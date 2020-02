Rassismus: Fröndenberger Fußball-Profi Besong setzt Zeichen

Ein Abend im Stadion von Preußen Münster. Es ist das Spiel gegen die Würzburger Kickers, in dem ein Zuschauer einen Spieler rassistisch beleidigt. Szenen, die auf und neben dem Fußballplatz für viele Fußballer trauriger Alltag sind. Und Szenen, gegen die immer mehr Menschen ein Zeichen setzten möchten – so auch die Schüler der Gesamtschule Fröndenberg. Seit Januar darf sie sich „Schule ohne Rassismus“ nennen und Fußball-Profi Paul-Philipp Besong – ehemaliger Schüler der Gesamtschule und aktuell beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag – unterstützt das Projekt als Pate.

Gelernt, damit umzugehen

Menden Tore für den verstorbenen Vater Er war sein größter Fan und Förderer – Gabriel Besong, der Vater von Paul-Philipp Besong, starb im vergangenen Jahr nach einer schweren Krankheit. Für den jungen Mann ein schlimmer Verlust. Die aus Kamerun stammende Familie unterstützte den Sohn von klein auf – und das nicht nur, indem sie ihn beinahe täglich zum Fußballtraining fuhr. Die Familie steht immer hinter dem 19-Jährigen. Kein Wunder also, dass er heute seine Tore auch seiner Familie widmet. Und auch was den Traum von der Fußballer-Karriere betrifft, konnte er immer auf sein engstes Umfeld zählen. Sein Vater war es, der ihn als kleinen Jungen zum Talente-Tag und somit zu Borussia Dortmund brachte. „Mein Vater hat sich immer für mich gewünscht, dass ich es eines Tages in den Profibereich schaffe“, sagt der Mittelstürmer. Und dieses Ziel lässt der 19-Jährige nicht aus den Augen. Dabei kann der Fröndenberger bereits jetzt auf eine für ihn gute Zeit beim BVB-Nachwuchs zurückblicken. Und auch für die Zukunft hat sich Paul-Philipp Besong beim 1. FC Nürnberg, wo er in der Regionalliga-Mannschaft spielt und auf den Sprung in den Zweitliga-Kader hofft, einiges vorgenommen. Seine alte Heimat besucht er regelmäßig. „Meine Familie lebt noch in Fröndenberg und wenn ich ein paar freie Tage habe, fahre ich auch nach Hause.“

Er selbst habe als dunkelhäutiger Spieler Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung gemacht – auch im Jugendbereich. „Meist mit Alltagsrassismus, manchmal aber auch im Zusammenhang mit dem Sport“, sagt der Fröndenberger. Damals sei er sieben Jahre alt gewesen. „Da gab es schon den einen oder anderen Spruch, wie: ,Deck mal die Schokolade da drüben!’“ Auch heute bemerke der 19-Jährige den Rassismus auf und neben dem Platz. Er habe mit der Zeit zwar gelernt, damit umzugehen. Traurig aber mache es ihn dennoch.

Daher habe er nicht lange überlegt, als ihn seine ehemalige Schule auf die Patenschaft ansprach. „Es ist schön, dass die Schule und damit auch die Schüler ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung setzen.“

Die Mini-WM in Menden

Besong erinnert sich gerne an seine ehemalige Schule – und an die Mini-WM 2010 in Menden. Damals war er gerade einmal neun Jahre alt. „Zu dem Zeitpunkt war ich schon bei Borussia Dortmund und habe viele meiner Klassenkameraden nicht mehr so oft gesehen. Zudem war es ein cooles Gefühl, gegen andere Schulen anzutreten.“

Im Alter von sechs Jahren fing der Stürmer mit dem Kicken an – damals noch beim SV Bausenhagen. Drei Jahre später ging es für ihn zum Talente-Tag nach Dortmund. Rund 250 Kinder und Jugendliche waren dort. Der Fröndenberger kam unter die zwei Besten und wurde daraufhin zum Probetraining beim BVB eingeladen. Dann nahm alles seinen Lauf. „Ich wurde nicht von irgendeinem Scout entdeckt. Aber man kann schon sagen, dass es schon immer mein Ziel war, eines Tages Fußballer zu werden.“ Ein Ziel, an dem der Profi auch heute beim Traditionsklub 1. FC Nürnberg weiter arbeitet.