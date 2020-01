Menden: Das sind die besten Torhüter des Jahrzehnts

Die Zehnerjahre des 21. Jahrhunderts sind vorbei. Aber welche Fußballer waren die prägenden Figuren im Mendener Sport in diesen Jahren? Von Aufstiegshelden, Elfmeterkillern und prägenden Persönlichkeiten war in den vergangenen zehn Jahren manche Koryphäe zwischen den Pfosten unterwegs.

1. Julien Dierks

Der aktuelle Torwart des Fußball-Bezirksligisten Sportfreunde Hüingsen zählt zu den Dauerbrennern unter den Schlussleuten. Nicht nur für seinen ehemaligen Trainer Harald Bremkes war er ein kompletter Keeper, der mitspielte. „Sein einziges Problem war vielleicht die Strafraumbeherrschung“, so Bremkes

2. Jörg Benik

Er hat seine Karriere bereits 2013 beendet. Aber Benik war über ein Jahrzehnt Stammtorwart der ersten Mannschaft des BSV Menden und stieg mit diesen 2007 in die Verbandsliga auf. Benik hatte eigentlich alles. Seine Präsenz im Tor verschaffte ihn in Südwestfalen einen guten Ruf.

3. Maximilian Wulff

Seine Klasse zeigte Max zuletzt noch einmal bei den Mendener Hallenfußballstadtmeisterschaften. Mittlerweile zwar schon im fortgeschrittenen Torwart-Alter verfügt er über unglaubliche Reflexe und sorgte dafür, dass der BSV Menden Stadtmeister wurde. Das Dilemma von Max Wulff - der aus der BSV-Jugend hervor ging - die fehlenden Zentimeter an Körpergröße. Der richtige Durchbruch in der BSV-Ersten blieb ihm versagt.

4. Kai Dickehut

Der ehemalige Torwart der Sportfreunde Hüingsen gilt für viele Experten als der beste Torwart des vergangenen Jahrzehnts. „Kai hat eigentlich alles, was ein Torwart braucht. Groß, ein gutes Auge und tolle Reflexe“ gerät Uwe Hausherr, der Sportliche Leiter der Sportfreunde, schon ein wenig ins Schwärmen. Zudem war er auch ein guter Elfmeterschütze.

5. Thomas Jaskowski

Beim VfL Platte Heide war Thomas Jaskowski über Jahre die Nummer eins. „Thomas war ein richtig mitspielender Torwart“, lobt sein damaliger Coach Marcel Brünnel den Hönnestädter, der aber seit einem Fußgelenkbruch vor gut einem Jahr auf sein Comeback wartet.

6. Dennis Kluy

Der aktuelle Torwart der SG Balve/Garbeck stammt aus der Jugend des BSV Menden und sammelte dort auch seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich. „Er war unglaublich stark im Eins gegen Eins. Eigentlich ein Riesentalent. Er war aber zu oft zu ungeduldig“, erinnert sich sein damaliger Coach Mark Elbracht.

7. Michael Straub

Dass Alter nicht vor Leistung schützt, zeigte der 42-Jährige vor Wochenfrist bei den Stadtmeisterschaften als Torwart von Menden Türk. Straub galt schon in der Jugend des BSV Lendringsen als reaktionsschneller Torwart. Das war dann auch im Seniorenbereich so, als er für einige Mendener Klubs tätig war. Die große Karriere blieb ihm versagt.

8. Bastian Plust

Der junge Keeper aus dem Kader des BSV Menden zählt zu der Kategorie der mitspielenden Torleute. Dabei versucht er viel mit Auge zu agierenden. Plust, auch in der BSV-Jugend groß geworden, gilt als Teamplayer. Bei ihm steht die Mannschaft stets im Vordergrund.

9. Sven Nieder

Nieder, der in Südwestfalen einen guten Ruf genießt, spielte nur ein Jahr für den BSV Menden. Aber in der Saison 2012/2013 hatte er entscheidenden Anteil am direkten Wiederaufstieg in die Landesliga. Nieder kehrte Ende 2014 als Trainer zum BSV zurück.

10. Sebastian Beutler

Der Keeper des TuS Langenholthausen hat sich schon einen Platz in der Historie des Klubs vom Düsterloh gesichert. Der Torwart war ein Garant dafür, dass die Saison 2018/2019 mit dem Aufstieg in die Landesliga unvergessen bleiben wird. Beeindruckend war, dass der Keeper sehr großen Anteil daran hatte, dass „L.A.“ im Aufstiegsjahr ungeschlagen blieb.