochenablauf. Und auch das Laufen in der Gruppe fehlt mir, Musik und Hörbücher sind nicht das gleiche wie Gesellschaft. Vor allem das Fahrradfahren macht alleine absolut überhaupt keinen Spaß.

Tough Mudder- Mit strahlenden Gesichtern in den SchlammWo geht’s dann hin, wenn die Krise endlich vorbei ist?

Sportlich gesehen werde ich mich dann erstmal darauf konzentrieren, wieder reinzukommen und mich auf 2021 vorbereiten. Was die Moderation betrifft, kommt nächstes Jahr dann hoffentlich erstmal der Bachelor. Und natürlich hoffe ich, die Events der zweiten Jahreshälfte ganz normal zu moderieren.

Was ist Ihr größter Traum, was das Moderieren betrifft?

Mein Traum ist definitiv, eines Tages das ZDF Sportstudio zu moderieren! Das ist vielleicht etwas utopisch, aber definitiv mein Traum. Das hab ich auch damals schon in der Abizeitung angegeben. Und, was ganz witzig ist, auch viele andere haben gesagt, dass sie mich dort in 20 Jahren sehen – als Moderator des ZDF Sportstudios.

