Menden: DJK Bösperde widerspricht dem Stadtkämmerer

Menden. Gerade einmal 29 Schülergutscheine wurden in Menden durch Erstklässler abgerufen. In der Nachbarschaft sieht das ganz anders aus.

Die Idee hat etwas für sich. Mit einem Gutschein für eine kostenlose Mitgliedschaft in einem Sportverein will die Stadt Menden Erstklässern den Weg für eine aktive Freizeitgestaltung im Verein ebnen. In Zeiten, in denen immer mehr Kindern und Jugendliche mit Übergewicht und Adipositas zu kämpfen haben, eine sinnvolle Maßnahme. Während das kostenlose Vereinsjahr in vielen Gemeinden reibungslos funktioniert, gibt es in Menden Diskussionen.

So hatte Stadtkämmerer Uwe Simonsmeier zuletzt in den entsprechenden Ausschüssen deutlich gemacht, dass eine Abrechnung der Gutscheine durch die Stadt an die Vereine nur nach einem festgeschriebenen Weg stattfinden kann. Auf keinen Fall gebe es eine Vorauszahlung. Die deutlichen Worte des Finanzchefs der Hönnestadt kamen aber bei den Sportvereinen nicht gut an.

Enorme Kosten für die Jugend

Denn die fühlen sich durch die Worte Simonsmeiers in eine Ecke gestellt, wo sie sich nicht sehen. „Bei der DJK Bösperde ist das erste Mitgliedsjahr bei Kindern sowieso frei. Aber die Aussagen des Herrn Simonsmeier hören sich so an, als würden wir Vereine uns mit solchen Sachen gerne die Kasse voll machen", macht Patrick von Germeten, Geschäftsführer der DJK, seinem Ärger Luft. Der DJK-Funktionär führt an, dass die Vereine auch enorme Aufwände betreiben. „Das Trainingsmaterial muss beschafft werden. Bälle zum Beispiel kosten", so von Germeten.

„Nein, die Einnahmen aus den Gutscheinen spielen in unserem Etat keine Rolle", sieht Dirk Henneböhl, Vorsitzender der Fußballer des BSV Menden, die finanzielle Bedeutung des Gutscheins als unbedeutend an. Für Henneböhl ist noch viel Überzeugungsarbeit hinsichtlich des Bekanntheitsgrades der Gutscheine zu leisten. 2019 wurden an 441 Erstklässler in Menden Gutscheine ausgeben, gerade 29 wurden beansprucht. „Sechs haben sich bei uns angemeldet", erklärt der Mendener Fußballchef.

Henneböhl fordert eine Frist

Für Henneböhl steckt das Problem unter anderen in den Familien. „Es wäre von Vorteil, wenn die Eltern irgendwie eine Verbindung zum Sport im Verein haben. Der Gutschein müsste praktisch in den ersten zwei Wochen eingelöst werden. Denn je länger er in der Familie bleibt, um so größer ist die Gefahr, dass er nicht genutzt wird", weiß Henneböhl.

Ein paar Kilometer weiter in Iserlohn gibt es den Gutschein für ein kostenloses Vereinsjahr seit 2018. Die Linkspartei hatte die Idee und wurden dabei von den anderen Fraktionen unterstützt. „Ich glaube, es geht doch gar nicht um die Zahl der Gutscheine. Wichtig ist doch, dass den Kindern der Weg in die Vereine aufgezeigt wird. Sport ist nicht nur gesundheitlich wichtig. Er sorgt auch dafür, dass soziale Werte vermittelt werden. Je mehr Kinder und Jugendliche in den Vereinen sind, um so weniger werden zu Problemfällen für die Kommunen", sagt Manuel Huff, der Fraktionsführer der Iserlohner Linken.

9079 Euro Kosten

Huff hat Mendener Wurzeln: Am Walram-Gymnasium hat er sein Abitur gebaut und in der Hönnestadt ist er als Landesliga-Kicker des BSV Menden bekannt. In Iserlohn sind 2018 und 2019 insgesamt 166 Gutscheine für die Mitgliedschaft in verschiedenen Vereinen ausgegeben worden. Die Gutscheine kosteten der Stadt in den vergangenen beiden Jahren 9079 Euro. Eigentlich eine überschaubare Summe für den Mehrwert der dadurch erreicht wird.

Die Zahlen für 2020 liegen noch nicht vor. Sie dürften aber sicherlich auch durch die Einschränkungen des Vereinslebens durch die Corona-Pandemie beeinflusst sein. Für die Hönnestadt stellt sich die Frage, warum bekommt man das anderswo scheinbar hin. Die Iserlohner Verwaltung, in Gestalt des Sportamtes, hat jedenfalls schon einmal die Empfehlung ausgesprochen, die Aktion „Gratisjahr“ fortzusetzen.

