SF Hüingsen: Trainerteams für kommende Saison stehen fest

Menden Bei den SF Hüingsen gibt es Bewegung. In der nächsten Saison wird Murat Celik Co-Trainer von Benny Huygens in der Bezirksliga sein.

Auch wenn der Spielbetrieb im Hüingser Ohl wie in vielen anderen Spielorten seit Ende Oktober ruht, ist in der Heimat des Fußball-Bezirksligisten Sportfreunde Hüingsen reichlich Bewegung. Der der Neubau des langersehnten Dorfgemeinschaftshauses macht fast täglich Fortschritte. "Es macht schon Freude das zu sehen", hat nicht nur Uwe Hausherr, der sportliche Leiter der Sportfreunde, seine Freude an den baulichen Veränderungen am Sportplatz.

Doch das Hüingser Urgestein nutzt die Corona-Pause dazu, die Planungen für die kommende Saison voranzutreiben. "Wir haben jetzt alle Trainerposten bei unseren drei Seniorenmannschaften besetzt", erzählt Uwe Hausherr. So kennt der neue Trainer des Bezirksliga-Teams Benny Huygens seinen Co-Trainer. Murat Celik wird dem neuen Coach zuarbeiten. "Murat ist ein qualifizierter Coach. Das hat er in dieser Saison schon unter Beweis gestellt. Wir freuen uns, dass er weitermacht", so Uwe Hausherr.

Und auch bei der zweiten und dritten Mannschaft setzt man auf Bewährtes. "Matijas Markovic und Isold Grzenia sind weiter für die zweite Mannschaft verantwortlich. Um die dritte Mannschaft werden sich weiterhin Gerd Heubner und Timo Heintze kümmern", sagt Uwe Hausherr.

Kein Platz für Träumereien

Wobei man im Ohl keinen Hehl daraus macht, wie die durch Corona unterbrochene Saison weitergeht. Denn zum Zeitpunkt des Abbruches rangierte die Reserve in der Staffel Ost der Iserlohner B-Ligen auf Platz eins. Und die Hüingser Dritte nimmt in der Iserlohner West-Staffel den ersten Tabellenplatz ein. Für Träumereien sieht man bei den Sportfreunden Hüingsen allerdings keinen Grund. "Der Kampf gegen das Corona-Virus ist einfach viel wichtiger. Die Gesundheit geht vor", mag sich Uwe Hausherr nicht mit Spekulationen befassen.