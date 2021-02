So trotzt der TV Sauerlandia Garbeck der Corona-Pandemie

Balve Der Balver Breitensportverein nutzt den Lockdown, um neue Wege zu gehen. Die Mitglieder bleiben dem Verein auch in dieser Zeit treu.

Auch um den Breitensportverein TV Sauerlandia Garbeck ist es im Lockdown während der Corona-Pandemie ruhig geworden. Die meisten Veranstaltungen und Sportaktivitäten sind dem Virus zum Opfer gefallen. Dennoch blickt der Verein, der mit rund 700 Mitgliedern stark aufgestellt ist, zuversichtlich in die Zukunft und lässt sich auch von der aktuellen Situation nicht Bange machen.

"Natürlich ist es eine blöde Zeit, darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber wir versuchen das beste daraus zu machen und uns zukunftsorientiert aufzustellen", erklärt der 1. Vorsitzende Reiner Priggel. Priggel selbst ist in dem Verein tief verwurzelt. Bereits als kleiner Junge war Basketball seine große Leidenschaft. Beim TVS liegt neben den Korbjägern noch ein Fokus auf der Turnabteilung. "Sie ist bei uns die größte Abteilung. Allerdings gehört dazu nicht nur das klassische Turnen, sondern auch noch die Gymnastik oder das Nordic Walking", sagt der 44-jährige Funktionär.

Günstige Mitgliedsbeiträge

Stolz ist man auch auf die Herzsportabteilung. Wie der Name schon verrät, können sich bei Sauerlandia Garbeck Menschen mit Herzkrankheiten in einer Art Rehakurs fit machen. Die Kurse erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Es ist gesetzlich vorgegeben, dass maximal 20 Personen gleichzeitig an einem Kurs teilnehmen dürfen. Mit drei Gruppen unter der Woche mit jeweils 20 Teilnehmern hat der Verein hier das Maximum erreicht. „Wir sind voll ausgebucht und haben sogar eine neue Übungsleiterin verpflichtet. Aktuell ist natürlich aufgrund des Lockdowns nichts los, aber sobald wieder alles erlaubt ist, wollen wir den positiven Trend fortsetzen“, sagt Priggel mit zufriedener Miene.

Berühmt ist der Verein vor allem durch seine Damen-Basketballmannschaft geworden, die zu Hochzeiten in der Oberliga aufgetreten ist. "Durch die Mannschaft sind wir über die Balver Grenzen hinaus bekannt geworden und haben uns einen Namen gemacht, erklärt Priggel wohlwissend, dass sich sein Verein nicht ausschließlich über den Breitensport definiert hat.

Worauf Priggel ausdrücklich hinweist, sind die Bedingungen, die in dem Verein herrschen, sodass man für wenig Geld vieles zurückbekommt. "Wir haben sehr niedrige Mitgliedsbeiträge. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren zahlen bei uns vier Euro im Monat. Erwachsene ab 18 Jahren zahlen bei uns fünf Euro im Monat. Die Mitgliedschaft erstreckt sich über den gesamten Verein. Das heißt, dass ich als Mitglied einen niedrigen monatlichen Beitrag leiste, aber trotzdem in allen Spaten aktiv sein darf. So ist es theoretisch möglich, jeden Tag bei uns Sport zu machen."

Die Probleme im Lockdown

Dennoch hat auch Sauerlandia Garbeck im Corona-Lockdown zu kämpfen. Gerade die ständigen Wechsel zwischen den Lockdowns und den Lockerungen haben es dem Verein schwer gemacht, einen festen Rhythmus zu finden. "Wir haben während des Sommers 2020 ein Hygienekonzept gehabt und die Stadt Balve hat uns beispielsweise Desinfektionsmittel gespendet. Somit konnten wir im Sommer zwar nicht mit allen, aber mit vielen Gruppen in unsere Sporthalle gehen und die Kurse konnten stattfinden", erklärt der Vorsitzende.

Akute Rückschläge habe es auf Vereinsebene aber nicht gegeben. "Die Mitgliederzahlen sind im Rahmen geblieben. Klar, es gab auch ein paar Austritte, aber die meisten Mitglieder sehen in unserem Verein auch die gesellschaftliche Ebene und nicht nur den Sport. Daher sind wir froh und dankbar, dass der Großteil unserem Verein die Treue gehalten hat."

Blick Richtung Zukunft

Zumindest einige Kurse finden auch im Lockdown statt. Der Verein bietet unter der Woche Videokonferenzen an, damit sich die Mitglieder gerade auch in diesen Zeiten fit halten können. "Wir sind als Vorstand nicht untätig geblieben. So haben wir zum Beispiel auch neue Geräte angeschafft. Wir wollen uns von der Pandemie nicht einschüchtern lassen, sondern den Blick Richtung Zukunft legen. Zudem haben wir auch an vielen Online-Seminaren und Workshops teilgenommen, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein", sagt Priggel.

Traurig ist der Verein aber trotzdem. Denn bei zwei örtlichen Veranstaltungen ist er organisatorisch federführend und beide mussten aufgrund der Pandemie ausfallen. "Das betrifft zum einen den Garbecker Weihnachtsmarkt, den wir seit 1998 veranstalten, und der immer am dritten Adventswochenende stattfindet. Da freuen sich viele Garbecker immer schon lange im Voraus drauf und im Dezember war es zum ersten Mal der Fall, dass der Markt leider ausfallen musste."

Auch Karneval musste ausfallen

Die zweite Veranstaltung, auf die der Ort verzichten musste, ist gerade quasi akut. Am vergangenen Samstag hätte der Verein den Garbecker Karneval organisiert. "Der Karneval findet immer in der Schützenhalle statt. Dazu gehört auch unter anderem eine Kostüm-Prämierung. Seit dem letzten Mal hatten wir sogar ein neues Konzept entwickelt. Wir hatten gehofft, dass der Karneval die erste Veranstaltung nach dem Lockdown werden würde, aber daraus wurde leider nichts", sagt der Vorsitzende mit trauriger Miene.

Der Verein möchte nach dem Lockdown seine Sportgruppen wieder ans Laufen kriegen und "gerne noch weitere hinzugewinnen." Doch momentan ist Geduld gefragt. Der Verein hofft darauf, dass möglichst alle gesund aus der Zeit kommen und Normalität einkehrt.