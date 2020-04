Nur die SF Hüingsen würden profitieren

Während die Fußballer noch auf eine endgültige Entscheidung warten, hat sich der Badmintonverband in NRW für eine äußerst umstrittene Lösung entschieden, um die Saison zu beenden. So wird die Spielzeit abgebrochen, was zunächst mal nicht überraschend ist. Aber nun wird es kurios: Die ausstehenden Spiele wurden mit den identischen Ergebnissen der Hinrunde gewertet. So hat sich ein völlig verzehrtes Tabellenbild ergeben.

Einige Mannschaften konnten die Klasse halten, andere haben die Meisterschaft noch verspielt. Wie würden die Fußballtabellen aussehen, wenn sie nach dem gleichen Prinzip berechnet würden? Die Westfalenpost hat diesen rein hypothetischen Fall einmal durchgerechnet.

Landesliga 2

In Dröschede würden die Verantwortlichen diese Variante des Saisonendes sicherlich begrüßen. Denn die Borussia würde, wenn die restlichen Spiele in der Tabelle nach den Ergebnissen der Hinrunde berechnet würden, die SpVg Hagen 11 von der Tabellenspitze verdrängen und in der kommenden Saison in die Westfalenliga aufsteigen.

Unberührt blieb der Abstiegskampf von dieser Regelung. Hier würden lediglich der SC Drolshagen und der VfL Bad Berleburg die Plätze tauschen. Apropos Plätze tauschen: Das würden auch die beiden heimischen Vertreter TuS Langenholthausen und BSV Menden in dieser Konstellation. Aktuell ist der Aufsteiger aus Balve auf dem sechsten und der BSV Menden auf dem achten Platz.

Würden die Tabellen nach dem Badminton-Prinzip berechnet, wäre Langenholthausen Achter und der BSV Menden Sechster. Uli Mayer, Trainer des TuS Langenholthausen hat seine eigene Meinung, wer die Entscheidung über Fortsetzung oder Abbruch der Saison fällen sollte:

„Es sollte jemand sein, der nichts mit dem Fußball am Hut hat. Das mag komisch klingen, aber jeder Verbandsvertreter hat einen Heimatverein, in dem es Mannschaften gibt, die um Aufstieg oder Abstieg spielen. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass diese Leute keine neutrale Entscheidung treffen können, sondern immer versuchen werden, ihren Heimatvereinen zu helfen. Meiner Meinung nach wäre das Fairste, die Saison einfach zu annullieren und im Sommer wieder neu zu starten. Oder alternativ die Hinrundentabelle zu nehmen. Aber wir warten mal ab, was kommt.“

Bezirksliga 4

Die beste Platzierung ihrer Vereinsgeschichte hätten die Sportfreunde Hüingsen bereits sicher. Auf dem vierten Platz steht die Mannschaft von Giancarlo Fiore nach dem Corona-Stopp. In einer Neuberechnung würden die Hüingser sogar noch auf den dritten Tabellenplatz rücken und dem TuS Sundern auf den vierten Platz verdrängen.

Interessant: Auf den letzten fünf Plätzen in der „Bundesliga des Sauerlands“ würde es keine Veränderungen geben. Absteiger blieben der TuS Voßwinkel und die Sportfreunde Birkelbach. Auch an der Tabellenspitze blieb alles beim Alten. Der FC Arpe/Wormbach würde zum ersten Mal in die Landesliga aufsteigen, die FSV Bad Wünnenberg/Leiberg müsste auf dem zweiten Rang ins Ziel gehen.

Hüingsens Geschäftsführer Manfred Mösta steht der Regelung skeptisch gegenüber: „Mit dieser Regelung kann ich nichts anfangen. Ich gehe davon aus, dass die Saison abgebrochen wird, was besser wäre, als sie fortzusetzen und dann noch bis Mitte Juli zu spielen.“

Kreisliga A Iserlohn

Schade für den BSV Lendringsen, aber an der Meisterschaft des SV Deilinghofen/Sundwig kann auch der Berechnungsschlüssel des Badmintonverbandes nichts ändern. Ganz im Gegenteil: Betrug der Vorsprung des SV Deilinghofen nach der Hinrunde nur einen Punkt, würden die Hemeraner den Vorsprung vor der Huygens-Elf aus dem Max-Becker-Sportpark sogar noch auf fünf Punkte ausbauen- der Niederlage des BSV Lendringsen im letzten noch ausgetragenen Spiel gegen den VfL Platte Heide, sei Dank.

Auch sonst ändert sich nicht viel im Iserlohner Kreisliga-Oberhaus. Einzig der BSV Menden II würde den neunten Tabellenplatz an den SV Oesbern abgeben, da die Mannschaft von Jochen Leipertz das Rückspiel gegen den VTS Iserlohn mit 0:1 verlor, nachdem das Hinspiel mit 2:1 gewonnen wurde. Das zweite Rückrundenspiel gegen Eintracht Ergste fand nicht mehr statt, da sich beide Mannschaften im Vorfeld schon auf eine Verlegung geeinigt hatten.

Einen Platz nach unten rutscht auch die DJK Bösperde, die in dieser Variante den zwölften Tabellenrang belegen würde. Die zweite Mannschaft des SC Hennen könnte noch an der Mannschaft aus dem Mendener Norden vorbeiziehen. Die Mendener A-Ligisten könnten einen solchen Eingriff also entspannt zur Kenntnis nehmen.

Kreisliga A Arnsberg

Hier gibt es die größte Veränderung aller Ligen. Mit dem SV Bachum/Bergheim würde der aktuelle Tabellenvierte als Meister und Aufsteiger aus der Saison herausgehen, der momentane Tabellenführer TuS Rumbeck würde auf Platz vier zurückfallen. Entspannt könnten die Balver A-Kreisligisten SG Balve/Garbeck und SG Holzen/Eisborn die Entwicklungen verfolgen. Der Aufsteiger aus Eisborn würde seine aktuelle Position fünf halten, die SG Balve/Garbeck lediglich von Platz elf auf Platz zwölf abrutschen.

Absteiger blieben der SuS Westenfeld, 2. Korriku Sundern und Grün-Weiß Arnsberg.

Kreisliga B Ost Iserlohn

Die meisten Mendener Mannschaften spielen in der Ost-Staffel der Kreisliga B- und das äußerst erfolgreich. Daran würde auch kein Abbruch der Saison und die Übernahme der Hinspielergebnisse der ausstehenden Spiele etwas ändern. Olympos Menden würde als Meister in die Kreisliga A aufsteigen und auch Menden Türk könnte den Einzug in die A-Liga feiern.

Zehn Punkte würde der Vorsprung von Olympos nach aktuellem Stand betragen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Tabelle noch nicht ganz begradigt ist. Das Kreissportgericht hat noch nicht darüber entschieden, wie das abgebrochene Spiel zwischen Tornado Westig und Menden Türk gewertet wird. Daher wurde in der Berechnung auch das Ergebnis aus dem Hinspiel übernommen. Ansonsten würde sich nur Italia Menden um eine Position auf den fünften Platz verbessern, alle anderen Mannschaften blieben auf dem gleichen Stand.