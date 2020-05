Schalker Traditionself kommt erst 2021 nach Hüingsen

Vor dieser Entscheidung hat es den Verantwortlichen der Sportfreunde Hüingsen lange gegraut. Jetzt mussten sie ihn verkünden: Die traditionelle Sportwoche des Klubs aus dem Ohl findet nicht statt: Die vom 25. Juli bis zum 2. August terminierte 50. Turnierwoche fällt aus. Die Corona-Pandemie zwingt den Fußball-Bezirksligisten zu diesen bislang einzigartigen Schritt in der Turniergeschichte. Damit fällt auch das geplante Einlagespiel der Traditionself von Schalke 04 aus. Das Jubiläum soll 2021 nachgeholt werden.

„Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht. Aber wir haben in Zeiten von Corona eine Verantwortung und eine Vorbildfunktion gegenüber unseren Mitgliedern, den Jugendlichen und allen Zuschauern und Sportlern. Wir können nicht so tun, als wäre alles wieder wie früher. Die kleinen positiven Anzeichen bei der Bekämpfung des Virus dürfen wir alle nicht so einfach wieder wegwerfen“, zählen für Manfred Mösta und seine Mitstreiter vom Vorstand der Sportfreunde allein die Gesundheit aller.

Keine Genehmigung vom Kreis

Dieser ernsthafte Blick auf die Pandemie ist für die Offiziellen des Klubs aus der Republik das Maß allen Handelns. Zumal keiner weiß, wie es in knapp zwei Monaten kurz vor der Turnierwoche aussehen wird. „Dafür haben wir uns auch mit dem Kreisvorsitzenden Horst Reimann beraten. Und der machte uns klar, dass es aktuell auch keine Genehmigung von Seiten des Kreises für das Turnier gibt“, sagt Mösta.

Der Fußball hängt weiter im luftleeren Raum. „Zudem sind Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten. Und wir gehen beim Spiel der Schalker Traditionself von 1500 Zuschauer aus“, sagt Manni Mösta.

Der Hüingser Geschäftsführer macht auch deutlich, dass auch Terminzwänge für die Absage entscheidend waren. „Die heiße Phase in den Turniervorbereitungen hätte jetzt begonnen. Das heißt, wir hätten zum Beispiel Plakate und Karten drucken lassen. Das sind Kosten,, die man nur macht,, wenn das Turnier sicher durchgeführt wird“, so Mösta. Und dann sind da noch die Aufwendungen für die Schalker Traditionself. „Schalke hat uns zu verstehen gegeben, dass man dann im kommenden Jahr kommen will“, sagt Mösta.

Neuer Termin steht bereits fest

Über allen schwebt auch die Unsicherheit, wie sich das Coronavirus entwickelt. „Wir können alle verstehen, die gerne wieder auf dem Platz wollen. Aber im Moment ist das alles noch so unsicher“, sagt Mösta. So geht man in der „Republik“ davon aus, das die Jubiläumsausgabe der Turnierwoche der Sportfreunde Hüingsen im Jahr 2021 über die Bühne geht. „Dann feiern wir das 50. Jubiläum halt im kommenden Jahr“, so Mösta.

Und da hat man auch schon einen Zeitraum ins Auge gefasst. Vom 24. Juli bis zum 1. August 2021 soll das Turnier dann stattfinden. „Wenn man davon ausgeht, dass die Saison 2020/2021 Mitte September beginnen wird“, erzählt Mösta. Denn selbst Dirk Potthöfer, der Staffelleiter der Bezirksliga 4 geht davon aus, dass es erst im September wieder um Punkte gehen wird. „Es bleibt dabei, wir Fußballvereine haben auch eine Vorbildfunktion. Und der müssen wir gerecht werden“, so Mösta abschließend.