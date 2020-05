Olli Krechel zieht es vom ASV Hamm an den Niederrhein

Oliver Krechel, Mendener Handballtorwart vom Zweitligisten ASV Hamm Westfalen hat für die kommende Saison ein neues Beschäftigungsfeld gefunden. Der Keeper, dessen Kontrakt in Hamm endet, hat einen Zweijahresvertrag bei der HSG Krefeld Niederrhein unterzeichnet. Da den Ballwerfern aus der Seidenstadt die Zweitliga-Lizenz verweigert wurde, könnte es in der neuen Saison zum Aufeinandertreffen mit der SG Menden Sauerland in der Staffel Nordwest der dritten Liga kommen.

Die HSG Krefeld Niederrhein hofft jedoch noch durch einen Einspruch die Lizenz für die zweite Liga zu bekommen. Das Sportgericht entscheidet. Nach dem Saisonabbruch in Folge des Corana-Virus sollte es eigentlich keine Absteiger geben.

Fusion zur HSG Krefeld Niederrhein

Die HSG Krefeld hat sich nach dem Saisonabschluss zudem als HSG Krefeld Niederrhein neu aufgestellt und wird in der kommenden Saison seine Heimspiele nicht nur in der Glockenspitzhalle in Krefeld austragen, sondern auch im benachbarten Moers.

Die Liga steht für Oliver Krechel nicht unbedingt im Vordergrund. Der erfahrene Keeper freut sich über die neue Aufgabe. „Mein Ziel war es, bei einem Verein in Nordrhein Westfalen zu bleiben“, erklärt der erfahrene Torwart. Zumal ihm seine neue sportliche Heimat auch eine berufliche Perspektive geboten hat. Bei der HSC Coburg hatte Krechel eine Ausbildung zum Bankkaufmann erfolgreich absolviert. Jetzt kann er sich bei einem Krefelder Unternehmen eine berufliche Zukunft aufbauen.

Vom Konzept überzeugt

„Das Konzept der HSG hat mich überzeugt“, betont der Torwart. Krechel wird bei den Ballwerfern vom Niederrhein die Nummer eins werden. Die Nummer zwei bei der HSG Krefeld Niederrhein ist in Menden bestens bekannt. Mathis Stecken spielte in der Saison 2017/2018 für die Wölfe. Das Hallo beim Gastspiel in der Kreissporthalle dürfte vermutlich groß sein. Es sei denn, die Handballer vom Niederrhein landen noch in der zweiten Liga.