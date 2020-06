Menden: Discgolfer lehnen Vorschlag der Stadt ab

Frielingsen? Waldemei? Oder geht es doch ganz woanders hin für die Mendener Disc-Golfer um Peter Hennecke? Nach der Sitzung im Sportausschuss am vergangenen Donnerstag ist die Ernüchterung bei den Sportlern groß.

Im vergangenen Herbst sah alles nach einem Happy End für die Mendener Discgolf-Spieler aus. Die Freizeitsportler schlossen sich dem Turnerbund Bösperde an und mit dem Gelände in der Nähe des Heimkerwegs in der Waldemei schien endlich ein geeigneter Standort gefunden worden zu sein. Schien. Denn die Stadt Menden meldete Bedenken an.

„Die Stadt hat den Parcours in der Waldemei abgelehnt, weil sie dort eine Gefährdungslage sah. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen, die Wege dort sind so breit, dass da gerade sogar Autos und Lastwagen zur Baustelle fahren. Die Wege dort sind auch viel besser einsehbar als in dem Gelände, das die Stadt nun ins Gespräch gebracht hat“, erklärt Peter Hennecke.

Gefahrenlage deutlich höher

Dieses Gelände liegt in Frielingsen und ist nach Meinung der Mendener Politik deutlich besser geeignet als Henneckes Vorschlag. „Dort ist die Gefahrenlage um ein Zehnfaches höher, weil die Wege deutlich schlechter einsehbar sind als in der Waldemei“, weiß Hennecke.

Mit seiner konsequenten Ablehnung des städtischen Vorschlags überraschte Hennecke den Ausschuss, der sich nun auf die Suche nach einer neuen Alternative machen muss. „Die Stadt soll sich das in der Waldemei einmal unter Realbedingungen anschauen und dann ihre Entscheidung treffen. Es ist auch einfach so, dass sich dort niemand so richtig damit auseinandersetzt“, ärgert sich der Mendener.

Stadt Menden ist skeptisch

Die Skepsis der Stadt ist hoch, weil sie befürchten, dass Wanderer oder Radfahrer von umherfliegenden Scheiben getroffen oder Vögel gestört werden könnten. „Das ist alles quatsch. Wenn wir spielen, dann fliegt alle zwei bis drei Minuten einmal eine Scheibe. Je nach Parcours beträgt die Spielhöhe zwischen drei und vier Metern. Ich kenne keinen Vogel, der in diesem Bereich nistet. Auch das Argument, dass Sportler die Scheiben wegwerfen und im Wald vergessen würden, kann ich nicht nachvollziehen. Die Scheiben sind für die Spieler ihr ein und alles. Wenn die mal wegfliegen, dann suchen wir sie gemeinsam wieder. Kein Spieler wurde sie einfach zurücklassen“, legt Hennecke nach.

Eine Blaupause, wie die Anlage in Menden aussehen könnte, befindet sich in Bad Fredeburg. „Ich habe der Stadt gesagt, dass sie doch dort einmal nachfragen soll, um sich Erfahrungen einzuholen. Auch in Fröndenberg gibt es eine Anlage, die durch einen Park führt. Da hat es noch nie Beschwerden gegeben“, betont Peter Hennecke.

Keine Probleme in anderen Kommunen

Das bestätigte auch Grünen-Politikerin Tina Reers, die in Bad Fredeburg angerufen hat, um sich über die dortige Anlage zu informieren. „Sie bekam die Antwort, dass es nie Probleme gegeben hätte“, sieht sich der Discgolf-Übungsleiter in seiner Sichtweise bestätigt.

Die Suche geht also in die nächste Runde. „Wir haben einen tollen Sport, den wirklich jeder betreiben kann. Da kann der Opa mit seinem Enkel losziehen und den ganzen Tag spielen. Die Kosten sind überschaubar. Es wäre einfach schade, wenn sich kein Gelände finden würde“, gibt Hennecke zu Bedenken.