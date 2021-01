Mendener Vereine nehmen DFB nicht mehr ernst

Menden/Balve. Beim Deutschen Fußballbund häufen sich die Skandale. Diese Ungereimtheiten zerstören das Vertrauen der Basis in den Verband.

Es sind unruhige Zeiten beim Deutschen Fußball Bund. Beim größten Sportverband der Welt reißen die Schwierigkeiten nicht ab. Die Nationalmannschaft taumelt seit dem WM-Aus 2018 in einem Dauertief. Die dubiosen Geschichten um das Sommermärchen 2006, Steuerhinterziehungen, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und ein offen ausgetragener Streit zwischen Funktionären des Verbandes werfen ein trübes Licht auf die Machenschaften. Da werden die eigentlichen Probleme des Fußballs, wie der Verlust von mehr als 5000 Mannschaften jährlich, zur Randnotiz.

Kein Wunder, dass das Ansehen der DFB-Spitze an der Basis massiv beschädigt ist.

"Würden wir im unseren Verein so arbeiten, man würde uns durchs Dorf jagen", kann Manfred Mösta, Geschäftsführer der Sportfreunde Hüingsen, angesichts der negativen Geschichten aus Frankfurt nur den Kopf schütteln.

Mösta: "Leben von der Hand in den Mund"

Der Funktionär des Fußball-Bezirksligisten betont, dass man vom Verband nichts erwartet. "Wir leben von der Hand im Mund. Da kann man gewisse Dinge nicht nachvollziehen", sieht der Hüingser den DFB völlig entfernt von der Basis. Zuspruch bekommt Mösta auch aus Menden. "Eigentlich nehme ich das schon gar nicht mehr wahr", sagt Dirk Henneböhl, der Vorsitzende des Landesligisten BSV Menden.

"Dem DFB geht es nur um die "Big Deals" mit DFL, UEFA oder FIFA. Die Probleme an der Basis sind denen doch völlig egal", weiß Henneböhl. Für ihn ist der Mannschaftsschwund in den einzelnen Altersklassen ein Beispiel. "Es macht mich schon sehr nachdenklich, wenn bei der A-Jugend im Laufe einer Saison immer wieder mehrere Spiele pro Spieltag ausfallen, weil die Klubs keine wettbewerbsfähige Mannschaft haben", nennt der BSV-Chef eines der Probleme, das den Fußball noch lange begleiten wird. "An der Basis sucht man nach Lösungen. Von oben hört man da nichts", kritisiert Henneböhl.

Grote interessiert der DFB nicht mehr

Charly Grote, Vorsitzender des TuS Langenholthausen macht klar, dass der DFB und vor allem die Nationalmannschaft sehr viel an Sympathien bei ihn eingebüßt hat. "Das interessiert mich eigentlich nicht mehr. Das ist aber eine Entwicklung, die über mehrere Jahre geht", erklärt der Goldbäcker aus Langenholthausen. Der Fußball-Funktionär hat auch eine klare Erklärung dafür. "Es schaut doch jeder nur auf sich. Jeder ist bestrebt, für sich das beste herauszuholen", kritisiert Grote.

Der auch die für ihn schlechte Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes kritisiert. "Eine Nationalmannschaft könnte zum Beispiel wieder bessere dastehen, wenn man den Trainer auch mal wahrnehmen würde. Löw geht doch zwischen den Spielen immer auf Tauchstation", sieht Grote den Coach der einst mal wichtigsten Mannschaft im deutschen Fußball in der Bringschuld.

Straftaten machen Strott fassungslos

Auch Torsten Strott, Chef des A-Ligisten BSV Lendringsen hat keinerlei Erwartungen mehr an den Deutschen Fußballbund. "Ich nehme das auch nur noch am Rand wahr", sagt der Lendringser. Der Polizist sieht, dass es sich bei den häufenden Vergehen in der Verbandsspitze nicht um Lappalien handelt. "Steuerhinterziehung ist nun einmal eine Straftrat", betont Strott, der den Blick statt nach Frankfurt lieber auf den heimischen Fußball richtet.

Es scheint in der Tat so, dass der Deutsche Fußball Bund ausgerechnet an der eigenen Basis alles Vertrauen verspielt hat.