Schiedsrichter hängen während Corona in der Warteschleife

Menden Die Schiedsrichter im Fußballkreis Iserlohn trifft der Lockdown hart. Trotzdem sucht der Kreis weiterhin nach neuen Unparteiischen.

Corona hat das Leben fest im Griff. Es gibt wohl keinen Bereich im Alltag, wo der Virus nicht seine Spuren hinterlassen hat. So werden im kleinen Sport die Sorgen immer größer, dass viele Aktive in Zeiten des Lockdowns den Vereinen den Rücken kehren. Genaue Zahlen liegen zwar noch nicht vor – doch die Angst der Verantwortlichen vor einem großen Scherbenhaufen nach Corona ist greifbar.

Dass der Sport aber ohne seine Ehrenamtlichen nicht auskommen kann, zeigt der Blick auf die Fußballschiedsrichter. Während in den Profi-Ligen wie der Bundesliga, der zweiten und dritten Liga die Unparteiischen wie in einer Blase leben und zwischen den einzelnen Spielen regelmäßig getestet werden, sieht das für die Unparteiischen des Fußballkreises Iserlohn schon ganz anders aus. Denn da ist die Pfeife seit Ende Oktober stumm geblieben.

Keine Angst vor Mitgliederschwund

"Wir stehen in der Garage und warten darauf, dass es wieder losgeht", umschreibt Lars Lehmann, der Vorsitzende des Iserlohner Kreisschiedsrichterausschusses, die Lage der Iserlohner Unparteiischen. Doch Lehmann sieht das auch nicht als außergewöhnlich. "Es geht doch letztlich uns allen so", weiß der Bankkaufmann, dass Corona mit dem Lockdown allen viel abverlangt. Und jeder ein Ende herbeisehnt. Sorgen, dass Corona für einen Mitgliederschwund bei den heimischen Schiedsrichtern sorgt, hat Lehmann im Moment nicht. "Ich denke, dass sich die Fluktuation im üblichen Rahmen eines Jahres bewegen wird."

Diejenigen die gehen, wären auch ohne Corona nicht zu halten gewesen. Für Lars Lehmann ist es wichtig, dass es in der Schiedsrichter-Gemeinschaft weitergeht. "Wenn wir uns sonst einmal im Monat zur Belehrung bei Dederich getroffen haben, gibt es halt jetzt das Videotreffen", sagt Lehmann. Und dass dieses angenommen wird, zeigen die Teilnehmerzahlen. "Zuletzt waren das immer über 100 Schiris", erzählt er.

Guter Zusammenhalt

Lehmann freut vor allem das Interesse der älteren Schiedsrichter. Denn diese sind bei den Videotreffen stets dabei. Das ist auch ein Beleg für den Zusammenhalt in der Iserlohner Schiedsrichter-Gemeinschaft. "Es ist wichtig, dass der Kontakt da ist", so Lehmann über die Möglichkeiten, mit seinen Schiedsrichtern zu kommunizieren.

In Sachen Schulung und Ausbildung kann man in der Iserlohner Schiedsrichtervereinigung von ein wenig Alltag sprechen. Doch die neunzig Minuten auf dem Platz fehlen den Schiedsrichter schon sehr.

So könnten die fehlenden Spiele auch den Aufstieg eines Schiedsrichters in die nächste Liga behindern. „Je weniger Spiele es gibt, um so weniger Möglichkeiten haben die Schiedsrichter, sich für höhere Ligen zu empfehlen“, sagt Lars Lehmann. Anders ausgedrückt – es fehlen die Beobachtungsmöglichkeiten für die Verbandsoffiziellen.

Auch wenn die Corona-Pandemie für viele Einschränkungen sorgt, will man die Suche nach neuen Schiedsrichtern nicht vernachlässigen. „Im März werden wir wieder einen Lehrgang anbieten“, sagt Lars Lehmann. In der Hoffnung, dass es dann vielleicht schon ein wenig mehr Alltag gibt. Darauf hoffen in der aktuellen Zeit nicht nur die Schiris.