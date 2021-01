Nach dem Lockdown: Vereine setzen verstärkt auf Hobbyspieler

Die TTG-Cracks um Frederik Fischer (Foto) müssen sich noch etwas gedulden bis sie wieder an die Platte dürfen. Der WTTV möchte mehr Hobbyspieler in seine Vereine integrieren.

Menden Durch Corona verlieren viele Tischtennisvereine ihre Mitglieder. Der WTTV versucht mehr Hobbyspieler für den Sport zu begeistern.

Die Corona-Pandemie und der damit einhergehende Lockdown stellt die Sportvereine vor große Probleme. So auch beim Tischtennis. "Aktuell ist es schwer, unsere Mitglieder zu halten oder gar neue zu generieren", sagt Markus Kisler, Vorsitzender der TTG Menden. In seiner zusätzlichen Funktion als Vorsitzender des Mendener Stadtsportverbandes hat der 44-jährige Rechtsanwalt und Notar zudem einen guten Überblick über die Gesamtstrukturen im Mendener Sport.

Viele Rückkehrer

Damit nicht zu viele Mitglieder verloren gehen, möchte der Westfälische Tischtennis-Verband (WTTV) unter anderem auch den Hobbybereich stärken. "Wir bei der TTG haben eine starke Nachwuchsarbeit, aber bei vielen kleineren Vereinen ist es kaum möglich ausreichend Training anbieten zu können, da die Hallenkapazitäten, auch durch den Schulsport, begrenzt sind. Daher möchte man einen stärkeren Fokus auf sogenannte Hobbyspieler setzen." Und da gibt es einen großen Bedarf, wie Kisler weiß. "Es gibt viele ehemalige Spieler, die aufgrund eines Studiums oder wegen ihrem Beruf, mit dem Sport aufhören mussten. Viele von ihnen kommen nach mehreren Jahren in die Vereine zurück und wollen das Training wieder aufnehmen. Wir wollen ihnen helfen, dass sie wieder Tischtennis spielen können", erklärt der Funktionär.

Er erhofft sich davon, dass nach einer gewissen Zeit, viele dann auch wieder Mannschaftsspiele machen wollen. Ein anderes Beispiel für Hobbyspieler sind da die Eltern. "Wenn sie ihre Kinder vom Training abholen, bekommen sie beim Zuschauen auch häufig Lust selbst zum Schläger zu greifen und zu spielen. Dann liegt es an den Vereinen für solche Sportler einen festen Termin anzusetzen, an dem die Interessenten regelmäßig und unter Aufsicht von Trainern spielen können", so der 44-Jährige weiter. Bei der TTG war das vor dem Lockdown immer freitags um 19.30 Uhr gewesen. Dort können Interessierte auch mal mit Landesliga- oder Bezirksligaspielern üben. "Das ist bei uns immer gern gesehen", sagt Kisler mit einem Augenzwinkern.



Im Tischtenniskreis habe man bereits über das Thema gesprochen und nach Lösungen gesucht. "Es gibt einen kleineren Verein, der fast über keine Jugendarbeit verfügt. Die Verantwortlichen haben aber dann das Thema Hobbyspieler forciert und mittlerweile sind ein Drittel der Mitglieder im Verein eben diese Hobbyspieler, die jetzt auch in einer Mannschaft spielen. Das zeigt, dass ein solches Konzept durchaus funktionieren kann", so der TTG-Vorsitzende.

Ruhe bei der TTG Menden

Aktuell ist aber auch bei der TTG Menden Ruhe und Geduld angesagt. Zurzeit finden weder Training noch Spiele statt. Die Spieler halten sich individuell fit. "Man kann sich aktuell nicht zum Spielen treffen. Der Lockdown führt bei vielen Sportlern dazu, dass sie wenig Sport machen. Allerdings geht die Gesundheit aktuell auch vor", erklärt Kisler. Der 44-Jährige beruft sich aber darauf, dass man im Tischtennis mehr als genügend Sicherheitsabstand zueinander habe, da die Platte ja zwischen den Spielern stehe.



Wenn der Corona-Lockdown überstanden ist, will man das Thema Hobbyspieler aber auch im Verband weiter verstärkt angehen. Dazu müssen aber auch genügend Trainer und Hallenkapazitäten zur Verfügung stehen. "Wenn ich einem 50-Jährigen einen Vorhand-Topspin beibringen möchte, dann ist das etwas anderes als bei einem 8-Jährigen. Bei den Hobbyspielern kann man definitiv in größeren Gruppen trainieren." Markus Kisler sieht im Tischtennisbereich und speziell im Hobbybereich noch großes Potenzial. "Fast jeder hat schon einmal Tischtennis gespielt, ich kenne keinen, der es nicht zumindest schon einmal mit dem Schläger versucht hat. Und das Schöne ist, dass man unseren Sport bis ins hohe Alter aktiv ausüben kann."

Kooperation mit Schulen und Kitas

Beim der TTG Menden gehen die Mitgliederzahlen seit Beginn der Corona-Pandemie zurück. Markus Kisler möchte aber dagegen ankämpfen, wenn das Training in den Hallen wieder erlaubt ist. "Wir möchten die Jugend- und Hobbyspielerarbeit weiter fortsetzen, vielleicht könnte ein Turnier wie zum Beispiel eine Stadtmeisterschaft dazu führen, dass wir wieder mehr Menschen Tischtennis spielen wollen. Wir wollen auch versuchen mit den Schulen und Kitas zu kooperieren. Denn je länger der Lockdown dauert, desto schwerer wird es für die Vereine, die Sportler bei der Stange zu halten." Ein Phänomen, das sicher nicht nur beim Tischtennis aktuell auftaucht.