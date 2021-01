So bewerten die heimischen Fanclubs die Bundesliga-Hinrunde

Balve/Arnsberg/Meschede Nach dem Ende der Bundesliga-Hinrunde ziehen vier lokale Fanclubs vom FC Bayern, Dortmund, Gladbach und Schalke eine Zwischenbilanz.

Die Bundesliga-Hinrunde ist seit Mittwochabend Geschichte. Doch im Gegensatz zu früher, geht es Freitag direkt um 20.30 Uhr weiter mit der Partie von Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Die Redaktion sprach mit vier heimischen Fanclubs von Bayern München, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und Schalke 04, über die Hinrunde. Zudem formulierten sie ihre Wünsche und Hoffnungen für die Rückrunde.

FC Bayern München

"Ich bin mit der Hinrunde grundsätzlich zufrieden", sagt Michael Neuhaus, Vorsitzender des FC Bayern Fanclub Garbeck, der knapp 135 Mitglieder vorweisen kann und 2006 gegründet wurde. "Ein Problem ist die Abwehr, wir haben so viele Gegentore kassiert, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Es ist schon seltsam, dass wir trotzdem Tabellenführer sind", ist der 39-Jährige verwundert.

Neuhaus macht das auch am Personal fest. Keiner wisse, ob David Alaba wechselt oder bleibt. Auch Niklas Süle macht dem Bayern-Fan Sorgen. "Sein Stellungsspiel gefällt mir aktuell nicht und er wirkt extrem unbeweglich. In der Form kann er sowohl uns Bayern als auch der Nationalmannschaft nicht helfen."

Negativer Höhepunkt des Triple-Siegers der letzten Saison war sicherlich das Pokal-Aus gegen den Zweitligisten Holstein Kiel. "Es hatte sich bereits in den Spielen zuvor angedeutet. Unsere Mannschaft konnte zuletzt die Gegner nicht mehr über 90 Minuten so kontrollieren, wie sie es letzte Saison getan hat. Sie kassiert sehr viele Gegentore, wenn der Gegner Pässe in die Tiefe spielt. Aber der Pokal ist auch nicht mein Lieblingswettbewerb."

Als Ziel gibt Neuhaus den Gewinn der Deutschen Meisterschaft aus, die Champions League könne man mit etwas Glück auch verteidigen. In der Corona-Saison ist ihm aber eins klar. "Uns fehlen die Fahrten ins Stadion schon sehr. Mindestens einmal im Jahr fahren wir mit einem Bus und 50 Mitgliedern nach München in die Allianz-Arena. Hoffentlich ist das bald wieder möglich."

Borussia Dortmund

Eugen Kraas, Vorsitzender des BVB-Fanclubs-Oeventrop-Freienohl, der 1979 gegründet wurde und mit 1171 Mitgliedern der größte der Welt ist, ist mit der Hinrunde nicht ganz zufrieden. "Es war durchwachsen. Wir sind gestartet, wie die Feuerwehr, aber auf einmal war der Wurm drin. Trainer Lucien Favre muss die Spieler wohl nicht mehr erreicht haben. Mit Edin Terzic hat man dann eine logische Lösung aus den eigenen Reihen gefunden. Aber generell halte ich nicht viel von den ganzen Trainerwechseln."

Der 70-Jährige hat Angst, dass die Saisonziele nicht erreicht werden. "Wir müssen irgendwie unter die Top Vier kommen. Gerade in der Corona-Zeit kann man nur in der Champions League das nötige Kleingeld verdienen." Ein Problem für den sportlichen Misserfolg sieht der BVB-Fan in der Offensive. "Wir lassen einfach zu viele Torchancen liegen. Daran muss die Mannschaft schnellstens arbeiten. Am Freitag geht es ja direkt gegen Borussia Mönchengladbach weiter, und die sind gut drauf."

Auch Kraas fehlt es, bei den Heimspielen im Signal Iduna Park aktuell nicht als Fan dabei sein zu können. "Wir haben ein Kontingent von 150 Dauerkarten. In dieser Saison waren wir erst zweimal im Stadion, dann kam erneut die Corona-Pandemie dazwischen. Ich hoffe, dass sich die Fallzahlen verbessern und wir bald wieder ins Stadion können."

Borussia Mönchengladbach

"Richtig zufrieden bin ich nicht", sagt Achim Weinöhl, Vorsitzender der Ruhrtal-Fohlen 2011 aus Meschede-Freienohl. Der Fanclub wurde 2011 gegründet und hat derzeit 23 Mitglieder. "Wir schenken viele Siege in den letzten Minuten noch ab und lassen unnötig viele Punkte liegen. Auch die Spukattacke von Marcus Thuram hat mir überhaupt nicht gefallen."

Aktuell steht die Mannschaft auf dem siebten Tabellenplatz. Für den 60-Jährigen ist das zu wenig. "Wir könnten Dritter oder Vierter sein, wenn wir die Spiele nach Hause gebracht hätten. Die Champions-League-Qualifikation muss weiter das Ziel sein." Ein großes Problem sieht der Gladbach-Fan im Abwehrverhalten. "Wir haben viele unnötige Gegentore bekommen. Das fängt schon im Sturm an. Vorne machen wir erst das Tor nicht, dann verlieren wir den Ball und fangen uns ein Gegentor."

Dagegen gefällt Weinöhl das Mittelfeld gut. "Kramer, Neuhaus und Zakaria machen einen sehr guten Job." Im Lockdown fehlen auch dem 60-Jährigen die regelmäßigen Stadionbesuche. "Es gibt keinen Austausch unter den Fans. Hoffentlich ändert sich das bald wieder, aber die Gesundheit geht vor."

FC Schalke 04

"Diese Saison ist sowohl aus sportlicher Sicht als auch in der Außendarstellung des Vereins eine Katastrophe", sagt Rainer Keßler, Vorsitzender des Schalke 04 Fanclubs Krähenpower Herdringen, der 2002 gegründet wurde und 110 Mitglieder umfasst. "Wir haben eine blutleere Mannschaft und einen Sportvorstand, der komplett versagt hat", ist der 59-jährige Fan wütend auf seinen vom Abstieg bedrohten Verein.

Für ihn geht es nicht mehr um taktische Dinge, die Mannschaft müsse jetzt kämpfen. "Wir sind Tabellenletzter und trotzdem spielt die Mannschaft ängstlich. Torwart Ralf Fährmann hat durch Rückpässe immer die meisten Ballkontakte. Der Verein kann froh sein, dass aktuell keine Fans ins Stadion dürfen."

Positive Dinge kann Keßler nicht erkennen. "Alles muss besser gemacht werden. Kein Trainer bekommt Disziplin in die Mannschaft. Wir können schon für die Zweite Liga planen und sollten dort einen Neuanfang machen. Vielleicht mit Identifikationsfiguren wie Huub Stevens, Martin Max oder Naldo", sagt der Vorsitzende enttäuscht.