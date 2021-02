SG Menden Sauerland: Dominik Flor neuer Reserve-Trainer

Menden Im Sport bleibt die Lage unverändert. Die SG Menden sieht den Verband am Zug und präsentiert Dominik Flor als neuen Reserve-Trainer.

Am Mittwoch ging der Blick vieler heimischer Sportler nach Berlin zur Bund/Länder-Konferenz wegen der neuen Beschlüsse hinsichtlich des Lockdowns in der Corona-Pandemie. Die Hoffnung auf neue Erkenntnisse für den Sport mit möglichen Perspektiven wurden leider nicht erfüllt. Stattdessen wurde deutlich, dass der Sport - ob Individualsport oder Vereinssport - im Moment nur eine Randnotiz darstellt.

Andreas Tiemann enttäuscht

Die Enttäuschung war zum Beispiel einem Andreas Tiemann, als Vorsitzenden der technischen Kommission des Handballverbandes Westfalen (HVW) und Drittliga-Staffelleiter auch für die heimischen Ballwerfer zuständig, schon anzumerken. "Die Verlängerung des Lockdowns war ja irgendwie zu erwarten. Aber es ist schon enttäuschend, wenn man feststellt, das der Sport scheinbar überhaupt keine Rolle spielt. Es geht ja nicht nur um den Vereinssport, der seit Monaten nicht stattfindet. Man muss allein die Folgen sehen. Zum einen gibt es mittlerweile seit einem Jahr keinen normalen Schulbetrieb. Dann nimmt man den Schülern auch noch die Möglichkeit sich sportlich zu betätigen", vermisst Andreas Tiemann das nötige Verständnis für den Sport unterhalb des Profibereiches.

Der Handball-Funktionär mag das auch nicht als Kritik an den Museen und Theater sehen, die bei einem bestimmten Infektionswert wieder öffnen dürfen. "Der Sport hat sich im vergangenen Jahr an alle Vorgaben hinsichtlich Hygiene gehalten", stellt Tiemann noch einmal klar.

„Wölfe“ fordern radikalen Schnitt

Bei den Drittliga-Handballern der SG Menden Sauerland sieht man jetzt den Verband am Zug. Timo Schneidersmann, der Männerwart der "Wölfe" hat genug von der Spekulation und wünscht sich einen deutlichen radikalen Schnitt. "Es dürfte doch jedem klar gewesen sein, dass die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann. Ich würde mir persönlich wünschen, dass man jetzt endgültig einen Schlussstrich unter die Saison 2020/2021 zieht und sie annulliert. Das kann von der dritten Liga an abwärts gelten. Es gebe dann halt in diese Spielzeit keine Meister und keine Absteiger. Dann würde die Vorbereitung auf die Saison 2021/2022 praktisch jetzt beginnen.

Vereine wie der VfL Eintracht Hagen oder TuS Vinnhorst, die unbedingt aufsteigen wollen und dafür auch investiert haben, hätten dann halt Pech", sagt Timo Schneidersmann.

Beim Verband mag man sich aber für diesen radikalen Schnitt nicht entscheiden. "Wir haben vor zwei Wochen doch das Angebot gemacht, dass es eine Aufstiegsrunde und eine Freundschaftsspielrunde geben kann. Jetzt muss man halt schauen, was realistisch ist. Wir können nicht mehr als ein Angebot machen", sagt Andreas Tiemann.

Wie sich der Handball bis zum 30. Juni präsentiert, dürften die nächsten Tage zeigen. Die Handballer der SG Menden Sauerland bleiben da im Moment recht entspannt.

Unter Neutrainer Dominik Flor: SG-Reserve im Videotraining

Die "Wölfe" konnten zumindest die Personalakte Trainer zweite Mannschaft schließen. Um die kümmert sich ab sofort Dominik Flor, der zuletzt noch beim Drittliga-Team der Wölfe aktiv war. "Dominik wird aber noch einen Partner auf der Bank bekommen. Das soll sich in den nächsten Tagen entscheiden", sagt Timo Schneidersmann. Der neue Coach ist bereits intensiv mit seiner Aufgabe befasst. "Die Mannschaft trifft sich zweimal die Woche zum Videotraining", erzählt Schneidersmann.

Dabei kann Dominik Flor auch zwei neue Gesichter begrüßen. Aus der eigenen A-Jugend rücken Niklas Dinkel und Jan Buchgeister in das Landesliga-Team auf. Nicht mehr mit dabei ist allerdings Dorian Gollor. "Er möchte den Aufwand nicht mehr betreiben", sagt Schneidersmann über den zweifachen Familienvater.

Dann geht der Blick noch einmal auf die kommenden Wochen und da will man sich nicht unter Druck setzen. "Vielleicht macht es ja Sinn, wenn sich unsere Langzeitverletzten wie Lars Henkels oder Max Klein endlich mal auskurieren können", sieht Schneidersmann eine Saisonannullierung durchaus als positive und gute Variante an.