Laufen durch den weißen Schnee: Mit Jogging können sich auch im Corona-Lockdown viele Sportler fit halten. Zumindest, wenn sich die Aktiven an einfache Regeln halten. Gerade bei den aktuellen Temperaturen, die weit unter dem Gefrierpunkt liegen, ist es wichtig, auf kleine Details zu achten.

Laufsport Mit diesen sieben Tipps läuft es sich im Winter am besten

Menden/Balve Im Corona-Lockdown greifen viele Sportler zu den Laufschuhen. Doch bei zweistelligen Minusgraden gibt es hierbei einiges zu beachten.

Während alle anderen Sportarten auf Eis liegen, entdecken immer mehr Menschen das Laufen für sich. Die Vorteile liegen auf der Hand, denn gelaufen werden kann nahezu überall. Doch es gibt eine Menge Fallstricke, die aus dem Laufvergnügen schnell eine Qual machen können.

Das richtige Maß

Als Einsteiger sollte man sich zunächst einmal langsam ans Laufen herantasten. Direkt zehn Kilometer laufen ist meist keine gute Idee. Als erstes sollte man versuchen, mit Wechselläufen zu starten, sofern man keine Erfahrung hat. Das bedeutet: Man läuft beispielsweise drei Minuten und geht danach eine Minute. Das wiederholt man. Wichtig ist, dass man beim ersten Mal nicht direkt an seine Grenzen geht. Das verursacht Muskelkater und ist Gift für die weitere Motivation. Am Ende der ersten Einheit sollte man das Gefühl haben, dass man locker noch länger durchhalten könne. Wenn man pro Woche zweimal läuft, wird man schnell feststellen, dass es immer besser geht. Dann sollte das Pensum moderat gesteigert werden.

Die richtige Technik

Laufen ist ein Bewegungsablauf, der täglich benötigt wird, um voran zu kommen. Dennoch unterlaufen gerade Anfängern noch zahlreiche Fehler, wenn sie mit dem Laufsport beginnen. Gerade im Winter. "Das Geheimnis liegt in kleinen Schritten und einem hohen Kniehub. Läuft man auf Schnee muss man darauf achten, mit dem Mittelfuß aufzukommen, um eine möglichst große Stabilität zu haben", erklärt Hans-Jürgen Kasselmann, Vorsitzender des Marathonclub Menden.

Das richtige Schuhwerk

Laufschuhe mit einem hohen Grip sind wichtig. "Es gibt inzwischen schon Winter-Laufschuhmodelle, auf die man zurückgreifen kann. Mit den Sommer-Straßenlaufschuhen im Winter zu laufen, empfiehlt sich auf keinen Fall. Dann macht man auf dem Schnee einen Schritt vor und zwei zurück, weil man keinen Halt hat", gibt Kasselmann zu Bedenken. Kleine Schritte mit einer Frequenz von 175 bis 180 pro Minute sind optimal.

Die richtige Kleidung

Grundsätzlich gilt: „Laufen kann man bei jedem Wetter. Allerdings würde ich ab Minus 15 Grad empfehlen, dass man sich einen Schal vors Gesicht macht“, betont Kasselmann. Ansonsten gilt das Zwiebelprinzip. "Man sollte darauf achten, dass man Kleidung trägt, die man zur Not während des Laufens ausziehen kann, falls einem zu warm wird. Ansonsten bekommt man einen Wärmeschock und das wäre nicht gut. Wenn man losläuft, kann man ruhig noch etwas frieren. Das ist nicht schlimm, weil man ja beim Laufen warm wird",weiß der Mendener Laufexperte. Wer Probleme mit den Knien oder Beinen hat, sollte nicht vergessen, eine Orthese zur Stabilisierung der betroffenen Gliedmaßen zu tragen.

Die richtige Vorbereitung

Aufwärmen ist beim Laufen im Winter, genau wie im Sommer auch, extrem wichtig. Durch das Aufwärmen kommt der Organismus in Schwung und das Verletzungsrisiko wird minimiert. "Wichtig ist es, nach dem Aufwärmen langsam loszulaufen und erst einmal ins Rollen zu kommen. Auf keinen Fall sollte der Läufer zu schnell beginnen", warnt Kasselmann vor falschem Ehrgeiz.

Das richtige Auslaufen

Fehler können nicht nur beim Laufen selbst, sondern auch danach gemacht werden. Wer nach dem Laufen direkt in die warme Wohnung stürmt, riskiert einen Wärmeschock. Wichtiger wäre es, den Organismus langsam wieder in den Ruhemodus zu bekommen. Dehnübungen sind in dieser Phase wichtig, um Verletzungsprophylaxe zu betreiben.

Die richtige Ernährung

Läufer sind es gerade auf langen Strecken gewohnt, viel zu trinken. Im Winter sinkt der Bedarf. "Während des Laufens muss man nicht viel trinken", rät Kasselmann. Nach dem Lauf dürfen es dafür auch mal warme Getränke sein. "Ein Kamillen- oder Früchtetee ist dann optimal für den Läufer“, weiß der MCM-Vorsitzende. Mahlzeiten sollten zirka eine halbe Stunde nach Beendigung des Laufs zu sich genommen werden. „Dann können die Speicher im Körper wieder aufgefüllt werden", betont Kasselmann. Eine protein- und kohlenhydratreiche Ernährung bietet sich an.