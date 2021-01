Menden: Aktion "Moderne Sportstätten 2022" geht weiter voran

Menden Markus Kisler, Vorsitzender des Stadtsportverbandes Menden, erklärt den Stand der Dinge beim Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022".

Auch im neuen Jahr läuft das Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022" des Landessportbundes NRW und der Stadt Menden auf Hochtouren. In dem Projekt sollen bei Mendener Vereinen die Sportanlagen durch Fördermittel modernisiert werden. „Jeder Verein hat eine Nachricht bekommen, in der wir mitgeteilt haben, was bei den Anträgen aus dem vergangenen Jahr noch fehlt. Es mussten Kostenvoranschläge gemacht werden, auch für kleinere Beträge. Das waren alles Dinge, die noch geklärt werden mussten", erklärt Markus Kisler, Vorsitzender des Mendener Stadtsportverbandes und Zuständiger für das Projekt Moderne Sportstätten 2022 in Menden.

So mussten bei vielen Vereinen kleine Änderungen vorgenommen werden, damit die Gesamtkosten niedriger ausfallen. "Aktuell sind viele Anträge in der Bearbeitung und wir warten ab, bis sie vollständig sind." So reduzieren sich beispielsweise bei vielen Vereinen die Kosten durch eine sogenannte Vorsteuerabzugsberechtigung.

Projekte der Luftsportgruppe Menden liegen bei Staatskanzlei vor

Bei zwei Förderprojekten mussten die Anträge allerdings nicht korrigiert werden und so liegen diese Anträge bereits in der konkreten Bearbeitung in der Staatskanzlei und sind priorisiert. „Das betrifft die Luftsportgruppe Menden. Es geht um die Strukturverbesserung des Landefeldes, das soll verbreitert werden. Zum anderen geht es um die Photovoltaikanlage. Diese beiden Anträge wurden von uns geprüft und bewilligt. Jetzt muss die Staatskanzlei das Ganze selbst noch prüfen. Damit sind wir in der Gesamtentwicklung wieder einen Schritt weiter", sagt Markus Kisler mit zufriedener Miene, dass die Aktion auch im Jahr 2021 weiter voran geht.