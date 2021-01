Menden: Platte Heide Pinguine spenden Trikots nach Ostafrika

Menden Die Aktivitäten der Platte Heide Pinguine wurden durch Corona gestoppt. Jetzt starteten sie eine Hilfsaktion für Kinder in Tansania.

Wenn die jungen Fußballer der "Meru Warriors" aus Tansania demnächst über den Platz stürmen, prangt auf einem ihrer Rücken in Weiß auf Grün "VfL Platte Heide". Und einige werden andere, nur selten getragene Trikots, Hosen und Schuhe aus Menden tragen. Dahinter stecken die Platte Heide Pinguine, die sich auch im Weihnachtslockdown für Bedürftige einsetzen möchten.

"Der Lockdown Nummer zwei hat unsere üblichen Aktivitäten zum zweiten Mal zum Erliegen gebracht", erklärt Patrick "Fedo" Fedorczuk. Wie für alle anderen Sportler gibt es kein Training, keine Spiele, keine Turniere für die Pinguine. Für die aktive Hobbymannschaft von Platte Heide konnte das aber keinen kompletten Stillstand bedeuten. Also gab es erstmal zwei Gewinnspiele über Instagram und Quarantäneversorgung für eine Familie am Tag vor Heiligabend.

Kontakt über Instagram

"Dann wollten wir eine Schippe drauflegen, um etwas Nützliches zu tun und den Menschen eine Freude zu bereiten", erklärt Fedo. "Speziell als Fußballmannschaft." Zufällig sei einer der Kicker auf Instagram auf einen Beitrag einer Fußballschule im ostafrikanischen Tansania gestoßen. "Meru Warriors Football Project" nennt sich das Ganze. Für die Kinder, aber auch die Trainer kann das Projekt eine bessere Zukunft bedeuten, das ist das Ziel der Organisation. Mehrere Tage Recherche und einige Textnachrichten später, stand dann die Idee der Pinguine.

"Wie jeder weiß, schlummert in jedem Kleiderschrank einiges, was selten getragen wird. Und für andere ist genau dies Gold wert", sagt Fedo. Als Fußballmannschaft mit über 20 Mitgliedern sei schnell klar gewesen, dass da so einiges zusammenkommt. Fußballbekleidung war superschnell gesammelt, das Limit von 20 Kilogramm ebenso schnell erreicht. "Einmal in unserer WhatsApp-Gruppe angestimmt, waren die Pinguine nicht mehr zu halten", lacht Fedo, "alle waren direkt überzeugt."

Sponsor übernimmt Versandkosten

Eine beachtliche Sammlung an bunten Trikots vieler Vereine, einiger Leibchen, Hosen und Schuhe, verpackt in ein Paket mit ordentlich Paketband und versehen mit einem "Platte Heide Pinguine"-Aufkleber sollte nun seine Reise nach Tansania antreten. "Um den Kids und Fußballern und Fußballerinnen, Freude zu machen."

Der letzte Stein auf dem Weg: "So ein Versand nach Tansania ist nicht gerade günstig", erläutert Fedo. "Unser langjähriger Sponsor Bonkers hat sich auf unsere Nachfrage ohne zu Zucken bereit erklärt, die Versandkosten zu übernehmen", freut sich der Pinguin. Jetzt ist das Paket mit den Geschenken auf dem Weg nach Ostafrika. "Wir hoffen, dass wir auch als Vorbild fungieren können, und wollen zeigen, was als kleiner Hobbyfußballverein alles möglich ist."

Aktion soll im Sommer ausgeweitet werden

In der noch recht jungen Vereinshistorie stehen bereits Fußballspiele im Gefängnis, Corona-Aktionen im ersten Lockdown und weitere Dinge. "Mit wenig Engagement ist vieles möglich: Zum Beispiel eine Hilfsaktion aus dem beschaulichen Menden in das 6700 Kilometer entfernte Tansania."

Schon jetzt steht der Plan, die Aktion im Sommer mit anderen Mendener Vereinen auszuweiten. "Vielleicht könnten wir sogar mit einem Turnier solche Projekte unterstützen", blickt Fedo in die Zukunft. In die Zukunft, die die Pinguine für die afrikanischen Kinder bereits verbessern konnten, mit ihren selten getragenen Bayern- bis Platte Heide Trikots.