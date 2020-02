Mendener Solomariechen: „Auftritte an Karneval machen Spaß“

Menden. Für die Solomariechen in Menden läuft die Saison auf Hochtouren. Sophie Börsken von der MKG Kornblumenblau erzählt, warum das so viel Spaß macht.

Sophie Börsken ist Solomariechen bei der MKG Kornblumenblau. Und für sie beginnt jetzt – wenn grad bei Fuß- und Handballern der Ball stillsteht – die Hochsaison. Und das heißt Auftritte auf jeder Karnevalsbühne in Menden.

1. Wie viele Auftritte habt ihr so an Karneval — ist die fünfte Jahreszeit sehr stressig für euch?

Also in der gesamten Saison vom 11.11. bis Aschermittwoch hat jede von uns zirka 15 bis 20 Auftritte. Das kann gerade in der heißen Phase, die ja jetzt ist, ziemlich stressig werden. Dann komme ich von der Schule nach Hause, habe gerade genug Zeit mir die Haare zu machen und mich zu schminken – und dann geht’s schon los zum Auftritt.

2. Was genau ist der Unterschied zwischen der klassischen Garde und Solomariechen — außer natürlich die Anzahl? Ist da das Lampenfieber größer?

Ja, das mit dem Lampenfieber ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Kurz bevor es auf die Bühne geht, frage ich mich jedes Mal, wieso ich mir das überhaupt antue. Wenn man dann alleine auf der Bühne steht, ist die Aufregung aber verflogen und ich kann den Moment total genießen. Und die Vorbereitung, also das Erwärmen und Dehnen, muss für die akrobatischen Elemente intensiver sein als in Gruppen.

3. Was macht an dem Tanzstil am meisten Spaß?

Das fängt schon bei der Musik an. Ich finde es schön, dass ich mir meine Musik selbst aussuchen kann und mag auch den Stil insgesamt. Bei dem Tanz an sich gefällt mir die Kombination aus klassischen Tanzschritten und Elementen aus dem Turnen – aber auch aus dem Ballett – besonders gut. Und zuletzt machen natürlich die Auftritte bei Karnevalssitzungen total viel Spaß. Weil einfach alle gut drauf sind.

Kontakt zur MKG Kornblumenblau findet gibt’s auf Facebook und auf Instagram unter „mkg_danceenergy“.