SG Menden Sauerland einigt sich mit Ex-Trainer Micky Reiners

Die SG Menden Sauerland Wölfe und ihr langjähriger Trainer Micky Reiners haben sich darauf verständigt, den bestehenden Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen zum 30. Juni aufzulösen.

Die Wölfe schreiben in einer Pressemitteilung: „In den gemeinsamen Gesprächen ist nochmal deutlich geworden, dass Micky Reiners die Mannschaft und der Verein sehr am Herzen liegen. Die SG bedankt sich bei ihrem ehemaligen Trainer ausdrücklich für die positiven Gespräche und seine ausgesprochen gute und engagierte Arbeit in der zurückliegenden Zeit. Die SG wünscht Micky privat, sportlich und beruflich alles erdenklich Gute.

Reiners: „Unterstützt das Projekt weiter“

Micky Reiners erklärt in der Vereinsmitteilung: „Die Gespräche sind stets in freundschaftlicher und respektvoller Atmosphäre abgelaufen. Ich möchte mich recht herzlich bei der Mannschaft und der Vielzahl der Helfer im Hintergrund bedanken. Ein besonderer Dank gilt den Zuschauern. Es war eine schöne und weitestgehend erfolgreiche Zeit für die ich sehr dankbar bin. Bitte unterstützen Sie alle weiterhin das Projekt der SG Menden Sauerland Wölfe, denn es lohnt sich. Helfen Sie mit, dass dem Verein eine erfolgreiche Zukunft bevorsteht.“